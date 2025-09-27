του Νεκτάριου Διατσίδη

Η εκδήλωση Italian Bike Week ολοκλήρωσε το μοτοσυκλετιστικό καλοκαίρι με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο συγκινήσεις. Πολλοί ξένοι επισκέπτες ανέδειξαν τον ολοένα και πιο Διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν τα Demo Rides με την IBW να είναι ένα από τα ελάχιστα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπου μπορεί κανείς να δοκιμάσει και τα πιο πρόσφατα μοντέλα off-road.

«Ήταν άλλη μία εκπληκτική διοργάνωση. Κάθε χρόνο ζητάω από την ομάδα να ανεβάζει τον πήχη λίγο πιο ψηλά, και παρόλο που φαίνεται ακατόρθωτο, η IBW πάντα καταφέρνει να μας εκπλήσσει με νέες πρωτοβουλίες και άψογη οργάνωση», δήλωσε ο Massimo Brini, Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Lignano Sabbiadoro (Udine, Ιταλία), σχολιάζοντας την ITALIAN BIKE WEEK, τη μοτοσυκλετιστική εκδήλωση που έφερε ξανά ζωή στην παραλιακή πόλη του Αδριατικού από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο ίδιος ο Brini ήταν παρών την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, στην τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στη βασική σκηνή στην περιοχή του Luna Park, με τη συμμετοχή πολλών αξιωματούχων. Τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η Υπηρεσία Τουρισμού του Lignano Sabbiadoro επιβεβαιώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη της εκδήλωσης:

«Κατά τη διάρκεια των ημερών του φεστιβάλ, η πόλη μας υποδέχθηκε σχεδόν 270,000 άτομα, πολλά από τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό ειδικά για να συμμετάσχουν στην Italian Bike Week. Ο αριθμός των μοτοσυκλετών στους δρόμους αυτό το Σαββατοκύριακο μιλάει από μόνος του», πρόσθεσε ο Brini.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι το 40% των παρευρισκομένων ήταν ξένοι, γεγονός που επιβεβαιώνει τη Διεθνή δυναμική μιας διοργάνωσης που προσελκύει κοινό από όλη την Ευρώπη — κυρίως από Αυστρία, Γερμανία και Τσεχία».

Ένα πολύτιμο γεγονός για την περιοχή

Δεν είναι μόνο η οικονομική επίδραση που καθιστά την IBW σημαντική, αλλά και η προβολή που προσφέρει μέσω παράλληλων δράσεων που ενισχύουν τον τουρισμό και αναδεικνύουν τις ομορφιές της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Mototours, που μετέφεραν τους συμμετέχοντες σε μέρη όπως το Cividale del Friuli (μνημείο UNESCO) και την San Daniele, μια λοφώδη πόλη γνωστή για το προσούτο της.

Επίσης ξεχώρισαν τα Adventure Rides, 150 χλμ. off-road διαδρομές για τους λάτρεις της εκτός δρόμου οδήγησης.

Off-road δράση στο επίκεντρο

Η εκτός δρόμου οδήγηση ήταν από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν την ITALIAN BIKE WEEK από την «μεγαλύτερη αδερφή» της, Biker Fest International. Το Σάββατο και την Κυριακή, περίπου 100 επαγγελματίες και ερασιτέχνες αναβάτες — ανάμεσά τους και ο Lorenzo Macoritto, εργοστασιακός αναβάτης της Osellini Husqvarna Racing στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro — εντυπωσίασαν το κοινό στα Enduro Days, δύο μέρες open trials στην θρυλική διαδρομή 12-Hour Enduro Lignano από την MC Sabbiadoro.

Η ίδια λέσχη διοργάνωσε και το Enduro Moto-Therapy, μια φιλανθρωπική δράση με συμμετοχή περίπου 20 ατόμων με αναπηρία από τα ιδρύματα CAMPP (Σύμπραξη Ιατρικής, Ψυχολογικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) του Κάτω Φριούλι.

Demo Rides και on-road δοκιμές

Στην Off-Road Arena, τη χωμάτινη ζώνη της IBW, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν δοκιμές σε μοντέλα Adventure, Enduro, Cross και Scrambler, από μεγάλες εταιρείες όπως Ducati, Fantic, Kove, KTM, RedMoto, Triumph και Yamaha.

Παράλληλα, στην Stadium Area έγιναν on-road δοκιμές νέων μοντέλων από τις Aprilia, Moto Guzzi, QJ Motor, Rieju και Honda, η οποία προσέφερε επίσης το πρόγραμμα Young Riders School, ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους και κυρίως γυναίκες αναβάτριες.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1,900 test rides σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Custom κουλτούρα και διαγωνισμοί

Ως «παρακλάδι» της Biker Fest International, η ITALIAN BIKE WEEK διατηρεί τις ρίζες της. Από την BFI έχει «κληρονομήσει» το επιτυχημένο Custom Bike Show, έναν Γύρο του Italian Motorcycle Championship (IMC) — του πρώτου και μοναδικού Εθνικού πρωταθλήματος custom δημιουργών.

