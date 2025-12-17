του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ιαπωνική εταιρία κατασκευής κρανών SHOEI είναι έτοιμη να μας δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα των αναβατών μοτοσυκλέτας που είναι η αλλαγή ζελατίνας όταν έχει κρύο καιρό και υγρασία, συνθήκες όπου αλλάζουμε συνήθως τη φιμέ ζελατίνα με μία διάφανη, ειδικά αν έχει συννεφιά, ενώ την ίδια στιγμή θέλουμε η ζελατίνας να μη θαμπώνει.

Εδώ να πούμε ότι η φιμέ ζελατίνα είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε κράνος καθώς επιτρέπει την ασφαλή οδήγηση με ήλιο χωρίς να κουράζονται τα μάτια, ενώ παράλληλα διαθέτει και κάποιο είδος αντηλιακής προστασίας.

Η έλευση των ένθετων Pinlock έφερε αναμφίβολα ανακούφιση για τους αναβάτες κυρίως για την αποφυγή του θαμπώματος, η αλλαγή όμως της φιμέ ζελατίνας σε διάφανη, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη όταν νυχτώνει, ή όταν βρέχει.

Το νέο ένθετο ζελατίνας της SHOEI ονομάζεται e:DRYLENS και ταιριάζει μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα κρανών της εταιρίας. Επίσης, απαιτεί φόρτιση μέσω καλωδίου.

Είναι λοιπόν ένα ένθετο ζελατίνας που προσφέρει αντηλιακή προστασία με μεταβαλλόμενη σκίαση από ανοιχτό έως σκούρο, η οποία μάλιστα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Είναι κάτι εντελώς νέο και λύνει το πρόβλημα της αλλαγής της ζελατίνας. Πρόκειται για ένα ένθετο ζελατίνας κράνους που ονομάζεται e:DRYLENS, και κάνει ακριβώς όσα υπόσχεται η Shoei. Όπως πιθανότατα υποδηλώνει και το “e”, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ένθετο ζελατίνας, κατασκευασμένο με ειδικό φιλμ υγρών κρυστάλλων μεταβαλλόμενης σκίασης, που αναπτύχθηκε από την Dai Nippon Printing. Επειδή ελέγχεται ηλεκτρονικά, απαιτεί φόρτιση και διαθέτει θύρα USB-C για τον σκοπό αυτό.

Ο Συντελεστής Μετάδοσης Φωτός (VLT), κυμαίνεται από 65% έως 20% προστατεύοντας πλήρως τα μάτια από το φως του ήλιου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα είτε να ελέγχεται η σκίαση χειροκίνητα είτε να ρυθμίζεται αυτόματα με ένα απλό γύρισμα ενός διακόπτη.

Σύμφωνα με την Shoei, το ένθετο e:DRYLENS προσφέρει περίπου 20 ώρες λειτουργίας με πλήρη φόρτιση και χρειάζεται περίπου 3 ώρες για να φορτίσει πλήρως.

Περνώντας στις λεπτομέρειες, το ένθετο ζελατίνας e:DRYLENS έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στις ζελατίνες CWR-F2 και CWR-F2R της Shoei, οι οποίες με τη σειρά τους εφαρμόζουν μόνο σε λίγα συγκεκριμένα κράνη της μάρκας. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι, μέχρι στιγμής, η Shoei έχει ανακοινώσει το e:DRYLENS μόνο για την Ιαπωνική αγορά και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαθεσιμότητα στις Διεθνείς αγορές. Οι προπαραγγελίες στην Ιαπωνία για το ένθετο e:DRYLENS θα ανοίξουν στις 9 Ιανουαρίου του 2026, με τιμή περίπου 160 €.

Περιμένουμε και στην Ελλάδα το συγκεκριμένο γκάτζετ που θα μας κάνει ευκολότερη τη ζωή και είμαστε σίγουροι ότι ο δραστήριος αντιπρόσωπος εδώ, που έχει εξαιρετική σχέση με τους Ιάπωνες θα είναι ο πρώτος που θα το φέρει στην Ευρώπη1