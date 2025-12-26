Italjet: η φιλοσοφία σχεδιασμού προέρχεται από το «f**k the costumer»!

Συνέντευξη του Massimo Tartarini στους Δημήτρη Διατσίδη και Στεφανία Παντελιδάκη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzoPhotography

Διαβάσαμε χθες το πρώτο μέρος για την Italjet, μέσα από τα λόγια του ιδιοκτήτη και σχεδιαστή Massimo Tartarini, ας τον ακολουθήσουμε στο δεύτερο, μάλλον ακόμη πιο συναρπαστικό μέρος, στο οποίο δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα.

Η παγκοσμιοποίηση παραγωγής, που δεν άγγιξε την Italjet

Ο κόσμος, σε σχέση με την εποχή του πατέρα του, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Κάποτε ήταν βασισμένος στο πάθος και λιγότερο στην οικονομία. Οπότε μπορεί τα προϊόντα Italjet να είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλα, αλλά έχουν απομακρυνθεί από τη μαζική αγορά όπου πουλάς επειδή έχεις χαμηλή τιμή. Προτίμησαν να δημιουργήσουν ένα premium brand και προϊόντα που κανείς άλλος δεν μπορεί να φτιάξει.

Όπως είπε προκλητικά και ένας rock star, φτιάχνει τη μουσική πρώτα για εκείνον και «f* the costumer», έτσι στην Italejt πιστεύουν ότι η μοτοσυκλέτα πρέπει να σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από αυτόν που τη σκέφτηκε. Οι εξωτερικές επιρροές δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αλλοιώνουν το στόχο που θέλεις να πετύχεις. Μετά, η ποιότητα του έργου θα δείξει το αποτέλεσμα. Αν όμως αρχίσεις να ακολουθείς όλα όσα ζητούν οι πελάτες, στο τέλος δημιουργείται ένα συνονθύλευμα προϊόντος χωρίς ψυχή. Ένα προϊόν που θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα κομπιούτερ με ΑΙ φορτώνοντάς του με δεδομένα τις απαιτήσεις της μάζας του καταναλωτικού κοινού.

Κινητήρες από την Κίνα και υβριδικά οχήματα

Ενώ έχουμε μπει στη καρδιά της φιλοσοφίας πίσω από την Italjet, ας προχωρήσουμε σε πιο τεχνικά θέματα. Η Italejt χρησιμοποιεί στα προϊόντα της κινητήρες ασιατικής παραγωγής αλλά μετά από την μελέτη στην Ιταλία και την επίβλεψη της παραγωγής από τον ίδιο τον Massimo που συχνά ταξιδεύει στην Ασία γι αυτόν το λόγο. Ο κινητήρας του Dragster σχεδιάστηκε από τον Riccardo Tartarini και αναπτύχθηκε από την Aprilia. Πρόκειται για κινητήρες υψηλής τεχνολογίας και πολύ αξιόπιστους. Η τοποθεσία που κατασκευάζονται δεν είναι πια πρόβλημα όπως ήταν πριν από δέκα χρόνια. Το σημαντικό είναι η ποιότητα. Το σημαντικό είναι να είναι καλοφτιαγμένος, αξιόπιστος και δυνατός.

«Να σας πω ένα αστείο» λέει ο Massimo, «ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος εισαγωγέας της Yamaha στην Ιταλία τη δεκαετία του ’70. Μου έλεγε ότι τότε οι Ιάπωνες, όταν πουλούσαν στην Ιταλία, θεωρούνταν ίσως χειρότεροι από ότι οι Κινέζοι πριν από δέκα χρόνια. Η αντίληψη για ένα Ιαπωνικό προϊόν ήταν ότι ήταν φτωχό… Ο πατέρας μου πουλούσε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και στην Indian του Floyd Clymer, και έκανε συμβόλαιο προμήθειας για πολλές mini moto. Στη σέλα αυτών των μοτοσυκλετών υπήρχε το λογότυπο της Nisa, που ήταν ένας σημαντικός κατασκευαστής σελών εδώ στο Forlì. Ο Clymer ζήτησε από τον πατέρα μου να αφαιρέσει το όνομα Nisa γιατί ακουγόταν υπερβολικά Ιαπωνικό. Σήμερα ο κόσμος έχει ανατραπεί πλήρως και οι Ιάπωνες έχουν ταυτότητα ποιότητας και επιδόσεων που τότε δεν είχαν.»

Στην Italjet υποστηρίζεται πολύ η πρόταση – “Think out of the box”– ενάντια στο καθημερινό, το συνηθισμένο. Αλλά σίγουρα η ματιά τους δεν πέφτει τόσο στα ηλεκτρικά scooter. Αφού ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και σχεδιαστής αναφέρει πως «μεγάλωσα με λάδι και βενζίνη. Μου αρέσει ο ήχος της μοτοσυκλέτας, μου αρέσει να την οδηγώ σαν πραγματική μοτοσυκλέτα». Δεν είναι ιδιαίτερα υπέρ του ηλεκτρικού, διότι το ηλεκτρικό ξεφεύγει από ορισμένες παραμέτρους. Το εξετάζουν ως μια πιθανή μελλοντική καινοτομία, αλλά όχι ως βασική κατηγορία προϊόντος. Ίσως “ηλεκτροποιήσουν” θερμικά μοντέλα, αλλά ως υβριδικά. «Το καθαρά ηλεκτρικό μπορεί να έχει νόημα για αστικά οχήματα μικρών αποστάσεων. Εμείς όμως φτιάχνουμε κυρίως σπορ οχήματα με έντονο DNA θερμικού κινητήρα.»

