του Δημήτρη Διατσίδη

Είναι η 27η φορά που η πίστα Circuit Ricardo Tormo φιλοξενεί έναν αγώνα Grand Prix από την πρώτη της παρουσία το 1999. Το 2023, οι αγώνες Grand Prix διεξήχθησαν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, αποτελώντας τον πιο καθυστερημένο τελικό σεζόν στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το 2024, το GP της Valencia αντικαταστάθηκε από το Solidarity GP, λόγω των σοβαρών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Η πίστα πήρε το όνομά της από τον Ισπανό αναβάτη Ricardo Tormo, ο οποίος κατέκτησε τον Τίτλο στα 50cc με τη Bultaco το 1978 και το 1981. Εκτός από νίκες στα 50cc, σημείωσε και τέσσερις νίκες στα 125cc. Η καριέρα του τερματίστηκε το 1984 λόγω τραυματισμών στα πόδια από πτώση σε δοκιμές. Ο Tormo πέθανε δυστυχώς από λευχαιμία το 1998.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗ VALENCIA – ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 2 (2014, 2019) – Francesco Bagnaia 2 (2021, 2023) – Joan Mir 1 (2020/1) – Franco Morbidelli 1 (2020/2) – Alex Rins 1 (2022).

ΝΙΚΗΤΕΣ TISSOT SPRINT ΣΤΗ VALENCIA

Jorge Martin 1 (2023).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗ VALENCIA – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Honda 10 – Yamaha 8 – Ducati 5 – Suzuki 3

Νίκες Sprint: Ducati 1

Η Honda είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στη Valencia με 10 νίκες MotoGP από έξι διαφορετικούς αναβάτες: Alex Barros (2002), Valentino Rossi (2003), Marco Melandri (2005), Dani Pedrosa (2007, 2009, 2012, 2017), Casey Stoner (2011) και Marc Marquez (2014, 2019).

Η Yamaha έχει οκτώ νίκες MotoGP στη Valencia: Régis Laconi (1999), Garry McCoy (2000), Valentino Rossi (2004), Jorge Lorenzo (2010, 2013, 2015, 2016) και Franco Morbidelli (2020/2).

Η Ducati μετρά πέντε νίκες MotoGP στη Valencia με τέσσερις διαφορετικούς αναβάτες: Troy Bayliss (2006), Casey Stoner (2008), Andrea Dovizioso (2018) και Francesco Bagnaia (2021, 2023).

Η KTM έχει πέντε βάθρα στη Valencia:

3ες θέσεις το 2018 (το πρώτο βάθρο της αυστριακής εταιρείας στη μεγάλη κατηγορία) και στα GP του 2020/1 και 2020/2, κάθε φορά με τον Pol Espargaro,

2η θέση το 2022 και 3η το 2023 με τον Brad Binder.

Ο Espargaro είχε επίσης πάρει την pole στο European GP του 2020 – τη δεύτερη pole για την KTM στο MotoGP.

Η καλύτερη επίδοση της Aprilia στη Valencia είναι η 5η θέση του Raul Fernandez το 2023.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ – VALENCIA GP

Moto2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Diogo Moreira vs Manuel Gonzalez

Με προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του Manuel Gonzalez, ο Diogo Moreira μπορεί να εξασφαλίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 τερματίζοντας 14ος ή καλύτερα, αν ο Gonzalez κερδίσει τον αγώνα.

Ο Gonzalez θα πάρει τον Τίτλο μόνο αν κερδίσει και ο Moreira τερματίσει 15ος ή χαμηλότερα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

• 10 αναβάτες στο grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στη Valencia:

Marc Marquez (6), Jack Miller (3), Alex Rins (3), Jorge Martin (2), Francesco Bagnaia (2), Johann Zarco (2), Brad Binder (2), Fabio Quartararo (1), Joan Mir (1), Franco Morbidelli (1).

• 5 έχουν πάρει pole position: Marc Marquez (2), Jorge Martin (2), Maverick Viñales (2), Fabio Quartararo (1), Franco Morbidelli (1).

Στη σύγχρονη εποχή, ο αγώνας GP στη Valencia έχει κερδηθεί από αναβάτη εκτός πρώτης σειράς μόνο τέσσερις φορές:

Marc Marquez (2014), Dani Pedrosa (2017), Joan Mir (2020/1) και Alex Rins (2022) – όλοι από την πέμπτη θέση εκκίνησης.

Οι Ισπανοί έχουν σημειώσει 13 νίκες MotoGP στη Valencia (οι μισές από τους 26 Αγώνες που έχουν διεξαχθεί):

Sete Gibernau (Suzuki 500cc, 2001), Dani Pedrosa (2007, 2009, 2012, 2017), Jorge Lorenzo (2010, 2013, 2015, 2016), Marc Marquez (2014, 2019), Joan Mir (2020/1) και Alex Rins (2022).

ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ…

200 – Στο GP της Valencia, ο Fabio Quartararo θα πραγματοποιήσει την 200ή εκκίνησή του σε GP.

18 – Μια νίκη για τη Ducati θα είναι η 18η φετινή για το εργοστάσιο της Bologna, μία λιγότερη από το ρεκόρ των 19 που πέτυχε το 2024 (δεν μπορεί να ισοφαριστεί πλέον).

9 – Αν η Honda συγκεντρώσει 9 ή περισσότερους βαθμούς, θα ανέβει από Concession Rank D σε Concession Rank C στο τέλος της σεζόν.

8 – Αν κάποιος άλλος πέρα από τους Marc Marquez, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer και Raul Fernandez κερδίσει το GP της Valencia, θα είναι ο όγδοος διαφορετικός νικητής της χρονιάς.

Η τελευταία σεζόν με 8 (ή περισσότερους) διαφορετικούς νικητές ήταν το 2023 (8).

Το ρεκόρ είναι 9 (σεζόν 2016 και 2020).

MOTUL Grand Prix της Comunitat Valenciana – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟ GP

7 – Μετά τους Marc Marquez (San Marino), Francesco Bagnaia (Ιαπωνία), Fermin Aldeguer (Ινδονησία), Raul Fernandez (Αυστραλία), Alex Marquez (Μαλαισία) και Marco Bezzecchi (Πορτογαλία), μια νέα νίκη θα φέρει επτά διαφορετικούς νικητές σε επτά διαδοχικούς αγώνες MotoGP, για πρώτη φορά από το 2020, όταν υπήρχαν οκτώ από το Brno έως το Aragón.

6 – Πέντε αναβάτες στο grid μπορούν να πάρουν την πρώτη τους νίκη MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Ai Ogura και Somkiat Chantra, ο wildcard Augusto Fernandez και ο αντικαταστάτης Nicolo Bulega.

1 – Οι αναβάτες της Aprilia και της KTM θα μπορούσαν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία στη Valencia.