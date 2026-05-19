του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο #37 ξεπέρασε τους Quartararo και Bastianini στην κορυφή, καθώς η συντομευμένη ημέρα Δοκιμών MotoGP είδε το grid να επιστρέφει ξανά τη Δευτέρα.

Επιβεβαιώνοντας τον ρυθμό που είχε όλο το Σαββατοκύριακο, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) άφησε πίσω του την απογοήτευση της Κυριακής και ολοκλήρωσε στην κορυφή του Test της Βαρκελώνης τη Δευτέρα. Ο “The Shark” ξεπέρασε τους Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), με μόλις 0.117 να χωρίζουν τους τρεις πρώτους και ένα δευτερόλεπτο να καλύπτει τους 13 κορυφαίους. Το Test ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω έντονης βροχόπτωσης μετά το διάλειμμα, με αποτέλεσμα κανείς να μην βγει στην πίστα μετά το μεσημέρι. Όλοι οι γρήγοροι χρόνοι σημειώθηκαν το πρωί και η διαδικασία ολοκληρώθηκε επίσημα λίγο περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη. Υπήρξε επίσης πτώση για τον Jorge Martin (Aprilia Racing) το πρωί και, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, δεν διαπιστώθηκαν κατάγματα.

RED BULL KTM FACTORY RACING ΚΑΙ TECH 3

Pole position το Σάββατο και πολύ κοντά σε νίκη στο Sprint, τεχνικό πρόβλημα και πτώση στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου την Κυριακή χωρίς δική του υπαιτιότητα — ο Acosta είχε ένα γεμάτο GP Καταλονίας. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τον “The Shark” στο Test της Δευτέρας, με την πρώτη θέση να έρχεται στον τελευταίο του γρήγορο γύρο των πρώτων Δοκιμών, μετά από μερικές πιο αργές αρχικές προσπάθειες και ένα μικρό τεχνικό ζήτημα. Ο συναθλητής του, Brad Binder, ήταν 12ος, με πολλά από τα εξαρτήματα που δοκιμάστηκαν να έχουν ήδη εμφανιστεί στο παρελθόν.

Ο Bastianini είχε το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 χωρίς βαθμούς, αλλά ο “The Beast” αντέδρασε τη Δευτέρα με την 3η θέση στις δοκιμές. Μετά την επιστροφή του στη δράση και την 11η θέση στο Grand Prix της Κυριακής, ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3) ήταν γρήγορος και σταθερός στους καλούς χρόνους. Δήλωσε ικανοποιημένος από τις βελτιώσεις στο μπροστινό μέρος της RC16, κάτι που αποτυπώθηκε στην 4η θέση της Δευτέρας. Χωρίς προβλήματα στον ώμο του, ο #12 αναμένει να δει τα νεότερα εξαρτήματα της KTM στα επόμενα GP. Τρεις KTM στην πρώτη τετράδα, κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ενόψει του 7ου Γύρου.

MONSTER ENERGY ΚΑΙ PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP

Δεύτερος στους χρόνους και μόλις 0.064 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ο Quartararo εντυπωσιάστηκε από την πρόσφυση που βρήκε στην πίστα της Βαρκελώνης, αν και απέδωσε αυτή τη βελτίωση στο ότι η πίστα είχε γεμίσει λάστιχο και όχι σε κάποια συγκεκριμένη λύση που βρέθηκε στο γκαράζ. Παρ’ όλα αυτά, η 2η θέση και το γεγονός ότι ήταν μόλις μερικά δέκατα μακριά από τον χρόνο των Κατατακτήριων αποτελούν θετικό σημάδι για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021, ο οποίος δοκίμασε και νέα μπροστινά φτερά. Ο συναθλητής του, Rins, ήταν 13ος και ο τελευταίος αναβάτης μέσα στο ένα δευτερόλεπτο από τον χρόνο του Acosta.

Στο άλλο στρατόπεδο της Yamaha, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ήταν 16ος και ο συναθλητής του, Toprak Razgatlioglu, 19ος. Ο Miller δοκίμασε επίσης τα νέα μπροστινά φτερά της Yamaha, ενώ ο “El Turco” συμπλήρωσε 45 γύρους, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον αναβάτη στο grid. Πολύτιμα δεδομένα για τον τρις Παγκόσμιο Πρωταθλητή του WorldSBK, ο οποίος είχε ένα πιο δύσκολο Σαββατοκύριακο.

