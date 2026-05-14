Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Kove Λευκορωσία Ουκρανία 2026 συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Μητσάκη και την KOVE 800X PRO να περνούν στην Λευκορωσία.

Μετά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, που κάλυψε την πορεία από την Ελλάδα έως τη συνοριακή πύλη της Λευκορωσίας, το Β΄ Μέρος μεταφέρει το οδοιπορικό σε ένα διαφορετικό σκηνικό.

Πολύωρες συνοριακές διαδικασίες, έντονο γεωπολιτικό υπόβαθρο, σοβιετικές μνήμες, ιστορικά σημεία και εικόνες από μια χώρα που παραμένει για πολλούς ένας από τους πιο αινιγματικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Η Kove 800X PRO συνεχίζει να συνοδεύει τον Έλληνα αναβάτη σε πραγματικές συνθήκες μεγάλης απόστασης, αναδεικνύοντας την αντοχή και τον Adventure προσανατολισμό της, σε μια διαδρομή που συνδυάζει χιλιόμετρα, ιστορία και ιδιαίτερες εμπειρίες.

Στο Β΄ Μέρος του Kove Λευκορωσία Ουκρανία που ακολουθεί, ο Κωνσταντίνος Μητσάκης μάς μεταφέρει, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, την είσοδο στη Λευκορωσία, την επαφή με την πόλη Brest και τη διαδρομή προς την πρωτεύουσα Minsk.

Kove Λευκορωσία Ουκρανία 2026 – B΄ ΜΕΡΟΣ

«Το συνοριακό πέρασμα από την Πολωνία στη Λευκορωσία μού κόστισε 5 ώρες από τη ζωή μου, αναβιώνοντας μνήμες από αντίστοιχες συνοριακές εμπειρίες μου στη Ρωσία. Αν και η Λευκορωσία έχει καταργήσει εδώ και δύο χρόνια το καθεστώς της υποχρεωτικής βίζας, αποσκοπώντας στην προσέλκυση επισκεπτών, οι διαδικασίες στα σύνορα έχουν παραμείνει πολύπλοκες και χρονοβόρες: λήψη βιομετρικών δεδομένων, σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριο, έλεγχος στις φωτογραφίες του κινητού μου και του προσωπικού μου προφίλ στα social media, διακριτική ανάκριση από τους ευγενέστατους συνοριοφύλακες, ποιος είσαι, πού πας, γιατί έρχεσαι στη Λευκορωσία, αν έχεις φίλους στη χώρα, πόσες μέρες και πού θα μείνεις, ονόματα ξενοδοχείων, έκδοση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας, εξονυχιστική έρευνα όλων των αποσκευών, έκδοση ασφαλιστικής κάλυψης της μοτοσυκλέτας, κόστος 4 ευρώ, και, τέλος, έλεγχος της KOVE 800X PRO με μηχάνημα X-Ray! Κι όταν ανακουφισμένος, αλλά σαφώς καταβεβλημένος, άφηνα πίσω μου τις συνοριακές εγκαταστάσεις, το ρολόι έδειχνε 22:40 και το GPS τις συντεταγμένες της παραμεθόριας πόλης Brest! Welcome to BELARUS…

