του Δημήτρη Διατσίδη

Έμεινε στην άκρη του δρόμου το αυτοκίνητο της κοπέλας αλλά ο μπάρμπας που πέρναγε από εκεί με το πανάρχαιο μηχανάκι του τσίμπησε και γύρισε να βοηθήσει…

Βέβαια μπορεί να μην έκανε κάτι με το αυτοκίνητο άλλα προσφέρθηκε να πάει την κοπέλα στον προορισμό της με το μηχανάκι.

Από ότι βλέπουμε στη συνέχεια αυτή τη βόλτα θα την θυμάται για πάντα.

Προφανώς ο συγκεκριμένος ούτε μπάρμπας είναι ούτε άσχετος, πίσω από το ψεύτικο μουστάκι, τα παλιομοδίτικα γυαλιά και τα περίεργα ρούχα κρύβεται ο A. Melnikovs, πρώην αγωνιζόμενος και τρείς φορές πρωταθλητής Motocross από τη Ρίγα Λετονίας.

Ο Melnikovs έχει ανεβάσει στο λογαριασμό του στο YouTube αρκετά σατυρικά video όπου οδηγεί διάφορα μηχανάκια της πρώην Σοβιετικής εποχής (IZH, Planeta, Minsk & Riga) υποδυόμενος, με ψεύτικό μουστάκι και γυαλιά, τον γραφικό “Θείο Ζόρικ”.