του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzoPhotography

Το Italjet Roadster 400, είναι ένα scooter με ρετρό έμπνευση που συνδυάζει κλασική κομψότητα με προηγμένη μηχανολογία και θα κυκλοφορήσει στους δρόμους τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αναπτύχθηκε στο Italjet Style Center στο Castel Guelfo di Bologna και ενσωματώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Italjet, προορισμένες να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία οδήγησης.



Στην πρόσφατη επίσκεψή μας στο χώρο όπου σχεδιάστηκε είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη της εταιρίας και σχεδιαστή του Roadster 400, τον Massimo Tartarini, να φωτογραφήσουμε το πρωτότυπο μοντέλο, μαζί με το μοντέλο Andra Rollins, την οποία αποθανάτισε ο φωτογραφικός φακός του εκδότη του περιοδικού Moda e Motori Magazine, Giuseppe Piazzolla.

Απολαμβάνουμε λοιπόν το scooter που έκανε αίσθηση και στην παρουσίασή του στην Διεθνή Έκθεση EICMA το Νοέμβριο που πέρασε.

Italjet ROADSTER

Όχι απλώς κατασκευασμένο — σμιλευμένο.

Το νέο Italjet ROADSTER είναι τέχνη σε κίνηση: η πιο αγνή έκφραση σχεδιασμού της μάρκας πάνω σε δύο τροχούς.

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα οχήματα σχεδιάζονται από αλγορίθμους και παράγονται μαζικά, στερούμενα προσωπικότητας και ψυχής, το ROADSTER αποτίει φόρο τιμής στη «χρυσή εποχή» του Ιταλικού design — τότε που τα οχήματα ήταν αληθινά έργα δημιουργικότητας και μηχανολογικής ιδιοφυΐας.

Εμπνευσμένο από διαχρονικές φόρμες του παρελθόντος και εμποτισμένο με σύγχρονη καινοτομία, το ROADSTER εκφράζει πλήρως το πνεύμα της Italjet: την αρμονία μεταξύ δημιουργικότητας και απόδοσης, αισθητικής και λειτουργικότητας. Είναι μια σύγχρονη ερμηνεία του κλασικού scooter, σχεδιασμένο για όσους εκτιμούν το διαχρονικό στυλ χωρίς να θυσιάζουν την τεχνολογία.



Εξοπλισμένο με μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 394 κ.εκ. που αποδίδει 31 kW (41,5 hp) στις 7.500 σ.α.λ. και 41,2 Nm στις 6.000 σ.α.λ., με βάρος μόλις 151 κιλά (ξηρό), το ROADSTER θέτει νέα πρότυπα αναλογίας ισχύος/βάρους στην κατηγορία του.

Στην τεχνολογική του καρδιά βρίσκεται το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), ένας καινοτόμος σχεδιασμός του εμπρόσθιου συστήματος, εμπνευσμένος από το μονόμπρατσο ψαλίδι του DRAGSTER και βελτιστοποιημένος για μεγαλύτερη ευελιξία. Το DLAS ενισχύει την ακρίβεια του τιμονιού μέσω ενός μηχανισμού τύπου «ψαλιδιού» με κάτω βραχίονα που ενσωματώνει τον άξονα του τροχού και τη βάση της δαγκάνας φρένου, επιτρέποντας στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα σε πιο σφιχτή, σπορ ρύθμιση ή πιο μαλακή, προσανατολισμένη στην άνεση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική ακρίβεια στις στροφές χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Κάθε εξάρτημα του ROADSTER αντικατοπτρίζει Ιταλική δεξιοτεχνία και ποιότητα.

Τα πλαϊνά πάνελ, εμπνευσμένα από τις εισαγωγές αέρα των jet κινητήρων, διοχετεύουν τον αέρα προς τα πλάγια κανάλια ψύξης του ισχυρότερου μονοκύλινδρου κινητήρα στην κατηγορία του. Η δομή και τα περισσότερα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ατσάλι και αλουμίνιο, με ελάχιστη χρήση πλαστικού, αποπνέοντας στιβαρότητα και κορυφαία ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια.

Από τις αλουμινένιες ζάντες με ακτίνες, μέχρι το ορατό πλαίσιο κάτω από τη σέλα — εμπνευσμένο από τις πολλαπλές εισαγωγές αέρα κινητήρων υψηλών επιδόσεων — και την διπλή εξάτμιση Akrapovič που πλαισιώνει το κεντρικό πίσω αμορτισέρ, κάθε λεπτομέρεια έχει σμιλευθεί για να τραβά τα βλέμματα.

Το Italjet ROADSTER θα κυκλοφορήσει στη Διεθνή αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026, με εκτιμώμενη τιμή λιανικής 7.800€.