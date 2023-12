του Δημήτρη Διατσίδη

Η 16χρονη Kayla Yaakow έγραψε ιστορία στο Πρωτάθλημα MotoAmerica στον τελικό αγώνα της σεζόν, στην κατηγορία Supersport, όταν ανέβηκε στο βάθρο για να γίνει η πρώτη γυναίκα που παίρνει βάθρο στην Supersport στην εποχή της MotoAmerica.

Ενώ η Dorna μιλάει για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, που θα φιλοξενηθεί στα Superbike με τις Yamaha R7, η MotoAmerica υπό τη φωτισμένη καθοδήγηση του Wayne Rainey συνεχίζει να αναδύει ενδιαφέρουσες καινοτομίες, μετά από αυτή των Baggers που υιοθετήθηκαν και από το BSB.

H τελευταία είναι η δεκαεξάχρονη αναβάτης της MotoAmerica, που μόλις πριν από τρία χρόνια αγωνιζόταν στο Πρωτάθλημα Mission Mini Cup by Motul.

Το καλοκαίρι του 2021, όταν έκλεισε τα 14 και πήρε τη σχετική αγωνιστική άδεια, αμέσως προκρίθηκε στο πρωτάθλημα MotoAmerica Junior Cup στη μέση της σεζόν. Επίσης ήρθε στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στο Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, αγωνιζόμενη και απέναντι στον δικό μας Γιάννη Περιστερά.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Yaakov έχει πετύχει τέσσερις νίκες και 12 βάθρα στις ΗΠΑ στην αρχική κατηγορία της MotoAmerica.

Την περασμένη σεζόν ανέβηκε στην κατηγορία Twins Cup, όπου πέντε φορές μπήκε στην κορυφαία πεντάδα, μεταξύ των οποίων και μια δεύτερη και μια τρίτη θέση στον τρίτο γύρο της σεζόν στο Barber Motorsports Park, το οποίο ήταν το ντεμπούτο της στην κατηγορία. Μετά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν στην Daytona.

Τον περασμένο Ιούνιο η Yaakov έκλεισε τα 16, καθιστώντας την επιλέξιμη για την Supersport, και το πήρε σε μια έκτακτη συμμετοχή τη θέση του Stefano Mesa της Tytlers Cycle Racing, ο οποίος ανέβηκε στα Superbike για να αντικαταστήσει τον τραυματισμένο Cameron Beaubier.

Η Yaakov έτρεξε με την Kawasaki ZX-6R της Mesa στους δύο τελευταίους γύρους του πρωταθλήματος στο Circuit of The Americas και στο New Jersey Motorsports Park. Έγραψε ιστορία στην MotoAmerica στον τελευταίο αγώνα Supersport της σεζόν, όταν ανέβηκε στο βάθρο για να γίνει η πρώτη γυναίκα που κάτι τέτοιο.

Πολλοί αξιόλογοι από τον κόσμο των αγώνων έχουν κρατήσει τα βλέμματά τους στην Kayla Yaakov, συμπεριλαμβανομένου του τρεις φορές Πρωταθλητή AMA Superbike και Παγκόσμιου Πρωταθλητή Superbike του 2009 και νικητή MotoGP, Ben Spies. Επίσης ο θρύλος της μοτοσικλέτας της Ducati Eraldo Ferracci και ο αθλητικός διευθυντής της Ducati Corse Paolo Ciabatti, ασχολήθηκαν με τη φίλη μας Kayla.

Όταν ο Spies κλήθηκε να γίνει Team Principal του Bobby kai Graham Rahal στη νέα ομάδα Rahal Ducati Moto – η οποία θα συμμετάσχει στο 2024 MotoAmerica Πρωτάθλημα Supersport – αποφάσισε αμέσως να υπογράψει την Yaakov ως teammate μαζί με τον PJ Jacobsen, όπου το ζευγάρι θα αγωνιστεί με το έντονο κίτρινο χρώμα στις Ducati Panigale V2 για να υπερασπιστεί τους δύο συνεχόμενους Τίτλους κατηγορίας που κατέκτησε η Ιταλική μάρκα με τον Josh Herrin το 2022 και τον Xavi Forés το 2023.

Εντυπωσιακή λοιπόν η Kayla Yaakow και της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη κατηγορία.