APRILIA RACING ΚΑΙ TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

Μετά από μια δραματική Κυριακή και για τους δύο αναβάτες, οι Raul Fernandez και Ai Ogura της Trackhouse MotoGP Team επέστρεψαν στη δράση τη Δευτέρα και συμπλήρωσαν συνολικά 74 γύρους. Οι καλύτεροι χρόνοι τους ήρθαν στις τελευταίες εξόδους τους στην πίστα, με τους δύο αναβάτες να ολοκληρώνουν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα, όντας οι κορυφαίες Aprilia. Η ομάδα του Justin Marks επικεντρώθηκε κυρίως σε δουλειά στις ρυθμίσεις.

Πρόωρο τέλος για τον Martin μετά την πτώση του στη Στροφή 7. Παρότι σηκώθηκε αμέσως όρθιος, μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο για πλήρεις εξετάσεις. Δεν εντοπίστηκαν κατάγματα ή σπασίματα για τον “Martinator”, όμως θα χρειαστεί ξεκούραση ενόψει του Mugello. Πριν από την πτώση, ο #89 δοκίμαζε νέα πακέτα αεροδυναμικών βοηθημάτων και ολοκλήρωσε 17ος έπειτα από μόλις 15 γύρους. Ο συναθλητής του και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi τερμάτισε 11ος συνολικά και, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ανυπομονεί για τον εντός έδρας Αγώνα στο Mugello.

DUCATI LENOVO TEAM, PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM ΚΑΙ BK8 GRESINI RACING MOTOGP

Τρεις ομάδες Ducati συμμετείχαν στη δράση και όλες με έναν μόνο αναβάτη. Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ήταν ήδη τραυματίας πριν το Σαββατοκύριακο, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing Team) συνεχίζει να αναρρώνει από την πτώση της Κυριακής και, παρότι τελικά κέρδισε, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έμεινε εκτός του Τest της Δευτέρας λόγω τραυματισμού από την πτώση του κατά την πρώτη κόκκινη σημαία.

Ο καλύτερος αναβάτης της Ducati ήταν ο 2ος του Αγώνα της Κυριακής, Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), λίγο περισσότερο από τρία δέκατα πίσω από τον χρόνο του Acosta. Η επόμενη Ducati ήταν αυτή του Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), μόλις μία θέση και 0.045 δευτερόλεπτα πίσω από τον #54. Ο μόνος αναβάτης που πραγματοποίησε ουσιαστική εξέλιξη ήταν ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ο οποίος συνέχισε να δοκιμάζει το νέο ψαλίδι που είχε εμφανιστεί ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνοντας 10ος.

HONDA HRC CASTROL ΚΑΙ PRO HONDA LCR

Ο κορυφαίος αναβάτης της Honda ήταν ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ο οποίος κατέλαβε την 9η θέση, ίδια με εκείνη που είχε και στο GP Καταλονίας της Κυριακής. Ο Βραζιλιάνος επικεντρώθηκε κυρίως σε ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα χρώματα της Honda HRC Castrol, ο Luca Marini ξεπέρασε οριακά τον συναθλητή του Joan Mir για τη 14η θέση συνολικά, με διαφορά μόλις 0.014 δευτερολέπτων. Ο Ιταλός δοκίμασε νέο πλαϊνό φέρινγκ, ενώ ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2020, Mir, είχε νέο μικρότερο σύστημα εξάτμισης και τροποποιημένο ψαλίδι. Η Honda είχε μειωμένη παρουσία τη Δευτέρα, καθώς ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού μετά τη σοβαρή πτώση του στη Στροφή 1 την Κυριακή.

Αυτά ήταν όλα! Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα και έπειτα ακολουθεί μία εβδομάδα ξεκούρασης πριν κατευθυνθούμε στους λόφους της Τοσκάνης και το Brembo Grand Prix της Ιταλίας στο Mugello που μας περιμένει!

Αποτελέσματα Δοκιμών: Session_for_CT1_MotoGP_FP1