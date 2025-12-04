Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

H Ιαπωνική Shoei παρουσίασε ένα ειδικό, συλλεκτικό κράνος design NXR2, αφιερωμένο στη Hatsune Miku (初音ミク), την πιο γνωστή ιαπωνική voicebank του Vocaloid2.

Η φωνή της δημιουργήθηκε μέσω δειγματοληψίας της Ιαπωνέζας ηθοποιού φωνής και τραγουδίστριας Saki Fujita.

Στη συνέχεια, η Hatsune Miku πρωταγωνίστησε σε σειρά από πρωτότυπα manga και στα δημοφιλή videogames Hatsune Miku Project Diva.

Το κράνος μοτοσυκλέτας Shoei NXR 2 έχει επανασχεδιασμένο κέλυφος με βελτιωμένη αεροδυναμική και εμφανίζει αισθητά λιγότερη αντίσταση και ανύψωση ειδικά στις υψηλές ταχύτητες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του NXR2 είναι τα παρακάτω

Κέλυφος ΑΙΜ (Advanced Integrated Matrix) από πολλαπλές στρώσεις υλικών εξελιγμένων από την SHOEI (fiberglass + οργανικές ίνες) προσφέρει χαμηλό βάρος με κορυφαία ασφάλεια

Σύστημα επένδυσης EPS με πολλαπλές πυκνότητες

Προστατευτικό ομίχλης Pinlock Evo το οποίο είναι 10% μεγαλύτερο από του ΝΧR

Σύστημα ασφαλείας EQRS (Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

Τα εσωτερικά μαξιλάρια είναι αποσπώμενα, πλένονται.

Συστημα εξαερισμού με 6 εισόδους αέρα στο εμπρός μέρος 4 εξόδους στο πίσω μέρος

Όλα τα κράνη μοτοσυκλέτας της Shoei ειναι συμφωνα με τις ευρωπαικές προδιαγραφές ασφαλείας ECE 22-06 και έχουν 5 χρόνια εγγύηση