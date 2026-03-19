Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η τέχνη της ακρίβειας συναντά την απόλυτη απόδοση, το Shoei NXR2 με νέα γραφικά ORIGAMI 2.

Ένα παιχνίδι γεωμετρικών σχημάτων και κοφτερών γραμμών που παραπέμπουν στην αρχαία Ιαπωνική τέχνη της δίπλωσης χαρτιού, μεταφερμένη σε ένα συμπαγές και αεροδυναμικό κέλυφος.

Μετά από σχεδόν επτά χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του και αφού έχει καθιερωθεί ως ένα από τα best sellers κράνη της Shoei το ΝΧR ανανεώνεται και βελτιώνεται με στόχο την διατήρηση της θέσης του στην κορυφή των προτιμήσεων.

Το NXR2 έχει επανασχεδιασμένο κέλυφος σε 4 διαφορετικά μεγέθη (XXS-S/ M/ L/ XL-XXL) με βελτιωμένη αεροδυναμική για αισθητά λιγότερη αντίσταση και τάση για ανύψωση στις υψηλές ταχύτητες.

Το κέλυφος ΑΙΜ (Advanced Integrated Matrix) του NXR2 αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις υλικών εξελιγμένων από την SHOEI (fiberglass + οργανικές ίνες) και προσφέρει χαμηλό βάρος με κορυφαία ασφάλεια.

Το εσωτερικό σύστημα επένδυσης EPS έχει πολλαπλές πυκνότητες και προσφέρει μεγαλύτερη και πιο σταθερή απορρόφηση της ενέργειας σε περίπτωση κρούσης.

Η εσωτερική αντιθρομβωτική ζελατίνα Pinlock Evo είναι 10% μεγαλύτερη από αυτή του ΝΧR και το σύστημα εξαερισμού έχει 6 εισόδους αέρα στο εμπρός μέρος και 4 εξόδους στο πίσω μέρος.

Σύστημα ασφαλείας EQRS (Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης έκτακτης ανάγκης) για άμεση απελευθέρωση.

Όλα τα κράνη της Ιαπωνικής Shoei καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας ECE 22-06 και έχουν 5 χρόνια εγγύηση.