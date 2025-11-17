του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 3ος του Πρωταθλήματος του 2025 και ο Fernandez της Trackhouse χαρίζουν στην Aprilia ένα ιστορικό φινάλε στη σεζόν, καθώς ο Diggia επικρατεί στη μάχη με τον Acosta για την 3η θέση.

Δύο συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά και ένα πρώτο 1-2 από το 2023; Αυτό είναι ένα ιδανικό φινάλε για την Aprilia, καθώς ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) εξασφαλίζει μια νίκη από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό στην Valencia. Ο Ιταλός όμως έπρεπε να δουλέψει σκληρά. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση για να ολοκληρώσει το εντός έδρας GP για τον ίδιο μόλις 0.6s πίσω από τον Bezzecchi, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πέρασε τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) για να εξασφαλίσει την 3η θέση και να διατηρήσει το σερί των 88 συνεχόμενων βάθρων για την Ducati ενόψει 2026.

Ο Morbidelli πέφτει στο grid

Για τελευταία φορά το 2025, τα φώτα ήταν έτοιμα να σβήσουν για το MotoGP, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρξε μια περίεργη πτώση του Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) καθώς το grid έπαιρνε τις θέσεις του. Ο #21 χτύπησε το πίσω μέρος του Aleix Espargaro (Honda HRC Test Team) καθώς ο Ισπανός σταμάτησε στη θέση του και μετά την επανεκκίνηση, ο Morbidelli επέστρεψε στο γκαράζ, σηματοδοτώντας το τέλος της σεζόν του. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, κάτι που σημαίνει ότι χάνει και το Test της Τρίτης.

Ο Bezzecchi παίρνει την πρωτοπορία καθώς Zarco και Pecco συγκρούονται

Στη συνέχεια το Grand Prix ξεκίνησε. Ο Bezzecchi είχε την εκκίνηση που ήθελε και κράτησε την πρωτοπορία από τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), καθώς δημιουργήθηκε δράμα στη στροφή 4.

Ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) μπήκε εκτός ελέγχου στη δεξιά στροφή και στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή βρέθηκε ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Ο Ιταλός βρέθηκε στο χαλίκι και τελικά δεν μπόρεσε να αποφύγει μια μικρή πτώση — και κάπως έτσι τελείωσε το GP και η σεζόν του. Ο Zarco τιμωρήθηκε με ποινή μεγαλύτερου γύρου για το συμβάν.

Ο Fernandez αρχίζει το κυνήγι του Bezzecchi

Μπροστά, ο Fernandez προχωρούσε δυναμικά και αφού πέρασε τον Di Giannantonio, ο νικητής του GP της Αυστραλίας άρχισε να πλησιάζει τους Bezzecchi και Marquez στον 3ο γύρο από τους 27. Διαδοχικοί ταχύτεροι γύροι τον έφεραν 0.6s πίσω από τον Marquez, ενώ 1.2s πιο πίσω ήταν ο Acosta, που επίσης είχε περάσει τον Di Giannantonio.

Στον 10ο γύρο, η πρώτη τριάδα είχε διαφορά 2.6s από τον Acosta στην 4η θέση. Στο τέλος του 11ου γύρου, ο Fernandez επιτέθηκε στον Marquez στην τελευταία στροφή. Σε αυτό το σημείο, ο Bezzecchi είχε προβάδισμα 1.3s, ενώ ο Fernandez αμέσως άνοιξε τη διαφορά στα 0.7s από τον Marquez, που πλέον ήταν ο πιο αργός από την πρώτη πεντάδα. Ο Acosta και ο Di Giannantonio πλησίαζαν.

Με 11 γύρους να απομένουν, ο Acosta είχε μειώσει τη διαφορά κάτω από μισό δευτερόλεπτο, ενώ ο Fernandez ροκάνιζε το προβάδισμα του Bezzecchi, που κυμαινόταν πλέον γύρω στα 0.8s. Στη μάχη για την 3η θέση, μετά από μερικούς γύρους άμυνας από τον Marquez, ο Acosta πέρασε στη στροφή 4 στον 20ό γύρο. Αμέσως μετά, ο Di Giannantonio αντέγραψε τη κίνηση του Acosta έναν γύρο αργότερα για να πάρει την 4η θέση.

