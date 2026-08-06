του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά την άφιξη της Kove 625X PRO στη χώρα μας, η σειρά 625X διευρύνεται με τη νέα Kove 625X MAX, η οποία αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο.

Η έκδοση MAX διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τον πλούσιο εξοπλισμό της PRO, προσθέτοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS και δύο κάμερες καταγραφής, εμπρός και πίσω.

Τρία προγράμματα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την πίσω ανάρτηση, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του οδοστρώματος.

Παράλληλα, το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από 795 έως 820 mm: κάτω από τα 30 km/h τη χαμηλώνει, διευκολύνοντας τη στήριξη και τους ελιγμούς, ενώ πάνω από τα 50 km/h την επαναφέρει στην υψηλότερη θέση, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε άσφαλτο και χώμα.

Με τον συγκεκριμένο συνδυασμό τεχνολογιών και εξοπλισμού, η Kove 625X MAX συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία της.

Η νέα Kove 625X MAX αναμένεται στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο 2026, στην τιμή των 6.995 €, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών Kove της Γκοργκόλης Α.Ε.

Βασικά χαρακτηριστικά 625X MAX

✓ Δικύλινδρη 63 ίππων, 56,5 Nm ροπής

✓ BOSCH EFI

✓ Συμπλέκτης ολίσθησης

✓ Sport / Eco Riding Modes

✓ Ρεζερβουάρ 21 L

✓ TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία

✓ Screen Mirroring

✓ Κάμερες Καταγραφής Εμπρός/Πίσω

✓ Radar Τυφλού Σημείου

✓ TPMS

✓ Traction Control

✓ ABS με Άμεση Off-Road Λειτουργία

✓ KAYABA Πλήρως Ρυθμιζόμενο USD Πιρούνι

✓ Ηλεκτρονική Πίσω Ανάρτηση ADS+ALS

✓ 3 Προγράμματα Λειτουργίας Ανάρτησης

✓ Αυτόματη Ρύθμιση Ύψους Σέλας

✓ Διαδρομές αναρτήσεων 180 / 230 mm

✓ Ακτινωτοί τροχοί 19” – 17”

✓ Pirelli ελαστικά

✓ 2 εμπρός δίσκοι 300 mm / δαγκάνες TAISKO

✓ Full LED φώτα & DRL σχήμα “X”

✓ Φώτα ομίχλης

✓ Welcome Lights

✓ Keyless λειτουργία

✓ Θερμαινόμενα γκριπ

✓ Θερμαινόμενη σέλα

✓ Ζελατίνα 3 θέσεων

✓ Προστατευτικά κάγκελα

✓ Προστατευτικές χούφτες

✓ Ποδιά αλουμινίου

✓ Κεντρικό / πλαϊνό σταντ

✓ USB θύρα

✓ Παροχή 12V

Περισσότερες πληροφορίες: https://kovemoto.gr/model/625x-max/