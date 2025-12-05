Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Μια μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους μοτοσυκλετιστές: Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Μεταφορών καθόρισαν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για το θέμα του τεχνικού ελέγχου, η οποία προτείνει μια ενημέρωση των προτύπων της ΕΕ όσον αφορά τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους, τους τεχνικούς οδικούς ελέγχους και την καταγραφή δεδομένων οχημάτων.

Ο Thomas Danielsen, Υπουργός Μεταφορών της Δανίας, δήλωσε: “Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα και που τώρα έχουμε μια κοινή προσέγγιση και για τις δύο προτάσεις του πακέτου. Με αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζουμε τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τον οδικό και περιοδικό έλεγχο και την καταγραφή δεδομένων οχημάτων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το γραφειοκρατικό φόρτο”. Η Δανία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία της ΕΕ.

Η δέσμη αποτελείται από δύο προτάσεις που επικεντρώνονται στην ενημέρωση τριών οδηγιών: μία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων, μία για τους οδικούς ελέγχους επαγγελματικών οχημάτων και μία για τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων και μία για τους οδικούς ελέγχους επαγγελματικών οχημάτων.

Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους: το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων και οι ελάχιστοι χρόνοι επανελέγχου διατηρούνται όπως ισχύουν σήμερα.

Η τρέχουσα πρόταση για την εξαίρεση των μοτοσυκλετών από την υποχρέωση για διενέργεια τακτικού τεχνικού ελέγχου διατηρείται επίσης.

Μετά την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Τους τελευταίους μήνες, οι ομάδες υπεράσπισης των Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών FEMA και FIM υπέβαλαν επίσημα έγγραφα θέσης και τεχνικές συνοπτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτά τα έγγραφα υπογραμμίζουν ένα συνεπές συμπέρασμα σε όλες τις μελέτες της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο: τα τεχνικά ελαττώματα προκαλούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό ατυχημάτων με μοτοσυκλέτες.

“Οι Ευρωπαίοι μοτοσυκλετιστές συντηρούν τακτικά τις μοτοσυκλέτες τους επειδή η ζωή τους εξαρτάται από αυτό“, δήλωσε ο Wim Taal της FEMA και συνέχισε αναφέροντας. “Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εκπαίδευση, οι υποδομές και η ευαισθητοποίηση των οδηγών συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην ασφάλεια από τα γενικά συστήματα τεχνικού ελέγχου. Ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας είναι να επισημάνουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας, όπως η καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών, η συντήρηση των δρόμων και η προσαρμογή της τεχνολογίας”.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών βρίσκονταν τακτικά στις Βρυξέλλες, μιλώντας σε πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες ορισμένων κρατών μελών.

Αντί να αντιτίθενται κατηγορηματικά στις προσπάθειες ασφαλείας, και οι δύο οργανισμοί συνεχίζουν να προωθούν στοχευμένα μέτρα, βασισμένα σε στοιχεία, που σώζουν πραγματικά ζωές, όπως συγκεκριμένη οδηγία τεχνικού ελέγχου μόνο όπου τα εθνικά δεδομένα δείχνουν κίνδυνο, βελτιωμένη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και σχεδιασμό και συντήρηση υποδομών που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μοτοσυκλετιστών.

Οι Ευρωπαίοι μοτοσυκλετιστές τονίζουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στον εποικοδομητικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

“Υποστηρίζουμε αποτελεσματικές πολιτικές οδικής ασφάλειας”, δήλωσε ο Wim Taal της FEMA, “αλλά η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει συμβολικά μέτρα που επιβαρύνουν τους μοτοσυκλετιστές χωρίς να βελτιώνουν τα αποτελέσματα ασφάλειας”.

Οι δύο οργανισμοί θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ευρώπη καθώς το Πακέτο Τεχνικής Κατάστασης προχωρά στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία.