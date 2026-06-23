Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Mototrend SA ανακοίνωσε μια δελεαστική καλοκαιρινή προσφορά σε τρία scooter της σειράς SR της Voge, προσφέροντάς τα με μείωση τιμής κατά 300€ και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις.

Η κίνηση στους δρόμους μπορεί να μεγαλώνει αλλά η προσφορά της Voge προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής στους κανόνες της καθημερινότητας!

Με 300€ έκπτωση και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με κάρτα για τα τρία μοντέλα της σειράς SR, η απόδραση από τους αστικούς ρυθμούς γίνεται πραγματικά προσιτή!

SR16 2.345€ (από 2.645€)

(από 2.645€) SR1 2.395€ (από 2.695€)

(από 2.695€) SR3 3.695€ (από 3.995€)

H προσφορά της αντιπροσωπείας Mototrend SA ισχύει έως 31/8/2026 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.