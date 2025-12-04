Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
H Ιαπωνική Shoei παρουσίασε ένα ειδικό, συλλεκτικό κράνος design NXR2, αφιερωμένο στη Hatsune Miku (初音ミク), την πιο γνωστή ιαπωνική voicebank του Vocaloid2.
Η φωνή της δημιουργήθηκε μέσω δειγματοληψίας της Ιαπωνέζας ηθοποιού φωνής και τραγουδίστριας Saki Fujita.
Στη συνέχεια, η Hatsune Miku πρωταγωνίστησε σε σειρά από πρωτότυπα manga και στα δημοφιλή videogames Hatsune Miku Project Diva.
Το κράνος μοτοσυκλέτας Shoei NXR 2 έχει επανασχεδιασμένο κέλυφος με βελτιωμένη αεροδυναμική και εμφανίζει αισθητά λιγότερη αντίσταση και ανύψωση ειδικά στις υψηλές ταχύτητες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του NXR2 είναι τα παρακάτω
- Κέλυφος ΑΙΜ (Advanced Integrated Matrix) από πολλαπλές στρώσεις υλικών εξελιγμένων από την SHOEI (fiberglass + οργανικές ίνες) προσφέρει χαμηλό βάρος με κορυφαία ασφάλεια
- Σύστημα επένδυσης EPS με πολλαπλές πυκνότητες
- Προστατευτικό ομίχλης Pinlock Evo το οποίο είναι 10% μεγαλύτερο από του ΝΧR
- Σύστημα ασφαλείας EQRS (Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)
- Τα εσωτερικά μαξιλάρια είναι αποσπώμενα, πλένονται.
- Συστημα εξαερισμού με 6 εισόδους αέρα στο εμπρός μέρος 4 εξόδους στο πίσω μέρος
Όλα τα κράνη μοτοσυκλέτας της Shoei ειναι συμφωνα με τις ευρωπαικές προδιαγραφές ασφαλείας ECE 22-06 και έχουν 5 χρόνια εγγύηση