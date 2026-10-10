του Δημήτρη Διατσίδη

Το δράμα στον αγώνα MotoGP Sprint ξεκίνησε ήδη από την πρώτη στροφή: Εκεί οι Fabio Di Giannantonio και Marc Marquez ξεκίνησαν δυναμικά και κατάφεραν να μπουν στην εσωτερική των Aprilia. Ο Marco Bezzecchi ήταν στην εξωτερική και σήκωσε λίγο την μοτοσυκλέτα του για να αποφύγει τον Marquez, όμως ταυτόχρονα σε εκείνο το σημείο τον χτύπησε ο Raul Fernandez που δεν πρόλαβε να αντιδράσει από πίσω, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της Aprilia να βρεθούν στο έδαφος.

Μεγάλος κερδισμένος από όλο αυτό ήταν ο Jorge Martin, ο οποίος κατάφερε να περάσει αλώβητος από το χάος της πρώτης στροφής και να βρεθεί στην κορυφή του αγώνα, με τον Marc Marquez να τον ακολουθεί, ενώ πολύ καλή εκκίνηση έκανε και ο Ai Ogura, που από την 7η ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Ο Martin άρχισε αμέσως να επιβάλλει τον ρυθμό του και με δύο συνεχόμενους γρήγορους γύρους ξέφυγε από τον Marquez, με τη διαφορά να αγγίζει τα 1,7 δευτερόλεπτα οκτώ γύρους πριν το τέλος.

Σε αυτούς τους πρώτους γύρους και ο Marquez είχε ανοίξει την διαφορά από τους Ogura και Di Giannantonio που τον ακολουθούσαν, αφήνοντάς τους ένα δευτερόλεπτο πίσω του στον τέταρτο γύρο.

Στους επόμενους γύρους ο Marquez κατάφερε να μειώσει λίγο την διαφορά και ξαφνικά, πέντε γύρους πριν το τέλος, ο Martin φάνηκε να σταματάει και να αφήνει τον Marquez να περάσει μπροστά! Αμέσως οι Ogura και Di Giannantonio έφτασαν στην ουρά του Martin, ο οποίος όμως άρχισε πάλι να πλησιάζει τον Marquez.

Προφανώς ο Martin αντιμετώπιζε πρόβλημα με την πίεση στο μπροστινό ελαστικό και έκανε ό,τι είχε κάνει και πέρυσι ο Marquez, όταν ο Ισπανός της Ducati είχε αφήσει τον αδερφό του να περάσει μπροστά για μερικούς γύρους ώστε να αυξήσει την πίεση και την θερμοκρασία του μπροστινού ελαστικού του και να περάσει και πάλι μπροστά.

Προφανώς η ομάδα δεν περίμενε ο Martin να βγει από την πρώτη στροφή και αμέσως να βρίσκεται στην κορυφή του Grand Prix και είχαν ρυθμίσει αντίστοιχα την πίεση του ελαστικού χαμηλά.

Μπαίνοντας στους δύο τελευταίους γύρους, ο Marquez παρέμενε μπροστά, με τον Martin να τον ακολουθεί, ενώ πλησίαζαν και οι Oguraκαι Di Giannantonio. Στον προτελευταίο γύρο φαινόταν ότι ο Martin ετοίμαζε την επίθεσή του, όμως εκεί ήρθε το μεγάλο λάθος.

Ο Ισπανός της Aprilia είχε ένα γλίστρημα στην 15η στροφή και αναγκάστηκε να ανοίξει πολύ τη γραμμή του και όχι μόνο βγήκε εκτός διεκδίκησης της νίκης, αλλά έμεινε και εκτός βάθρου, καθώς οι Ogura και Di Giannantonio τον πέρασαν!

Μπροστά, ο Marc Marquez έφτασε στη γραμμή του τερματισμού και πήρε τη νίκη στον αγώνα MotoGP Spint και την πρώτη θέση στη βαθμολογία για τέσσερις βαθμούς, με τον Ai Ogura και τον Fabio Di Giannantonio να συμπληρώνουν το βάθρο.

Ο Jorge Martin τερμάτισε τελικά στην τέταρτη θέση, ενώ αρκετά πιο πίσω, ο Alex Marquez συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Έκτος ήταν ο Pedro Acosta, ο οποίος εξέτισε ποινή μεγάλου γύρου λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας, ενώ τις βαθμολογούμενες θέσεις συμπλήρωσαν οι Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia και Fabio Quartararo.

Δείτε τα αποτελέσματα του Αγώνα Sprint: Race Classification for INA MotoGP SPR

Δείτε τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος: World Championship Team for INA MotoGP SPR