του Δημήτρη Διατσίδη

H 3η Ειδική Διαδρομή του Dakar Rally είχε μήκος 421 χλμ., ενώ συνολικά οι αγωνιζόμενοι κάλυψαν 736 χλμ. Το έδαφος ήταν αμμώδες σε πολλά σημεία και είχε και σκληρά κομμάτια με πέτρες.

Μέχρι στιγμής, το «πορτοκαλί στρατόπεδο» της ΚΤΜ είχε κυριαρχήσει στον αγώνα, με τους Edgar Canet και Daniel Sanders να μοιράζονται τις νίκες σε δύο Ειδικές Διαδρομές και τον Πρόλογο. Ωστόσο, πλέον η μάχη πήρε διαφορετική τροπή, με την πρώτη νίκη της Monster Energy Honda HRC, και συγκεκριμένα του Tosha Schareina, ο οποίος κέρδισε τη σημερινή Ειδική στην AlUla, εκεί όπου είχε πανηγυρίσει και την πρώτη του νίκη Ειδικής το 2024.

Ο Ισπανός, που πέρσι είχε τερματίσει δεύτερος πίσω από τον Sanders, τόσο στο Dakar όσο και στη συνολική έκβαση της σεζόν του W2RC, δείχνει να τοποθετείται ιδανικά ενόψει της μεγάλης marathon stage που περιμένει τα φαβορί αύριο. Πέρασε στο προσωρινό βάθρο της γενικής κατάταξης, μόλις 1’13’’ πίσω από τον βασικό του αντίπαλο, Daniel Sanders.

Ο Αυστραλός αναγκάστηκε να ανοίγει τον δρόμο για μεγάλο μέρος της 421 χιλιομέτρων χρονομετρημένης διαδρομής της ημέρας. Ο μοναδικός άλλος αναβάτης που βρέθηκε μαζί του στις γραμμές ήταν ο Ricky Brabec, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο ξεκίνημα αυτού του Dakar. Ο Brabec ανέβηκε στη 2η θέση της γενικής κατάταξης, 1’07’’ πίσω από τον Sanders, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Honda.

Στην ομάδα της KTM, ο Edgar Canet κινήθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις τρεις πρώτες ημέρες και υποχώρησε κατά μία θέση, στην 4η, με διαφορά 8’46’’ από τον πρωτοπόρο.

Η κατάσταση στην κατηγορία Rally 2 έχει αλλάξει δραματικά από την εκκίνηση στην Yanbu. Μετά τα ηλεκτρικά προβλήματα του Neels Theric, που του κόστισαν 2 ώρες και 50 λεπτά στον Πρόλογο, και την πτώση του Harith Noah, ήρθε η σειρά του Tobias Ebster να χάσει τις πιθανότητες για τον Τίτλο, για τον οποίο θεωρούνταν ένα από τα φαβορί (9ος γενικής και 2ος στην R2 το 2025). Ο Αυστριακός αναβάτης αναμένεται να εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού στο χέρι μετά από πτώση. Παρότι οι κανονισμοί του επιτρέπουν να συνεχίσει, δεν θα είναι πλέον σε θέση να επηρεάσει τη μάχη ανάμεσα στον Mike Docherty, νικητή της σημερινής ημέρας, και τον Martim Ventura, που βρίσκεται 3’32’’ πίσω από τον Νοτιοαφρικανό.

Στην κατηγορία Original by Motul, στο Dakar Rally, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Ισπανός Josep Pedro, που ανέβηκε στην 3η θέση της Γενικής κατάταξης της κατηγορίας, τη στιγμή που στην πρώτη θέση παραμένει ο Βετεράνος Emanuel Gyenes από την Ρουμανία.

Ο Βασίλης Μπούδρος με τη δική του ΚΤΜ έκανε μια καλή ημέρα και οδήγησε με καλό ρυθμό στα πρώτα 120 χλμ. και μετά χάθηκε για λίγο, χωρίς να δεχτεί κάποια ποινή. Μετά τα πρώτα 300 χλμ. πέρασαν μπροστά τα αυτοκίνητα και είχε πολύ σκόνη. Ήταν συνολικά μια καλά ημέρα ανεβαίνοντας στην κατάταξη στην 66η θέση της 3ης Ειδικής και στην 13η της κατηγορίας. Με αυτά τα αποτελέσματα έκανε άλμα στην 67η θέση της Γενικής κατάταξης και στην 13η της κατηγορίας Original by Motul, στην οποία δεν υπάρχει καμία εξωτερική βοήθεια και ο κάθε οδηγός επισκευάζει και ετοιμάζει μόνος του τη μοτοσυκλέτα του.

Αποτελέσματα 3ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 3ης Ειδικής Original by Motul: