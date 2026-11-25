Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η νέα KOVE 625X MAX έφτασε στην Ελλάδα και το κοινό μπορεί πλέον να τη γνωρίσει από κοντά και να εξερευνήσει τον πλούσιο εξοπλισμό της.

Η έκδοση MAX ξεχωρίζει για την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS, με τρία προγράμματα λειτουργίας και αυτόματη μεταβολή του ύψους της σέλας από 795 έως 820 mm, ανάλογα με την ταχύτητα.

Διαθέτει επίσης:

Κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω,

Radar τυφλού σημείου,

Θερμαινόμενα γκριπ και σέλα,

TFT οθόνη 6,75″ με Screen Mirroring,

Traction Control και ABS με άμεση λειτουργία Off-Road.

Με δικύλινδρο κινητήρα 63 ίππων, ρεζερβουάρ 21 λίτρων και ακτινωτούς τροχούς 19″ και 17″, συνδυάζει δυνατότητες κίνησης σε άσφαλτο και χώμα με τεχνολογίες που ξεχωρίζουν στην κατηγορία της.