του Νεκτάριου Διατσίδη

Επιτυχία για τον Jacopo Cerutti και τη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα παραγωγής Aprilia Tuareg στη γενική κατάταξη.

Θετική Κυριακή και για τους Thomas Marini και Marco Menichini στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Motorally, με 1η και 2η θέση στην κατηγορία τους τη 2η ημέρα στην Olbia.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Baja έκανε στάση στην Ιταλία, στην Olbia, με την Aprilia Tuareg Racing να κυριαρχεί στις εξελίξεις. Ο Jacopo Cerutti #2 ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κατακτώντας μια ιστορική νίκη με μία Tuareg Rally παραγωγής στη γενική κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για τον Jacopo Cerutti, ο οποίος πήρε εκκίνηση στον Ιταλικό Γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Baja με μία μοτοσυκλέτα παραγωγής, την Tuareg Rally. Στόχος του ήταν να αποδείξει την αξιοπιστία της μοτοσυκλέτας και τη δική του ανταγωνιστικότητα σε κάθε συνθήκη, ακόμη και με μια δικύλινδρη μοτοσυκλέτα παραγωγής. Ένα στοίχημα που αποδείχθηκε επιτυχημένο ήδη από την πρώτη ημέρα, η οποία ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική 2η θέση στη γενική κατάταξη. Από εκεί και πέρα, ο Cerutti έκανε τη διαφορά, παίρνοντας την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη και διατηρώντας τη μέχρι το τέλος της τελευταίας Ειδικής Διαδρομής.

Συνολικά, ήταν ένα θετικό Σαββατοκύριακο και για τον Thomas Marini #9, ο οποίος ολοκλήρωσε τον 2ο Γύρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally με νίκη ημέρας στην κατηγορία G-1000. Συνεχίζει την ανοδική του πορεία πάνω στη δική του Tuareg Rally, αντιδρώντας με τον καλύτερο τρόπο μετά από μια δύσκολη πρώτη ημέρα. Επιπλέον, ο αναβάτης από το San Marino πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στον 1ο Γύρο του Rally Raid TT, που επίσης διεξήχθη στην Olbia, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία RT5 και τερματίζοντας 3ος στη γενική κατάταξη.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Marco Menichini #46, ο οποίος κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία G-1000 τη δεύτερη ημέρα Αγώνα, χαρίζοντας το 1-2 στην Aprilia Tuareg Racing και βελτιώνοντας το αποτέλεσμα του Σαββάτου, όταν είχε τερματίσει 3ος στην κατηγορία. Σταθερός ήταν και ο Francesco Montanari #39, που ολοκλήρωσε τον Αγώνα με μία 6η και μία 5η θέση στην κατηγορία του, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για τη γενική κατάταξη της G-1000, όπου ο Marini παραμένει επικεφαλής. Σταθερό Σαββατοκύριακο και για τον Paolo Pettinari, ο οποίος σημείωσε δύο παρουσίες στο βάθρο στην κατηγορία GPX.

Συνολικά, ο απολογισμός για την Aprilia Tuareg Racing μετά το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου στην Olbia είναι ξεκάθαρα θετικός: η Tuareg Rally επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι είναι μια νικηφόρα και αξιόπιστη μοτοσυκλέτα, ικανή να συνδυάζει ιδανικά επιδόσεις και καινοτομία.

Η επόμενη υποχρέωση για την Aprilia Tuareg Racing είναι ο 2ος Γύρος του Ευρωπαϊκού Tout Terrain Rally Cup, που θα διεξαχθεί στις 25–31 Μαΐου στο Πευκί Ευβοίας, στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η ομάδα θα βρεθεί στην εκκίνηση του 3ου Γύρου του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally, που είναι προγραμματισμένος για τις 20–21 Ιουνίου στην Gioia dei Marsi.

Jacopo Cerutti

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Το γεγονός ότι πήραμε εκκίνηση με μια μοτοσυκλέτα παραγωγής και ήμασταν αμέσως τόσο ανταγωνιστικοί αποδεικνύει ότι η Tuareg είναι πραγματικά μια εξαιρετικά ικανή μοτοσυκλέτα για off-road οδήγηση. Εκτός από την πρώτη ημέρα, όπου γίναμε κυριολεκτικά μούσκεμα, διασκέδασα πολύ στο υπόλοιπο του Αγώνα και αντιμετωπίσαμε μερικές πανέμορφες Ειδικές Διαδρομές — απολαυστικές και γρήγορες. Ήταν ένα θετικό Σαββατοκύριακο, που λειτούργησε επίσης ως εξαιρετική προετοιμασία για τον επόμενο Αγώνα στην Ελλάδα».

Thomas Marini

«Συνολικά, ήταν ένα θετικό Σαββατοκύριακο, με πραγματικά όμορφες και ποικίλες Ειδικές Διαδρομές, τόσο γρήγορες όσο και τεχνικές. Η Παρασκευή πήγε πολύ καλά, κατάφερα να κερδίσω την κατηγορία και να πάρω την 3η θέση γενικής χάρη σε τρεις εξαιρετικές Ειδικές. Το Σάββατο, δυστυχώς, είχα μια πτώση, απέκτησα μερικούς πόνους και αναγκάστηκα να ολοκληρώσω την Ειδική χωρίς καθόλου φρένα, κάτι που μου κόστισε πολύ χρόνο. Την Κυριακή έσφιξα τα δόντια και κατάφερα να πετύχω μια εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας ξανά την κατηγορία και τερματίζοντας 5ος γενικής. Είμαι χαρούμενος γιατί δουλέψαμε πραγματικά πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια που έκανε το βράδυ του Σαββάτου για να επισκευάσει τη μοτοσυκλέτα, η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές μετά την πτώση. Τώρα επιστρέφουμε στη δουλειά για να είμαστε έτοιμοι για την Ελλάδα».

Vittoriano Guareschi

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ξεπεράσαμε κατά πολύ τις προσδοκίες. Ο στόχος ήταν να έχουμε καλή απόδοση και τελικά κερδίσαμε. Ήταν ένα φανταστικό Διεθνές ντεμπούτο για μια μοτοσυκλέτα παραγωγής. Ο Jacopo ήταν πραγματικά εξαιρετικός, ειδικά το Σάββατο όταν κατάφερε να κάνει τη διαφορά παρά το χαλασμένο όργανο πλοήγησης. Πετύχαμε επίσης ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Motorally. Ο Thomas κέρδισε κάθε Ειδική που ολοκλήρωσε· το Σάββατο είχε πτώση, αλλά κατάφερε να τερματίσει την Ειδική αξιοποιώντας στο έπακρο την κατάσταση και χάρη σε αυτό εξακολουθεί να προηγείται στη γενική κατάταξη της κατηγορίας. Και ο Marco τα πήγε πολύ καλά, εξασφαλίζοντας δύο παρουσίες στο βάθρο χωρίς να κάνει λάθη. Τώρα επιστρέφουμε αμέσως στη δουλειά γιατί σύντομα αναχωρούμε για την Ελλάδα».