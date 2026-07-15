Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια την επιλογή οκτώ στελεχών της από τη FIM Europe για τη στελέχωση των Επιτροπών Sporting και Non-Sporting για τη νέα τενταετή θητεία 2026–2030.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της γνώσης, της εμπειρίας και της διαχρονικής προσφοράς των εκπροσώπων της ΑΜΟΤΟΕ στον Ευρωπαϊκό μοτοσυκλετιστικό αθλητισμό. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία και τη συμμετοχή της Ελλάδας στα κέντρα λήψης αποφάσεων της FIM Europe, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του αθλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη της ΑΜΟΤΟΕ που επιλέχθηκαν είναι:

*Μαρία Τσεσμελή – Επιτροπή Road Racing

*Κωνσταντίνος Τρίκος – Επιτροπή Motocross

*Φωτάγγελος Μουρίκης – Επιτροπή Trial

*Γιώργος Τζήκας – Επιτροπή Drag Racing

*Παναγιώτης Καλαϊτζής – Επιτροπή Touring

*Στέλιος Κορέλης – Επιτροπή Classic Motorcycles

*Δημήτρης Αθανασουλόπουλος – Επιτροπή Enduro & Rally

*Δημήτρης Μαργαρίτης – Επιτροπή Public Affairs

Η ΑΜΟΤΟΕ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους εκπροσώπους για την τιμητική αυτή επιλογή και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους. Η ενεργή συμμετοχή τους στις Επιτροπές της FIM Europe αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού Μοτοσυκλετιστικού Αθλητισμού και επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στη διεθνή μοτοσυκλετιστική κοινότητα.

Η ΑΜΟΤΟΕ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την παρουσία των Ελλήνων εκπροσώπων στους διεθνείς θεσμούς, με στόχο την προώθηση του αθλήματος, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεχή αναβάθμιση της Ελληνικής μοτοσυκλετιστικής σκηνής.