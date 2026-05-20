Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Μητσάκη και την KOVE 800X PRO να ολοκληρώνουν το σκέλος της Λευκορωσίας και να κατευθύνονται προς τη Λιθουανία.

Στο Γ΄ Μέρος του KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 που ακολουθεί, ο Κωνσταντίνος Μητσάκης περνά από τους δρόμους της Minsk στο Γεωγραφικό Κέντρο της Ευρώπης, μέσα από μια διαδρομή που αποδείχθηκε πιο σύνθετη απ’ όσο είχε αρχικά υπολογιστεί.

Οι περιορισμοί στα σύνορα Λευκορωσίας – Λιθουανίας ανάγκασαν τον Έλληνα αναβάτη να αλλάξει πορεία, προσθέτοντας εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στον στόχο του.

Η KOVE 800X PRO συνέχισε ακούραστα τη νέα διαδρομή του KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026, περνώντας από Λευκορωσία, Πολωνία και Λιθουανία, με επόμενο μεγάλο σταθμό τα ουκρανικά σύνορα.

KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 Γ΄ ΜΕΡΟΣ

«Για τρεις μέρες οι τροχοί της KOVE 800X PRO στο KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 κυλούσαν ασταμάτητα στους δρόμους της εκτεταμένης Minsk. Η μητρόπολη της Λευκορωσίας μετρά πάνω από χίλια χρόνια ζωής και φιλοξένησε τον Καποδίστρια όταν αυτός πραγματοποίησε το πολύμηνο ταξίδι του από την Κέρκυρα στην Αγία Πετρούπολη (1809). Το πρώτο στοιχείο που τράβηξε την προσοχή μου ήταν οι μεγάλες λεωφόροι, τα σκιερά πάρκα και οι τεράστιες πλατείες που υπήρχαν παντού, σ’ όλη την έκταση του αστικού ιστού της καταπράσινης πρωτεύουσας. Ευκρινέστατη ήταν η υιοθέτηση της σοβιετικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας στα κτίσματα του κέντρου, ενώ οι πάμπολλες σύγχρονες κατασκευές που ορθώνονταν σε πολλά σημεία του Minsk μαρτυρούσαν την προσπάθεια της χώρας να “κουμπώσει” ταιριαστά το παλιό κομμουνιστικό παρελθόν μ’ ένα μοντέρνο μέλλον.

Η τουριστική ατζέντα του Minsk περιελάμβανε –μεταξύ άλλων– επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο (Museum of the History of the Great Patriot War), στο Νησί των Δακρύων, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, στο Μνημείο της Νίκης, στην Εθνική Όπερα και στον Καθεδρικό Ναό. Στον αντίποδα, τα εναλλακτικά καφέ και τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια στον κεντρικό πεζόδρομο Kastrynicaya μονοπώλησαν τις νυχτερινές επιλογές διασκέδασής μου στη ζωντανή πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, της οποίας οι εγκάρδιοι κάτοικοι με εξέπληξαν ευχάριστα με τη φιλόξενη διάθεσή τους.

Η άμμος στην κλεψύδρα του χρόνου δυστυχώς τελείωνε, ήταν καιρός να αποχαιρετήσω τη Λευκορωσία. Η γειτονική Λιθουανία με καρτερούσε για να βάλω ρόδα στο Γεωγραφικό Κέντρο της Ευρώπης (215 χλμ. βορειοδυτικά της Minsk). Όμως, προσεγγίζοντας τα σύνορα της Λιθουανίας (150 χλμ. δυτικά του Minsk), “έφαγα πόρτα” από τους Λιθουανούς. Ο λόγος; Απαγορευόταν η διέλευση μοτοσυκλετών από τη Λευκορωσία στη Λιθουανία – μόνο αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά μπορούσαν να περάσουν τα λιθουανικά σύνορα! Παρά την επιμονή και τα επιχειρήματά μου, οι Λιθουανοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά να συναινέσουν στη συνοριακή διέλευση της KOVE 800X PRO. Κατά συνέπεια, η επιστροφή στην Πολωνία ήταν μονόδρομος και φάνταζε ως η μόνη λύση για να εγκαταλείψω τη Λευκορωσία με τη μοτοσυκλέτα.

Από τύχη γλίτωσα το εγκεφαλικό! Για μόλις 70 λιθουανικά χιλιόμετρα (τόση ήταν η απόσταση από τα σύνορα ως το Γεωγραφικό Κέντρο της Ευρώπης), θα έπρεπε να πραγματοποιήσω έναν τεράστιο κύκλο που μεγάλωνε τη συνολική απόσταση του KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 κατά 1.200 χλμ. Πλημμυρισμένος από οργή και αγανάκτηση, έβαλα το κεφάλι κάτω και ξεκίνησα τον χιλιομετρικό μου Γολγοθά! Αυθημερόν άφιξη και διανυκτέρευση στην Brest, συνοριακό πέρασμα κατόπιν στην Πολωνία (με 4 ώρες αναμονής στα σύνορα), ενώ μετά από δύο μέρες on the road προσέγγισα τον υπέρτατο Λιθουανικό προορισμό μου.

Περίπου 28 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Vilnius, οι συντεταγμένες του GPS (54°54′ N, 25°19′ E) πιστοποιούσαν την παρουσία μου στο Γεωγραφικό Κέντρο της Ευρώπης, όπως αυτό καθορίστηκε από το Γαλλικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (1989), με βάση τη μέθοδο των κέντρων βάρους. Αφού παρκάρισα τη μοτοσυκλέτα, κατευθύνθηκα στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο (Europos Parkas), εκεί που δέσποζε ένα καλαίσθητο μνημείο κι ένα παρακείμενο υπαίθριο μουσείο. Φωτογραφικός “οργασμός”, διάπλατα χαμόγελα, ανεβασμένη διάθεση. Δεν είναι λίγο πράγμα να πατάς πάνω στο γεωγραφικό κέντρο της ηπείρου μας.

Τα δύο κάστρα–σύμβολα της Λιθουανίας, που εξιστορούν τη μεσαιωνική δόξα του Μεγάλου Δουκάτου της, παρεμβλήθηκαν στην κατοπινή τροχιά του KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 εντός της λιθουανικής επικράτειας. Κτισμένο στη λίμνη Galvė (περίπου 26 χλμ. δυτικά της Vilnius), το πέτρινο κοκκινωπό κάστρο Trakai (14ου αιώνα) είναι το μοναδικό νησιωτικό κάστρο στην Ανατολική Ευρώπη και λογίζεται ως το πιο διάσημο αξιοθέατο της Λιθουανίας. Δεύτερη στάση στο κέντρο της πόλης Kaunas, εκεί όπου ορθωνόταν –στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris– το ομώνυμο κάστρο (14ου αιώνα), ένα από τα παλαιότερα πέτρινα κάστρα της χώρας. Κι αυτό ήταν κτισμένο αποκλειστικά με κόκκινα τούβλα.

Μετά τη Λιθουανία, η ακούραστη KOVE 800X PRO επέστρεψε και πάλι στην Πολωνία και κατευθύνθηκε τάχιστα προς τα ουκρανικά σύνορα (Hrebenne). Πολύ σύντομα, το KOVE Λευκορωσία Ουκρανία 2026 θα έμπαινε στα επικίνδυνα ταξιδιωτικά μονοπάτια της εμπόλεμης Ουκρανίας! No fear…»