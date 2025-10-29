Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Kawasaki ανακοίνωσε την επιστροφή της KLE500, στη γκάμα της, μιας μεσαίας adventure μοτοσυκλέτας εφοδιασμένης με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα.

H KLE500 αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό adventure μοντέλο της Kawasaki και συμπληρώνει την crossover γκάμα των μοντέλων Versys.

Με off-road rally στυλ και στιβαρό πλαίσιο χωροδικτύωμα, η νέα για το 2026 KLE500, κινείται από τον γνωστό, υδρόψυκτο, δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα της Kawasaki απόδοσης 51 ίππων στις 10,000 σ.α.λ.

Αισθητικά, το βλέμμα πέφτει πρώτα στην ψηλή ζελατίνα, η οποία, σε συνδυασμό με το ανασηκωμένο, κοντό ρεζερβουάρ των 16 λίτρων, χαρίζει στη μοτοσυκλέτα μια σπόρ, off-road rally εμφάνιση, συμπληρωμένη από φώτα LED.

Σχεδιασμένη για να ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα αναβατών, η KLE500, συμβατή με άδεια οδήγησης A2,διαθέτει προσεκτικά σχεδιασμένη εργονομία εμπνευσμένη από τα motocross μοντέλα KX.

H απόσταση και οι γωνίες σέλας–μαρσπιέ–τιμονιού είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, καθώς και η προστασία από τον άνεμο και τα στοιχεία της φύσης, χάρη στη ρυθμιζόμενη σε τρεις θέσεις ζελατίνα.

Η οδήγηση εκτός δρόμου είναι φυσική, με στάση που παραμένει άνετη είτε ο αναβάτης στέκεται στα μαρσπιέ είτε κάθεται στη σέλα.

Τα μεγάλου μήκους πλαϊνά καλύμματα και το λεπτό ρεζερβουάρ, με επιρροές από τα αγωνιστικά KX, δημιουργούν μια αρμονική θέση οδήγησης και διευκολύνουν την κίνηση στη σέλλα.

Όσον αφορά τη σέλα, είναι δυνατές τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις με την προσθήκη των ERGO-FIT Pillion Seat (Low) και Low Front Seat, διαθέσιμες ως γνήσια αξεσουάρ.

Οι αναβάτες μπορούν να βρουν την ιδανική θέση που τους επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε off-road οδήγηση.

Όπως θα περίμενε κανείς, η KLE500 διαθέτει συνδυασμό τροχών 21” μπροστά και 17” πίσω, εξοπλισμένους με ελαστικά IRC GP-410.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι KYB τύπου cartridge και πίσω ανάρτηση New Uni-Trak, που προσφέρουν εξαιρετική συμπεριφορά σε κάθε είδους οδήγηση.

Τα δισκόφρενα, εμπρός και πίσω εξασφαλίζουν ισχυρό φρενάρισμα, ενώ το ABS επιτρέπει στον αναβάτη να απενεργοποιεί τη λειτουργία του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Η έκδοση SE προσφέρει LED φλας, TFT όργανα και πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει μεγαλύτερη ζελατίνα, στιβαρές χούφτες και μεγάλη ποδιά προστασίας.

Τόσο η TFT της έκδοσης SE όσο και η οθόνη LCD του βασικού μοντέλου υποστηρίζουν συνδεσιμότητα με smartphone μέσω της εφαρμογής Rideology The App Motorcycle της Kawasaki.

Η Kawasaki προσφέρει πληθώρα γνήσιων αξεσουάρ, όπως βαλίτσες, σχάρα, θερμαινόμενα γκριπ, θύρα USB, προστατευτικά κινητήρα, LED προβολείς ομίχλης, κεντρικό σταντ, προστατευτικό ψυγείου και βάση GPS.

Επίσης, διαθέσιμη για την Ευρωπαϊκή αγορά είναι η εξάτμιση Akrapovic με τελικό τιτανίου και κάλυμμα από ανθρακονήματα.

Επιλογές Χρωμάτων:

KLE500 – Metallic Carbon Gray & Ebony

KLE500 SE – Pearl Blizzard White, Pearl Storm Gray & Metallic Bluish Green

Τεχνικά Χαρακτηριστικά KLE500: