του Δημήτρη Διατσίδη

Η 19η Οκτωβρίου 2025 έγραψε ιστορία στη Χερέθ. Ο 17χρονος Ισπανός Beñat Fernández έκανε μια εντυπωσιακή επίθεση στην τελευταία στροφή της πίστας της Jerez και χάρισε στην KOVE τον πρώτο της Παγκόσμιο Τίτλο στο FIM Supersport 300. Είναι η πρώτη φορά που κινεζικός κατασκευαστής κατακτά τίτλο μέσα στο πλαίσιο του WorldSBK – μια στιγμή–ορόσημο για τη βιομηχανία.



Ο Fernández ολοκλήρωσε μια σεζόν συνέπειας και ωριμότητας: τρεις νίκες, δέκα βάθρα, μία pole και πέντε ταχύτερους γύρους, συγκεντρώνοντας 231 βαθμούς. Ο τελικός της Χερέθ κρίθηκε ανάμεσα σε τρεις διεκδικητές, όμως η σταθερότητα της KOVE στο φρενάρισμα και η καθαρή γραμμή της στις κλίσεις έδωσαν στον νεαρό αναβάτη το πλεονέκτημα για την αποφασιστική του κίνηση.

Η τεχνική βάση: από τη 350RR στα χέρια των μηχανικών

Αν και η ομάδα δήλωσε την 321RR-S, οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν ότι το πραγματικό αγωνιστικό πακέτο βασίστηκε στη νέα KOVE 350RR, τον δικύλινδρο των 344 cc που αντικατέστησε την 321. Η μοτοσυκλέτα παραγωγής αποδίδει 47 hp, όμως η αγωνιστική έκδοση –με εξέλιξη εντός κανονισμών– φτάνει στους 51–54 hp στον τροχό, ένα από τα ισχυρότερα πακέτα της κατηγορίας.

Η έκδοση δρόμου διαθέτει IMU και συστήματα cornering ABS/traction control, τα οποία απαγορεύονται στο WorldSSP300. Ωστόσο η KOVE επωφελήθηκε από την τεχνογνωσία ανάπτυξης: η γεωμετρία, η ακαμψία και η απόκριση κινητήρα εξελίχθηκαν με ακρίβεια ανώτερης κατηγορίας, κάτι που βοήθησε την αγωνιστική μοτοσυκλέτα να λειτουργεί εξαιρετικά χωρίς ηλεκτρονικά.

Γιατί η KOVE κέρδισε

Σε μια κατηγορία όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά βοηθήματα, η σταθερότητα στα φρένα, η ουδετερότητα στη μέγιστη κλίση και η καθαρή έξοδος από τη στροφή είναι το παν. Η KOVE έφερε ένα πακέτο καλοστημένο, ελαφρύ και με ισχυρότερο κινητήρα από τις αντιπάλους Yamaha R3 και KTM RC390.

Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στον τίτλο:

H KOVE δεν κέρδισε απλώς έναν αγώνα – κέρδισε την είσοδό της στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Μετά τη φετινή χρονιά από το 2026, η κατηγορία Supersport 300 οδεύει σε νέα εποχή, αφού αντικαθίσταται από την WorldSPB. H KOVE που συνεχίζει να εξελίσσεται με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον θα συμμετέχει και σε αυτήν τη νέα κατηγορία.