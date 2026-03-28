Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

της Στεφανίας Παντελιδάκη

Ξεκίνησε το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο για το WorldWCR, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, γεμάτο δράση στην πίστα Autódromo Internacional do Algarve στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου διεξάχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές που καθορίζουν τις θέσεις στη σχάρα εκκίνησης για τον αγώνα του Σαββάτου.

Γρηγορότερη ήταν η κάτοχος του Tίτλου Μαρία Ερρέρα, με ρεκόρ πίστας για την κατηγορία γυναικών και χρόνο 1’52.572. Την Ισπανίδα από τον πρώτο μόλις γύρο είδαμε στην πρώτη θέση με χρόνο 1’52.923, «σπάζοντας» τον δυο λεπτά πριν την καρό σημαία. Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων καμία αναβάτρια δεν κατάφερε να περάσει τη βασίλισσα της σούζας.

Μια μόνο αναβάτρια ακόμη έφτασε το 1,52’ και αυτή ήταν η Πάολα Ράμος. Τρία λεπτά πριν τον τερματισμό, ήταν συνεχώς γρηγορότερη απ’ όλες τις αγωνιζόμενες στα 2 πρώτα κομμάτια της πίστας και μείωσε το χρόνο της στο 1,52.988, βάζοντας την στη δεύτερη θέση.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Ρομπέρτα Πονζιάνι με χρόνο 1,53.710. Η Ιταλίδα βρισκόταν συνεχώς ανάμεσα από την τέταρτη και έκτη θέση, αλλά μόλις 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος «άρπαξε» την τρίτη θέση από την Μπεατρίς Νέιλα. Η Πονζιάνη ήταν η μόνη αναβάτρια πέρυσι που κέρδισε αγώνα μεταξύ τις Ερρέρα και Νέιλα, φέτος θα πρέπει να παλέψει για περισσότερα βάθρα αφού οι διεκδικήτριες του τίτλου έχουν αυξηθεί, κάτι που μια καλή θέση στη σχάρα εκκίνησης βοηθάει για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Μπεατρίς Νείλα τερμάτισε τέταρτη με 1’54.141, πάνω από ενάμισι δευτερόλεπτο «μακριά» απ’ τις δυο κύριες αντιπάλους της. Πέντε λεπτά πριν το τέλος έκανε την επίθεση χρόνου της κρατώντας την τρίτη θέση, μέχρι να πραγματοποιήσει η Πονζιάνη τον τελευταίο γύρο της.

Ακολούθησε στην πέμπτη θέση πίσω από την Νέιλα, η έκτακτη συμμετοχή Ιβόν Σέρπα με χρόνο 1’54.141, η οποία αγωνίζεται πρώτη φορά στη κατηγορία WorldWCR. Τις δυο πρώτες σειρές στη σχάρα εκκίνησης, ολοκλήρωσε η Τάιλα Ρέλφ με χρόνο 1’54.253.

Κατατακτήριες:

1. Μαρία Ερρέρα 1’52.572

2. Πάολα Ράμος 1,52.988

3. Ρομπέρτα Πονζιάνι 1,53.710

4. Μπεατρίς Νείλα 1’54.141

Ελεύθερες δοκιμές

Στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της σεζόν, λίγο πριν τις κατατακτήριες, γρηγορότερη ήταν η Πάολα Ράμος με χρόνο 1’53.567. Η νεοφερμένη «προσπέρασε» στον τελευταίο γύρο της ,κατά 0.271 δευτερόλεπτα, την Μαρία Ερρέρα που προηγούταν από την αρχή των δοκιμών.

Οι δυο Ισπανίδες ήταν η μόνες από τις 25 αγωνιζόμενες – ξανά – που κατέβασαν το χρόνο τους σε διαφορετικό δευτερόλεπτο από τις υπόλοιπες. Τρίτη τερμάτισε η Ρομπέρτα Πονζιάνι, ενώ έκπληξη έκανε η Μεξικανή Άστριντ Μάντριγκαλ με χρόνο 1’54.950 που συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα στις ελεύθερες δοκιμές.

Η Μπεατρίς Νείλα, μια από τις «πρωταγωνίστριες», δεν ξεκίνησε τη σεζόν με τα καλύτερα αποτελέσματα που θα μπορούσε να είχε, καθώς τερμάτισε 10η με διαφορά 2.006 δευτερόλεπτων από την Ράμος.

Ελεύθερες Δοκιμές:

1. Πάολα Ράμος 1’53.567

2. Μαρία Ερρέρα 1’53.838

3. Ρομπέρτα Πονζιάνι 1’54.491

4. Άστριντ Μάντριγκαλ 1’54.950