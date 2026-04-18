του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Bimota είναι γνωστή για τις διαφορετικές και πάντα κομψές μοτοσυκλέτες που παράγει. Τώρα με την ευκαιρία του Ολλανδικού GP για τα WorldSBK παρουσίασε το τελευταίο της δημιούργημα.

Μπαίνοντας στη δεύτερη σεζόν τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike, η Bimota παρουσίασε μια ειδική έκδοση της KB998 Rimini, την οποία αποκάλυψε στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού την Παρασκευή 17 Απριλίου. Ονομάζεται KB998 Rimini Elite edition και έχουν κατασκευαστεί μόλις 5 μονάδες.

Η Elite έκδοση διαθέτει έναν επιθετικό αγωνιστικό σχεδιασμό χρωμάτων, πολύ παρόμοιο με αυτό της εργοστασιακής ομάδας, ενώ η ίδια η μοτοσυκλέτα έχει σχεδιαστεί για να πετυχαίνει εντυπωσιακούς χρόνους σε track days.

Οι μοτοσυκλέτες θα παραδοθούν στους τυχερούς αγοραστές τους στο χειμερινό Τεστ της Χερέθ, προσφέροντας στους νέους ιδιοκτήτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία WorldSBK στο τέλος της σεζόν.