Bezzecchi vs Fernandez, Acosta vs Di Giannantonio

Το προβάδισμα του Bezzecchi έμενε λίγο πάνω από μισό δευτερόλεπτο στον 22ο γύρο, με τους δύο πρώτους να έχουν σχεδόν ίδιο ρυθμό. Ο Bezzecchi ένιωθε την πίεση και με πέντε γύρους να απομένουν, η διαφορά έπεσε στα 0.6s, ενώ ο Di Giannantonio ήταν τρία δέκατα ταχύτερος από όλους. Ο Acosta πλέον ένιωθε την πίεση στην 3η θέση.

Μπροστά, η διαφορά ήταν 0.540s. Θα άντεχε ο Bezzecchi; Ένα μικρό λάθος θα άνοιγε την πόρτα στον Fernandez. Στον επόμενο γύρο, η διαφορά μειώθηκε κι άλλο: 0.4s. Ο Fernandez ήταν εξαιρετικός, αλλά ο χρόνος τελείωνε.

Και το ίδιο ίσχυε για τον Di Giannantonio στη μάχη για την 3η θέση. Ο Acosta αμυνόταν δυνατά.

Δύο γύροι έμειναν για το 2025! Bezzecchi vs Fernandez για τη νίκη, Acosta vs Di Giannantonio για την 3η θέση. Και στη στροφή 4, ο Acosta δέχτηκε προσπέρασμα. Θα μπορούσε να απαντήσει; Το προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις.

Τελευταίος γύρος! Ο Bezzecchi είχε προβάδισμα 0.3s από τον Fernandez, ενώ ο Di Giannantonio ήταν ένα δέκατο μπροστά από τον Acosta. Στη μέση του γύρου, ο Bezzecchi κρατούσε τη ζωτικής σημασίας απόσταση και έτσι παρέμεινε μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Ο Bezzecchi πήρε συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά στο MotoGP και ήταν το πρώτο 1-2 της Aprilia μετά το GP της Καταλονίας χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Fernandez στη 2η θέση. Ο Di Giannantonio κράτησε πίσω τον Acosta, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με διπλό βάθρο στην Βαλένθια.

Οι βαθμολογούμενοι στην Βαλένθια

Ο Acosta δεν κατάφερε να απαντήσει στην τελική επίθεση του Di Giannantonio, κλείνοντας τη σεζόν με μια 4η θέση — και συνολικά 4ος στο Πρωτάθλημα. Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) πήρε την 5η θέση με μια προσπέραση στην τελευταία στροφή στον συναθλητή του Alex Marquez, που τερμάτισε 6ος.

Η 7η θέση πήγε στον Luca Marini (Honda HRC Castrol), ένα αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας καθώς ανεβάζει την Honda στις Παραχωρήσεις κατηγορίας C, σηματοδοτώντας την πρόοδό της το 2025. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) πήρε την 8η θέση, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) την 9η και ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

Ο Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ολοκλήρωσε την καριέρα του στο MotoGP με 11η θέση—καλή επιτυχία στη νέα του περιπέτεια στο WorldSBK το 2026. Μετά την ποινή μεγαλύτερου γύρου, ο Zarco τερμάτισε 12ος μπροστά από τον Joan Mir (Honda HRC Castrol), που είχε επίσης ποινή από το Sprint. Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) και ο Nicolo Bulega (Ducati Lenovo Team) πήραν τους τελευταίους βαθμούς της σεζόν (14η και 15η θέση αντίστοιχα).

Και κάπως έτσι… τελείωσε η σεζόν!

Και έτσι απλά, το MotoGP 2025 ολοκληρώθηκε. Ο Bezzecchi και η Aprilia το τελειώνουν ψηλά και πανηγυρίζουν μια θέση στην πρώτη τριάδα του Πρωταθλήματος, καθώς κοιτάμε τώρα προς την Τρίτη και το Test στην Βαλένθια. Η Ducati παραμένει το σημείο αναφοράς μετά το 1-2 των Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) και Alex Marquez στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά η Aprilia έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα το 2025.

Τα λέμε στη συνέχεια — πρώτα την Τρίτη και μετά στις αρχές του 2026.

Τα πλήρη αποτελέσματα του Αγώνα στην Βαλένθια στον παρακάτω πίνακα: MotoGP_Race-3