Στον Γύρο του Lignano, το βραβείο Best in Show απονεμήθηκε στην εντυπωσιακή «Kilometro 32» από τον Pacelli Custom (CE). Παράλληλα, έκανε το ντεμπούτο του ο διαγωνισμός ARTigliate Custom Contest, αφιερωμένος σε off-road custom δημιουργίες τύπου Adventure, Scrambler, Tracker και Classic Enduro. Νικητής αναδείχθηκε ο Santafox από την Savona, με την Harley-Davidson 883 Sportster Sterrato.

Συγκεντρώσεις και παρελάσεις

Το Σαββατοκύριακο φιλοξένησε το Free Chapter Italian Event, μια «συνάντηση μέσα στη συνάντηση», όπου συμμετείχαν περίπου 700 αναβάτες Harley-Davidson του Free Chapter HOG, από όλη την Ιταλία. Την οργάνωση ανέλαβε το Porta d’Oriente Chapter και ο Διευθυντής του Gabriele Molfetta, οι οποίοι ηγήθηκαν της μεγάλης παρέλασης του Σαββάτου.

Το πρωί της Κυριακής ακολούθησε η εκδήλωση US Car on the Beach, παρέλαση Αμερικανικών αυτοκινήτων, οργανωμένη από το περιοδικό Cruisin’ Life και τη λέσχη Old School Garage Club. Συμμετείχαν 240 αυτοκίνητα, τα οποία παρέλασαν στους δρόμους της πόλης.

Οι 30 καλύτερες συμμετοχές βραβεύτηκαν — το παλαιότερο ένα Ford Roadster του 1927 του Gualtiero Grilli (RA).

Galbusera V8: Μια μοτοσυκλέτα του ΄30

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση της Galbusera, μιας μοτοσυκλέτας με οκτακύλινδρο, δίχρονο κινητήρα 500 κ.εκ., που σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από τον Plinio Galbusera (Brescia) σε συνεργασία με τον Adolf Marama Toyo, μηχανικό από την Fiume και πρωτοπόρο των Ιταλικών speedway.

Το πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί ως μακέτα στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας του Μιλάνου το 1938, αλλά ποτέ δεν κατασκευάστηκε — μέχρι που σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, ο Mirco Snaidero, τεχνίτης από το Friuli, κατασκεύασε ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο βασισμένος σε τέσσερις μόνο φωτογραφίες. Η ιστορία του έργου υπάρχει στο βιβλίο “Sulle tracce di Marama e Toyo. Misteri svelati e il sogno della Galbusera V8 – la moto scomparsa” του Franco Damiani di Vergada, από την Moto Club Trieste (εκδόσεις Tiglio).

Μουσική, γαστρονομία και διασκέδαση

Το φεστιβάλ περιλάμβανε έντονο μουσικό πρόγραμμα (11 συναυλίες rock από την Πέμπτη), επιλογή φαγητού από 15 Εθνικές κουζίνες, εναέριες βόλτες με ελικόπτερο και διαγωνισμούς με χιούμορ και στυλ.

Ξεχώρισαν:

Ο διαγωνισμός Pin-Up Contest, που κέρδισε η makeup artist Cristina Oddo από το Μιλάνο (γνωστή ως Miss Twinklered)

Η πορεία Ciao in Ciabatte, όπου μια μεγάλη παρέα με Piaggio Ciao πήγε στην παραλία για μαζική βουτιά και aperitivo

O διαγωνισμός Beard’s Race, αφιερωμένος σε γένια και μουστάκια, δημιουργία του Fabrizio Bottos από την Pordenone, δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στα World Beard Championship και Moustache Championship.

Στην κορυφαία κατηγορία (γένια άνω των 10 cm) νικητής ήταν ο Nicola Fusi από την Verona.



Ένας αποχαιρετισμός με επιτυχία

«Ο καιρός ήταν σύμμαχος — τέσσερις μέρες καλοκαιριού. Τα υπόλοιπα τα οφείλουμε στο κοινό, που μας αντάμειψε με μαζική παρουσία», δήλωσε ο Διοργανωτής Micke Persello.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξαιρετική ανταπόκριση σε όλες τις παράλληλες δράσεις και τις πρωτοβουλίες για την προβολή της ευρύτερης περιοχής. Αυτό μας γεμίζει περηφάνια και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε».

Επόμενη στάση: 40 χρόνια Biker Fest International

Με την ολοκλήρωση της ITALIAN BIKE WEEK, το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι επετειακό: η 40ή έκδοση της Biker Fest International, που θα πραγματοποιηθεί ξανά στο Lignano Sabbiadoro από τις 14 έως τις 17 Μαΐου του 2026.