Σε καμία πάντως περίπτωση δεν αιφνιδιάστηκα από τις συνοριακές διαδικασίες εισόδου, αφού ήμουν αρκετά πληροφορημένος για την κατάσταση που θα αντιμετώπιζα. Επιβεβλημένη ήταν επίσης η επίγνωση και η κατανόηση των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα σε τούτη τη σχετικά άγνωστη ανατολικοευρωπαϊκή χώρα. Η Λευκορωσία συνορεύει με την εμπόλεμη και εχθρική για αυτήν Ουκρανία, το καθεστώς του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο διατηρεί στενές πολιτικές-οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ η ΕΕ έχει επιβάλει από το 2022 εκτεταμένες οικονομικές-εμπορικές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας ως απάντηση στη στήριξή της στη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και παράλληλα αποθαρρύνει, επίσημα, τα μη αναγκαία ταξίδια των Ευρωπαίων πολιτών στη Λευκορωσία. Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεχύθηκα με την KOVE 800X PRO στους πεντακάθαρους δρόμους της Brest για να μυρίσω το “άρωμα” της πόλης, η οποία έμεινε στην Ιστορία για την ταπεινωτική συνθήκη-συνθηκολόγηση που υπέγραψε εδώ το 1918 η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν με τους Γερμανούς, προκειμένου να απεμπλακεί από τον καταστροφικό Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σημείο αναφοράς της επίπεδης Brest αποτελεί το κάστρο της, 1833, στον χώρο του οποίου δεσπόζει το τεράστιο Μνημειακό Συγκρότημα «Brest Hero-Fortress». Με ύψος 33,5 μ., το επιβλητικό κτίσμα αναγέρθηκε το 1971 προς τιμήν των Σοβιετικών μαχητών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αντιπροσωπεύει σήμερα το εθνικό μνημείο της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

Η δίτροχη γυροβολιά στην πόλη υπήρξε αποκαλυπτική για την ερευνητική ματιά μου. Παρόλο που η Λευκορωσία ανεξαρτητοποιήθηκε από την πρώην ΕΣΣΔ το 1990, η Brest ήταν γεμάτη με σύμβολα-μνήμες της σοβιετικής εποχής: αστικά αρχιτεκτονήματα σοσιαλιστικού ρεαλισμού, περίτεχνα σοβιετικά ψηφιδωτά με ιδεολογικά μηνύματα, σφυροδρέπανα, σοβιετικά αστέρια και λογότυπα, αγάλματα του Λένιν και κομμουνιστικά σφυροδρέπανα λειτουργούσαν σαν μια χρονομηχανή που με μετέφερε πίσω, σε αλλοτινές ιστορικές περιόδους!

Με τη βενζίνη στα 0,65 Euro/lt και ελεύθερη τη διέλευση των δίκυκλων, δεν πληρώνουν ηλεκτρονικά διόδια, ένας καλοσυντηρημένος αυτοκινητόδρομος που διέτρεχε ένα απόλυτα επίπεδο τοπίο ανέλαβε την κατοπινή διαδρομή του KOVE ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ / ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2026. Επόμενος προορισμός η πρωτεύουσα Minsk, 348 χλμ. βορειοανατολικά.

Καθοδόν για το μητροπολιτικό κέντρο της Λευκορωσίας, η σύντομη παράκαμψη, από την πορεία του Kove Λευκορωσία Ουκρανία, που πραγματοποίησα με οδήγησε μπροστά στο παραμυθένιο κάστρο Nesvizh Radziwill. Συνδυάζοντας αναγεννησιακό, μπαρόκ και ροκοκό αρχιτεκτονικό ρυθμό, το παραλίμνιο Nesvizh Radziwill περιλαμβάνεται στον μακροσκελή κατάλογο των Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και αποδείχθηκε μια εντυπωσιακή αποκάλυψη. Σύμφωνα με τοπικές λαϊκές παραδόσεις, το εντυπωσιακό κάστρο είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα της Βασίλισσας Barbara Radziwill, η οποία αυτοκτόνησε πίνοντας δηλητήριο! Εγώ πάντως φαντάσματα δεν είδα!

Απογευματινή άφιξη στο Minsk, check in στο κατάλυμα, ένα καθαρό hostel στο κέντρο της πρωτεύουσας, γρήγορο μπάνιο και μια πρώτη βόλτα στους δρόμους του Minsk. Πριν ο ήλιος γύρει να κοιμηθεί, επισκέφθηκα το εκπληκτικό Μουσείο-Στούντιο Γλυπτικής «Zair Azgur Memorial Studio», τον χώρο όπου ο διάσημος γλύπτης Zair Azgur κατασκεύαζε για το σοβιετικό καθεστώς γλυπτά και αγάλματα ιστορικών μορφών και συμβόλων της σοβιετικής εποχής. Εδώ είχα την ανεπανάληπτη εμπειρία να βρεθώ περιτριγυρισμένος από τον Λένιν, τον Στάλιν και τον Μαρξ…»