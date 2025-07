του Νεκτάριου Διατσίδη

Με τον ήλιο ακόμα ψηλά και τις θερμοκρασίες ιδανικές για οδήγηση, ο Σεπτέμβριος είναι η τέλεια εποχή για βόλτες – και ο καλύτερος τρόπος να κλείσει μια αξέχαστη μοτοσυκλετιστική σεζόν. Από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, το Lignano Sabbiadoro (UD) θα φιλοξενήσει ξανά την Italian Bike Week, την εκδήλωση που κλείνει το καλοκαίρι με τον πιο δυνατό και εντυπωσιακό τρόπο – με έναν συνδυασμό μοτοσυκλετών, ενέργειας και συγκίνησης, σε ένα από τα πιο αγαπημένα παραθαλάσσια θέρετρα της Αδριατικής.

Γεννημένη το 2022 ως η off-road «αδελφή» της θρυλικής Biker Fest International, η Italian Bike Week βρίσκεται πλέον στην 4η έκδοσή της και συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία τουριστική εκδήλωση για off-road μοτοσυκλέτες στην Ιταλία, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες αναβάτες από όλη την Ευρώπη. Παρότι κληρονομεί πολλά από τη δοκιμασμένη συνταγή της BFI, το “χωμάτινο” DNA ξεχωρίζει ιδιαίτερα στις λεγόμενες Demo Rides: οι λάτρεις της μοτοσυκλέτας μπορούν να δοκιμάσουν δωρεάν τα πιο πρόσφατα μοντέλα Enduro και Motocross σε μια ειδικά διαμορφωμένη off-road πίστα, καθώς πολλές εταιρείες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα.

Οι μεγάλες κατασκευάστριες θα στήσουν επίσης περίπτερα στην περιοχή του Stadio Teghil, από όπου θα ξεκινήσουν δοκιμαστικές βόλτες και για μοντέλα Adventure, Scrambler, Touring και Road.

Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται η Off Road Arena – μια τεράστια χωμάτινη έκταση άνω των 155,000 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί, εκτός από την πίστα δοκιμών, θα υπάρχουν διάφορες off-road διαδρομές για ποικίλες δραστηριότητες. Η κύρια διαδρομή – ένας βρόχος 7 χλμ βασισμένος στην Ειδική Διαδρομή του θρυλικού Lignano 12-Hour Enduro – θα φιλοξενήσει τις Enduro Days, μια διήμερη ανοιχτή προπόνηση για ερασιτέχνες αλλά και έμπειρους αναβάτες, υπό την οργάνωση του MC Sabbiadoro.

Αλλά η Italian Bike Week δεν είναι μόνο χώμα. Μεταξύ περιηγήσεων, ζωντανής μουσικής, σόου και «εκδηλώσεων μέσα στην εκδήλωση», θα βρείτε επίσης το Custom Bike Show (ιδανικό για τους λάτρεις των custom) που γίνεται μαζί με τον επίσημο Γύρο του IMC – Italian Motorcycle Championship, την Saturday Light Parade, μια μαζική παρέλαση μοτοσυκλετών στην πόλη, και το US Car on the Beach, τη συνάντηση Αμερικανικών αυτοκινήτων του τέλους του καλοκαιριού. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει επίσης το Free Chapter Italian Event 2025, την επίσημη συγκέντρωση του Free Chapter HOG, που θα ενώσει σχεδόν 700 λάτρεις της Harley.