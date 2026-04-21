Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το κράνος μοτοσυκλέτας LEATT ADV 9.5 Carbon είναι ένα κράνος σχεδιασμένο για τους αναβάτες των Adventure μοτοσυκλετών που απαιτούν μέγιστη προστασία, εργονομία και ευελιξία σε όλες τις συνθήκες – από την εθνική οδό έως τα δύσβατα off-road μονοπάτια.

Το κέλυφος του LEATT ADV 9.5 Carbon είναι κατασκευασμένο από 6πλή στρώση carbon για εξαιρετική αντοχή με χαμηλό βάρος και έχει 4 ζώνες απορρόφησης κραδασμών με διαφορετικές πυκνότητες για στοχευμένη προστασία.

Η τεχνολογία 360° Turbine Technology προσφέρει έως και 8% λιγότερη αντίσταση στον αέρα άλλα και έως 38% λιγότερη άντωση σε σχέση με άλλα κράνη ADV (βάσει wind tunnel test).

Το μεγάλο άνοιγμα προσφέρει ευρύ πεδίο για τέλεια ορατότητα και ευκολία στην ενσωμάτωση γυαλιών.

Η σχεδίαση του προσφέρει τη δυνατότητα τεσσάρων διαφορετικών διαμορφώσεων χρήσης: Τη στάνταρ με ζελατίνα, γείσο και γυαλιά, την πόλης με ζελατίνα και γείσο, την εκτός δόμου με γυαλιά και γείσο και φυσικά την διαμόρφωση μόνο ζελατίνα (χωρίς γείσο) για χρήση στα ταξίδια.

Το κούμπωμα είναι μαγνητικό Fidlock® για να είναι εύκολο ακόμα και με γάντια.

Τέλος η επένδυση είναι αντιμικροβιακή & πλενόμενη με αφαιρούμενα μαξιλαράκια έκτακτης ανάγκης.

Το LEATT ADV 9.5 Carbon είναισυμβατό με Bluetooth επικοινωνίες, πληρεί τις προδιαγραφές ECE 22.06 και DOT και έχει 5 χρόνια πρόγραμμα αντικατάστασης κράνους.

Η συσκευασία περιλαμβάνει: