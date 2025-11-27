Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To Scorpion Covert FX, ένα εντυπωσιακό full-face κράνος σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για άνεση, στυλ και κορυφαία απόδοση.

Το Covert FX είναι η full face έκδοση του γνωστού Combat και διαθέτει το ίδιο επιθετικό στυλ και τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε από ένα κράνος Scorpion EXO.

Χαρακτηριστικά:

Airfit™: φουσκωτό σύστημα μαξιλαριών μάγουλων για εξαιρετική προσαρμοσμένη εφαρμογή

Σύστημα έκτακτης απελευθέρωσης για περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Pinlock Maxvision Ready

Kwikwick 3: Το ύφασμα εξισορρόπησης θερμοκρασίας KwikWick® σας κρατά δροσερό/ζεστό και στεγνό σε κάθε καιρό.

Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση που αφαιρείτε εύκολα και πλένεται

Kwikfit™: ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια μάγουλων για όσους φοράνε γυαλιά

Εκτροπέας αναπνοής: Βελτιώνει την απόδοση χωρίς να θαμπώνει την ζελατίνα

3 μεγέθη κελύφους

Υλικό κατασκευής Ultra TCT® Composite Shell

Κλείσιμο με μικρομετρικό κούμπωμα

Το Scorpion Covert FX καλύπτει την προδιαγραφή ECE 22.06, έχει 5 χρόνια εγγύηση και διατίθεται με δωρεάν έξτρα ζελατίνα Dark Smoke.