Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο 17χρονος Ισπανός Beñat Fernández της ομάδας #109 Retro Traffic KOVE κατέκτησε τον τίτλο του FIM Supersport 300 World Championship (SSP300) στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε την KOVE την πρώτη Κινεζική μάρκα που κατακτά παγκόσμιο πρωτάθλημα στο WorldSBK.

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, στο Circuito de Jerez – Ángel Nieto, ο Fernández σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη στον τελευταίο αγώνα της κατηγορίας Supersport 300, κερδίζοντας το πρωτάθλημα του 2025.

Προσπερνώντας τρείς αντιπάλους στην τελευταία στροφή, ο Fernández πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού και εξασφάλισε τον τίτλο, χαρίζοντας ταυτόχρονα στην KOVE τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο.

Ο νεαρός αναβάτης ολοκλήρωσε τη σεζόν με τρεις νίκες, δέκα βάθρα, μία pole position και πέντε ταχύτερους γύρους, συγκεντρώνοντας 231 βαθμούς.

Η νίκη του στη Jerez ήταν η τρίτη του χρονιάς και σφραγίστηκε σε ένα δραματικό φινάλε, στον οποίο τρεις αναβάτες διεκδικούσαν μαθηματικά τον τίτλο.

Η Πορεία προς την Κορυφή

Η συμμετοχή της KOVE στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Supersport 300 (SSP300) ξεκίνησε το 2023, με στόχο να αποδείξει ότι μια κινεζική ομάδα μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες.

Το 2024 ήρθε η πρώτη νίκη στη Jerez, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πορείας που κορυφώθηκε το 2025 με την κατάκτηση του τίτλου.

Μέσα σε τρεις σεζόν, η ΚOVE κατέγραψε 4 νίκες, 15 βάθρα, 5 ταχύτερους γύρους και 1 pole position, σπάζοντας το πολυετές μονοπώλιο των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών κατασκευαστών.

Με το τέλος της κατηγορίας SSP300, η ΚOVE αφήνει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον θεσμό, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η τεχνογνωσία και η προσήλωση στον στόχο μπορούν να ανατρέψουν κάθε δεδομένο.