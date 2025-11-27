Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To Scorpion Covert FX, ένα εντυπωσιακό full-face κράνος σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για άνεση, στυλ και κορυφαία απόδοση.
Το Covert FX είναι η full face έκδοση του γνωστού Combat και διαθέτει το ίδιο επιθετικό στυλ και τα χαρακτηριστικά που περιμένουμε από ένα κράνος Scorpion EXO.
Χαρακτηριστικά:
- Airfit™: φουσκωτό σύστημα μαξιλαριών μάγουλων για εξαιρετική προσαρμοσμένη εφαρμογή
- Σύστημα έκτακτης απελευθέρωσης για περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Pinlock Maxvision Ready
- Kwikwick 3: Το ύφασμα εξισορρόπησης θερμοκρασίας KwikWick® σας κρατά δροσερό/ζεστό και στεγνό σε κάθε καιρό.
- Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση που αφαιρείτε εύκολα και πλένεται
- Kwikfit™: ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια μάγουλων για όσους φοράνε γυαλιά
- Εκτροπέας αναπνοής: Βελτιώνει την απόδοση χωρίς να θαμπώνει την ζελατίνα
- 3 μεγέθη κελύφους
- Υλικό κατασκευής Ultra TCT® Composite Shell
- Κλείσιμο με μικρομετρικό κούμπωμα
Το Scorpion Covert FX καλύπτει την προδιαγραφή ECE 22.06, έχει 5 χρόνια εγγύηση και διατίθεται με δωρεάν έξτρα ζελατίνα Dark Smoke.