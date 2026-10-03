του Νεκτάριου Διατσίδη

Η “Uwe”, μια εντυπωσιακή Harley-Davidson 1450, κατέκτησε την κορυφή στο Custom Bike Show της Lignano, ενώ η Ducati MX900 του Paolo Massera κέρδισε τον διαγωνισμό Artigliate Custom Contest

Το Custom Bike Show επέστρεψε στην Lignano Sabbiadoro της Ιταλίας, στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του Italian Bike Week, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση αποτέλεσε τον πρώτο Γύρο του Italian Motorcycle Championship (IMC), του μοναδικού Ιταλικού πρωταθλήματος που είναι αφιερωμένο στις ειδικές και custom μοτοσυκλέτες.

Περίπου 50 ξεχωριστές κατασκευές από την Ιταλία και αρκετές ακόμη Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Τσεχία, συμμετείχαν στον διαγωνισμό, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων στον χώρο των custom μοτοσυκλετών. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του AMD World Championship of Custom Bike Building.

Η “Uwe” στην κορυφή

Το σημαντικότερο βραβείο της διοργάνωσης, το Best in Show, πήγε στην VM Cycles από το Udine για την “Uwe”, μια ιδιαίτερα προσεγμένη Harley-Davidson 1450. Η μοτοσυκλέτα κατασκευάστηκε από τον Verner Ortis για έναν φίλο και λάτρη των custom μοτοσυκλετών από το Kitzbühel της Αυστρίας.

Η “Uwe” ξεχωρίζει για την εκτεταμένη χρήση χρωμίου, τη χειροποίητη κατασκευή και την ανακατασκευή πολλών επιμέρους εξαρτημάτων, ενώ η συνολική σχεδιαστική προσέγγιση αντλεί στοιχεία από τον κόσμο των dragster.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της κατασκευής είναι το μακρύ, χειροποίητα διαμορφωμένο ρεζερβουάρ, το οποίο συνεχίζει οπτικά προς τη μονή σέλα, δημιουργώντας μια ενιαία γραμμή στο επάνω μέρος της μοτοσυκλέτας. Μπροστά συναντάμε έναν μικρό προβολέα τύπου bullet, ενώ οι τροχοί διαθέτουν συμπαγείς δίσκους και στο πίσω μέρος έχει τοποθετηθεί ένα ιδιαίτερα μικρό φτερό.

Το πίσω ελαστικό πλάτους 300 mm παραμένει πλήρως εκτεθειμένο, ενώ τα μικροσκοπικά φλας έχουν ενσωματωθεί στο πίσω φτερό. Ακόμη και ο καθρέφτης αποτελεί ξεχωριστή λεπτομέρεια: κατασκευάστηκε από το κάτω τμήμα ενός πυροσβεστήρα, το οποίο κόπηκε, λειάνθηκε και στη συνέχεια έγινε επιχρωμίωση.

Scrambler: από Harley-Davidson μέχρι Kawasaki KLR

Στην κατηγορία Scrambler, την 1η θέση κατέκτησε η Harley-Davidson 883 Sportster της RD Kustom, η οποία μετατράπηκε σε tracker, με στόχο μια πιο λιτή και αγωνιστική εμφάνιση.

Στη 2η θέση βρέθηκε η Cagiva Ala Rossa 350 της Santa Fox, ενώ το 3ο σκαλί του βάθρου πήγε στην Kawasaki KLR 600 της Stray’s Garage.

Cafe Racer με Sportster και επιρροές από endurance

Στην κατηγορία Cafe Racer, ο Emanuele Magnanelli από το San Marino πήρε την 1η θέση με μια Harley-Davidson Sportster XL1200. Η κατασκευή συνδυάζει τη σχεδιαστική αισθητική των sport μοτοσυκλετών της δεκαετίας του 1970 με επιρροές από τους αγώνες endurance.

2η ήταν η Harley-Davidson Ironhead του Zoynek Threcek, με την κατασκευή να κινείται σε πιο έντονο rat-bike ύφος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξατμίσεις με τα εμφανή σημεία συγκόλλησης, τα οποία παραπέμπουν αισθητικά σε MotoGP κατασκευές.

Την 3η θέση πήρε η Honda CB500 του Antonio Celcini.

Streetfighter με βάση την Yamaha MT-01

Η κατηγορία Streetfighter είχε στην κορυφή μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατασκευή, καθώς ο Giordano Loi πήρε την 1η θέση με μια Yamaha MT-01.

Η μοτοσυκλέτα συνδυάζει το πλαίσιο μιας R1 με τον μεγάλο V-Twin των 1,700 κ.εκ. της Warrior. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη μείωση του βάρους, με εκτεταμένη χρήση carbon και αφαίρεση περιττών εξαρτημάτων. Το αποτέλεσμα είναι μια κατασκευή σχεδιασμένη περισσότερο ως “όπλο” για ορεινές διαδρομές, με έμφαση στη ροπή και τη χαμηλή μάζα.

2η ήταν η Suzuki GS 650 F της Garajek, ενώ 3η η Harley-Davidson XR1200 της GPM Moto Garage.

Modified H-D: τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις

Στην κατηγορία Modified H-D, την 1η θέση πήρε η Harley-Davidson Night Rod της Custom T.H.O.M. Ακολούθησε η Harley-Davidson Road Glide «Kaborniosa» της Mr Fighter, ενώ την 3η θέση κατέκτησε μια Sportster 1200 της Overdrive Customs.

Η Buell 1125 “Taurus” ξεχώρισε στην κατηγορία Buell

Στην κατηγορία Buell, η 1η θέση πήγε στηn Rod Custom Motorcycles για την “Taurus”, μια εντυπωσιακή κατασκευή που βασίζεται στην Buell 1125.

Η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί υδρόψυκτο Rotax V-Twin στη θέση του Thunderstorm κινητήρα, διατηρώντας παράλληλα αρκετά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των streetfighter της Buell που κατασκευάζονταν στο East Troy. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο περιμετρικός εμπρός δίσκος φρένου, καθώς και το χαρακτηριστικό πλαίσιο που λειτουργεί παράλληλα ως ρεζερβουάρ καυσίμου.

Στη 2η θέση βρέθηκε η Buell XB9S της Garajek και στην 3η ακόμη μία κατασκευή της Rod Custom Motorcycles, η XB12S.

Old Style με έντονο chicano χαρακτήρα

Η κατηγορία Old Style ανέδειξε στην 1η θέση την Heritage Softail της Pacelli Customs. Η κατασκευή αντλεί έμπνευση από την chicano κουλτούρα, με επιμηκυμένα φτερά, ψηλό ape-hanger τιμόνι και τροχούς με ακτίνες.

Στη 2η θέση τερμάτισε η Motom 48 του Umberto Righi, μια ιδιαίτερα εκτεταμένη μηχανολογική μετατροπή. Ο κινητήρας απέκτησε διαφορετικό σύστημα κίνησης βαλβίδων, με μετάβαση από ωστήρια και κοκοράκια σε επικεφαλής εκκεντροφόρο, ενώ το κιβώτιο μετατράπηκε από τρεις σε τέσσερις σχέσεις. Η κατασκευή φτάνει πλέον τις 14,000 σ.α.λ. και μπορεί να αγγίξει τα 115 χλμ./ώρα.

Την 3η θέση κατέκτησε η Harley-Davidson Sportster 883 της Chemical Team.

Metric με Moto Guzzi V50

Στην κατηγορία Metric, νικήτρια ήταν η Moto Guzzi V50 της MC Cycles, η οποία έχει μετατραπεί σε chopper με Springer πιρούνι, king-and-queen σέλα και έντονα προβαλλόμενες κεφαλές κυλίνδρων.

2η ήταν η Custom Rax/Rex 1917 του Simon Poplatnik, με χειροκίνητο κιβώτιο και συμπλέκτη μέσω πλαϊνού μοχλού, bull-horn τιμόνι και ρεζερβουάρ σε μορφή βαρελιού.

Στην 3η θέση βρέθηκε η Honda CB650 «The Blue Wave» του Tony Selvaggi.

Freestyle: ο “King” στην κορυφή

Τέλος, στην κατηγορία Freestyle, το πρώτο βραβείο πήγε στο S&S Chopper “King” της Cool Man Customs από την Ελβετία.

Η κατασκευή ακολουθεί τη Σουηδική σχολή των chopper, με κινητήρα S&S, ανοιχτές εξατμίσεις, εμφανείς πεταλούδες γκαζιού και μακρύ Springer πιρούνι.

Στη 2η θέση βρέθηκε η BSA 650 “Paruk” του Renato Peres, ενώ 3η ήταν η Yamaha XT600 “Annina” του Samuele Gorni, με S-shaped πιρούνι και χειροποίητο πλαίσιο.

Δύο ειδικά βραβεία

Εκτός από τις βασικές κατηγορίες του Custom Bike Show, απονεμήθηκαν και δύο ξεχωριστά βραβεία.

Το Salon du 2 Roues Lyon Award πήγε στην RD Kustom για μια Yamaha YZ250 με δίχρονο κινητήρα, η οποία έχει μετατραπεί σε supermoto με slick ελαστικά.

Παράλληλα, ο διαγωνισμός Artigliate Custom Contest, που ήταν αφιερωμένος στις off-road κατασκευές, ανέδειξε νικητή τον Paolo Massera από την Brescia με την Ducati MX900.

Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι εμπνευσμένη από εξειδικευμένες χωμάτινες κατασκευές, όπως η Desmo450 MX, αλλά χρησιμοποιεί έναν παλαιότερου τύπου Demosdue δικύλινδρο κινητήρα με δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο, αερόψυξη και ξηρό συμπλέκτη

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

BEST IN SHOW – IMC

1η: Harley-Davidson 1450 “UWE” – VM Cycles (UD)

ARTIGLIATE CUSTOM CONTEST

1η: Ducati MX900 – Paolo Massera (BS)

SALON DU 2 ROUES LYON AWARD

1η: Yamaha YZ 250 – RD Kustom (France)

SCRAMBLER

1η: H-D 883 Sportster – RD Kustom (Marseille, France)

2η: Cagiva Ala Rossa 350 – Santa Fox (SV)

3η: Kawasaki KLR 600 – Stray’s Garage (MO)

CAFE RACER

1η: H-D Sportster XL1200 – Emanuele Magnanelli (San Marino)

2η: H-D Ironhead – Zoynek Threcek (Czech Republic)

3η: Honda CB500 – Antonio Celcini (PD)

STREETFIGHTER

1η: Yamaha MT-01 – Giordano Loi (Rome)

2η: Suzuki GS 650 F – Garajek (BG)

3η: H-D XR1200 Trofeo – GPM Moto Garage (BS)

MODIFIED H-D

1η: H-D Night Rod – Custom T.H.O.M. (MN)

2η: H-D Road Glide “Kaborniosa” – Mr Fighter (TV)

3η: H-D Sportster 1200 – Overdrive Customs (VE)

BUELL

1η: Buell 1125 “Taurus” – Rod Custom Motorcycles (Czech Republic)

2η: Buell XB9S – Garajek (BG)

3η: Buell XB12S – Rod Custom Motorcycles (Czech Republic)

OLD STYLE

1η: H-D Heritage Softail 1450 – Pacelli Custom (CE)

2η: Motom 48 – Umberto Righi (VR)

3η: H-D Sportster 883 – Chemical Team (UD)

METRIC

1η: Moto Guzzi V50 – MC Cycles (TV)

2η: Custom Rax 1917 – Simon Poplatnik (Slovenia)

3η: Honda CB650 “The Blue Wave” – Tony Selvaggi (VE)

FREESTYLE

1η: S&S Chopper “King” – Cool Man Customs (Switzerland)

2η: BSA 650 “Paruk” – Renato Peres (UD)

3η: Yamaha XT 600 “Annina” – Samuele Gorni (MN)