του Νεκτάριου Διατσίδη

Σχεδιασμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1930 αλλά ποτέ δεν μπήκε σε παραγωγή, η εξαιρετική δημιουργία 8 κυλίνδρων των Plinio Galbusera και Adolf Marama Toyo έχει ανακατασκευαστεί από τον τεχνίτη Mirco Snaidero. Αυτή η μοναδική μοτοσυκλέτα εκτέθηκε κατά τη διάρκεια της Italian Bike Week 2025 στο Lignano Sabbiadoro (Udine – Ιταλία).

Η Italian Bike Week 2025, που έγινε στο Lignano Sabbiadoro (UD) από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ήταν ένα κάλεσμα για τους λάτρεις των συλλεκτικών μοτοσυκλετών. Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 13:00, στη κεντρική σκηνή της περιοχής Luna Park, παρουσιάστηκε το βιβλίο «In the Footsteps of Marama Toyo. Mysteries Unveiled and the Dream of the Galbusera V8 – The Vanished Motorcycle». Επιμελημένο από τον Franco Damiani di Vergada του Moto Club Trieste και εκδομένο από τις Tiglio Edizioni, το έργο αφηγείται την ιστορία ενός ξεχασμένου Ιταλικού διαμαντιού της μηχανολογίας μοτοσυκλετών, που σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στη συνέχεια χάθηκε στο χρόνο — μέχρι σήμερα.

Μια επαναστατική δίχρονη μοτοσυκλέτα με 8 κυλίνδρους, σχεδιασμένη από τον Plinio Galbusera από την Brescia με τη ζωτική συνεργασία του Adolf Marama Toyo — γεννημένος Roberto Antonio Ivanicich — ενός ικανού μηχανικού από το Fiume και ενός από τους πρωτοπόρους του Ιταλικού speedway. Η Galbusera V8 παρέμεινε πρωτότυπο και δεν μπήκε ποτέ σε μαζική παραγωγή, αλλά σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, είδε τελικά το φως χάρη στον Ιταλό τεχνίτη Mirco Snaidero, ο οποίος την ανακατασκεύασε με ακρίβεια στο εργαστήριό του. Δουλεύοντας μόνο από τέσσερις φωτογραφίες εποχής, έφερε στη ζωή ένα όνειρο που έμοιαζε καταδικασμένο να μείνει για πάντα όνειρο. Μια πραγματικά ηράκλεια προσπάθεια σε επίπεδο έρευνας και εργασίας, που όμως δεν απέτρεψε τον Snaidero, ήδη γνωστό για τις custom δημιουργίες του.

Το πλήρως λειτουργικό και απίστευτα πιστό αντίγραφο που κατασκεύασε ο Snaidero εκτέθηκε κατά την παρουσίαση, δίνοντας στους λάτρεις τη δυνατότητα να θαυμάσουν την εκπληκτική μηχανική του τελειότητα και να ακούσουν τον βρυχηθμό του πανίσχυρου πολύκυλινδρου κινητήρα αυτής της μοτοσυκλέτας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πέρα από την ήδη εξωτική του διάταξη, ο 500 κ.εκ. διαμήκης V8 κινητήρας που σχεδιάστηκε από τον Marama Toyo περιλαμβάνει μοναδικές μηχανολογικές λύσεις που τον διαχωρίζουν σαφώς ακόμη και από τους συμβατικούς δίχρονους κινητήρες: από τον υπερτετράγωνο λόγο διαμέτρου/διαδρομής, έως την υπερτροφοδότηση μέσω κομπρέσορα, από το σύστημα λίπανσης τύπου τετράχρονου κινητήρα, έως την παρουσία δύο στροφαλοφόρων αξόνων με αντίθετη περιστροφή. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως μακέτα τον Ιανουάριο του 1938 στην 19η Έκθεση Μοτοσυκλέτας του Μιλάνου, η Galbusera φημολογείτο ότι απέδιδε 28 ίππους και έφτανε μέγιστη ταχύτητα 150 χλμ/ώρα. Το έργο σταμάτησε αρχικά λόγω του ξεσπάσματος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εγκαταλείφθηκε οριστικά μετά τον τραγικό θάνατο του Marama Toyo, ο οποίος πέθανε στο τέλος ενός αγώνα Dirt Track στο ιπποδρόμιο της Τεργέστης το 1946, σε ηλικία μόλις 48 ετών.