Το DNA των αγώνων ήταν πάντα παρόν

Το αγωνιστικό πνεύμα της Italjet είναι εξίσου βαθιά ριζωμένο. Το επόμενο βήμα της να χορηγήσει της Gresini Moto2, δεν ήταν απλώς μια στρατηγική μάρκετινγκ αλλά και κομμάτι της ταυτότητας Tartarini από την αρχή της ιστορίας.

Ο Leopoldo Tartarini ήταν αναβάτης και μετέδωσε στα παιδιά του το πάθος για τους αγώνες και τον ανταγωνισμό. Όταν ήταν μικροί ήθελαν να κάνουν motocross, αλλά τους το απαγόρευσε, λόγω επικινδυνότητας. Έτσι ξεκίνησαν με το trial, που ήταν λιγότερο επικίνδυνο αλλά πάντα ανταγωνιστικό… Ο πατέρας τους είχε αγωνιστικές ομάδες τη δεκαετία του ’70 που κέρδισαν το Ιταλικό πρωτάθλημα. Η Italjet θεωρούνταν η ταχύτερη μοτοσυκλέτα από όλες. Όλοι οι αναβάτες αγόραζαν Italjet για να αγωνιστούν με τα πλαίσιά της, ενώ τότε φορούσαν δικύλινδρο κινητήρα Yamaha. Υπήρξε μια περίοδος που σε όλους τους αγώνες των 125 όλοι έτρεχαν με Italjet. Η ουσία της Italjet ήταν πάντα δεμένη με τον αθλητισμό και τους αγώνες.

Η συνεργασία με τη Gresini έγινε για πολλούς λόγους. Διότι ο Leopoldo Tartarini και ο Fausto Grensini γνωρίζονταν, ενώ η Gresini είναι κομμάτι της περιοχής τους (είναι μόλις 20 λεπτά από την Italjet). Και πολύ σημαντικό πως η Gresini είναι μια οικογενειακή ομάδα, όπως και η Italjet. Δεν έχουν το μέγεθος ομάδων MotoGP όπως η Ducati, ή εταιρειών όπως η Honda. Τους αρέσει πρώτα απ’ όλα η ανθρώπινη σχέση. Όλες οι σχέσεις τους βασίζονται περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα και όχι στους αριθμούς.

Με τους εισαγωγείς και τους πελάτες τους στέκονται δίπλα, ώστε να αναπτύσσονται μαζί: «Θεωρούμε τον εαυτό μας μια ανθρώπινη εταιρεία, κάτι σπάνιο σήμερα και η ομάδα Gresini αντικατοπτρίζει την ταυτότητά μας», προσθέτει ο Massimo.

Αρχικά το 2024, είχαν χορηγήσει την Gresini MotoGP, όταν αναβάτες ήταν τα δύο αδέρφια, ο Marc και ο Alex Marquez. Αλλά δεν τους αρκούσε μια τεχνική χορηγία, ήθελαν κάτι παραπάνω. Ύστερα η Gresini απομακρύνθηκε από την QJ Motor, ενώ ο Massimo ήταν πολύ κοντά τόσο στην QJ όσο και στον Carlo Merlini της Gresini, έτσι ο Merlini του πρότεινε τη χορηγία τίτλου για την Gresini Moto2. Και έτσι έγινε. Η ομάδα βάφτηκε στα χρώματα της Italejt και ονομάστηκε «Italejt Gresini Moto2»

Ήταν κάτι που ήθελαν πολύ και οι δύο πλευρές. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο «γάμος» που ελπίζουν να κρατήσει πολλά χρόνια. Αν και στον πρώτο χρόνο περιμέναν κάτι παραπάνω, είναι πολύ αισιόδοξοι για του χρόνου. Αλλάξαν οι αναβάτες, ο Massimo θεωρεί πως τώρα έχουν περισσότερη δίψα να φτάσουν ψηλά και να παλέψουν σε κάθε αγώνα.

«Γιατί όποιος μπαίνει στην ομάδα Gresini νιώθει σχεδόν σαν σε οικογένεια. Πιστεύω ότι αναβάτες που σήμερα δεν αποδίδουν καλά, με την Gresini θα κάνουν άλμα εξέλιξης».



Το μέλλον της Italjet

O Massimo Tartarini είναι σίγουρος ότι δεν θα φύγει για διακοπές τα επόμενα δέκα χρόνια, παρά τις διαφαινόμενες εμπορικές επιτυχίες της εταιρίας του. Δεν είναι από τα “golden boys” που θα ανεβάσουν τη φίρμα, θα πάρουν τα μπόνους τους και μετά θα την πουλήσουν για να απολαύσουν τα οφέλη της υπεραξίας που δημιούργησαν. Είναι ταγμένος στην οικογενειακή παράδοση που δημιουργήθηκε από τον Leopoldo και θέλει να συνεχίσει η Italjet να πορεύεται στο δρόμο της πρωτοτυπίας, της υπέρβασης των κανόνων και της ανεξαρτησίας από τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Για όλα αυτά είμαστε 100% πεισμένοι ότι θα πετύχει, ειδικά με μοντέλα όπως το Roadster, το Twin 700 και το 459!