Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
H Mototrend SA ανακοίνωσε μια δελεαστική καλοκαιρινή προσφορά σε τρία scooter της σειράς SR της Voge, προσφέροντάς τα με μείωση τιμής κατά 300€ και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις.
Η κίνηση στους δρόμους μπορεί να μεγαλώνει αλλά η προσφορά της Voge προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής στους κανόνες της καθημερινότητας!
Με 300€ έκπτωση και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με κάρτα για τα τρία μοντέλα της σειράς SR, η απόδραση από τους αστικούς ρυθμούς γίνεται πραγματικά προσιτή!
- SR16 2.345€ (από 2.645€)
- SR1 2.395€ (από 2.695€)
- SR3 3.695€ (από 3.995€)
H προσφορά της αντιπροσωπείας Mototrend SA ισχύει έως 31/8/2026 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.