Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αρχικό κείμενο: Günther Wiesinger για το Gpone.com

Ο Stefan Pierer και ο αξιότιμος συνεργάτης του Rajiv Bajaj εξετάζουν την εξαιρετικά σοβαρή πιθανότητα να αποσχίσουν από τον Όμιλο Pierer την KTM Racing AG της Ελβετίας και το τμήμα MotoGP στο Munderfing — μαζί με όλο το προσωπικό τους — και να τα μεταβιβάσουν σε έναν ισχυρό οικονομικά αμερικάνικο επενδυτή. Και ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχουν ήδη διαπραγματεύσεις με την Bombardier.

Όταν ο Gottfried Neumeister, νέος Πρόεδρος της Pierer Mobility AG και CEO της KTM, επιστρέψει από τις – μακρές και… ακριβέστατα μη έγκαιρες – διακοπές του στον Καναδά, στις 29 Αυγούστου, θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά – μα πολύ σοβαρά – θέματα.

Στο μέτωπο του motorsport: ασταμάτητη Ready to Race KTM

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, η KTM έχει πάρει στροφή… προς τα πάνω: από το GP του Brno και μετά, τα χαμόγελα έφεραν τους Acosta (2ος), Binder (7ος) και Pol Espargaró (8ος) μέσα στην κορυφή, στο GP της Ουγγαρίας. Στην Moto3, οκτώ αναβάτες της RC4 ηγούνται της βαθμολογίας:

O Rueda (Red Bull KTM Ajo) οδηγεί την κατάταξη με 250 βαθμούς και 7 νίκες σε 14 αγώνες, μπροστά από τους Piqueras (183), Quiles (164), Muñoz (155), Carpe (146), Kelso (123), Perrone (92) και Yamanaka (90).

Τα μέτωπα δεν σταματούν εκεί: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross (MX-GP), ο Romain Febvre κρατά την πρώτη θέση με 835 πόντους, μόλις 31 μπροστά από τον Lucas Coenen (Red Bull KTM)! Στη διαδοχή, ο Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) έκανε το 1–2 χτες στο Arnhem, μπροστά από τον Coenen. Στην MX2, στην κορυφή βρίσκεται ο Längenfelder (KTM), πίσω του οι Kay de Wolf (Husqvarna), Andrea Adamo (KTM) και Sacha Coenen (KTM).

Κρίσιμες προκλήσεις στο business core του Ομίλου

Η πίεση για την Pierer Mobility AG, που ελέγχει KTM, Husqvarna και GASGAS, είναι τεράστια. Ο Δεκέμβρης είχε θέσει στόχο 230,000 μοτοσυκλέτες για τη χρονιά. Μετά… αναθεωρήθηκε στις 150,000. Και μετά από δύο μεγάλα παραγωγικά “stop” συνολικής διάρκειας έξι μηνών, αυτός ο στόχος θεωρείται πλέον ουτοπία, ακόμη και από τον ίδιο τον Rajiv Bajaj. Η Pierer Mobility πούλησε 381,555 μοτοσυκλέτες το 2023. Και έκτοτε… downhill, συνεχής κατάβαση.

Και η κακή είδηση: ακόμα και με 150,000 πωλήσεις, αναλυτές προβλέπουν ζημιές της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή χρονιά. Αν πέσουμε στις 100,000, τότε μιλάμε για… οικονομικό πτώμα. Και η Άνω Αυστρία φοβάται: μέχρι 2,000 από τις 4,100 θέσεις εργασίας μπορεί να μπουν στο “παιχνίδι” των απολύσεων.

Σύμφωνα με το GPOne.com, ο Pierer και ο Bajaj, μαζί με στελέχη όπως ο Neumeister, ο Beirer και ο Kinigadner, εξερευνούν πάλι τη φόρμουλα συνεργασίας με τη Bombardier Recreational Products (BRP), με το brand CanAm στην πλάτη. Η BRP είχε αναφερθεί ως πιθανός επενδυτής στα μέσα του χειμώνα, αλλά… τότε δεν έκλεισε τίποτα.

Επείγει νέο κεφάλαιο για “survival mode”

Η Pierer Mobility και η KTM ζητάνε… επίμονα νέο χρήμα. Το δάνειο των 580 εκατ. ευρώ από τον Bajaj χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον για την αποπληρωμή 30% του χρέους (συνολικό χρέος: περίπου 1.8 δισ. ευρώ). Το σχέδιο; Ο Pierer θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει κεφάλαιο ώστε να εξοφλήσει μέρος του χρέους, να διατηρήσει τον έλεγχο στην joint venture Pierer Bajaj AG και τουλάχιστον το 25.1%, και να κρατήσει θέση στο ΔΣ. Το αν ο Bajaj ενεργοποιήσει την “option call” για τη μετοχική πλειοψηφία μέχρι το Μάιο του 2026… είναι ακόμη στον αέρα.

Κατά τα λοιπά, μελετάται η μετατροπή της GASGAS σε entry level brand με πλατφόρμα Bajaj, που θα πουλιέται στους αντιπροσώπους της KTM & Pierer παγκοσμίως, αλλά χωρίς τα υπέρογκα κόστη του motorsport.

MotoGP και διαφωνίες στο υψηλό κλιμάκιο

Το συμβόλαιο με την Red Bull, βασικό σπόνσορα στα MotoGP από το 2003, λήγει στο τέλος του 2025. Αν ο Günther Steiner (πρώην στέλεχος της F1), σε συνεργασία με αμερικάνους επενδυτές, αποκτήσει μερίδιο στην Tech3 KTM MotoGP (Viñales και Bastianini), τότε το χρήμα της Red Bull μπορεί να σταματήσει. Και υπάρχει έντονη δυσφορία στο management της RB για τον Neumeister, λόγω “του show στην ServusTV” μετά το βάθρο του Brno — μια απερισκεψία σύμφωνα με τους ανθρώπους της Red Bull.

Ο Neumeister, παρόλα αυτά, φημολογείται ότι ήδη έχει ζητήσει περισσότερα εκατομμύρια για το 2026 — ακόμα και αν η Red Bull έχει ήδη αρνηθεί να χρηματοδοτήσει την “Ready to Race” στρατηγική αυτού του έτους (60 εκ. €).

Motorcycling drama με φόντο την επιβίωση

Πλέον υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον της BMW να αγοράσει το project MotoGP της KTM (μαζί με δύο θέσεις στην Dorna), αλλά… απορρίφθηκε από τους Αυστριακούς. Έξι αγώνες πριν το τέλος της σεζόν, η βαθμολογία των Acosta, Binder, Viñales και Bastianini είναι 5ος, 11ος, 14ος, 15ος — ενώ στα μέσα του 2024 ήταν 4ος, 5ος, 6ος και 7ος αντίστοιχα.

Και ναι… η RC16 δεν έχει νίκη στο MotoGP από τον Ιούνιο 2021 (ο Oliveira στην Καταλονία). Στο Σαββατιάτικο sprint στην Ουγγαρία, μηδέν βαθμοί. Στους Κατασκευαστές, η KTM έπεσε στην 3η θέση (215 βαθμοί) πίσω από Ducati (504) και Aprilia (228). Στην κατάταξη ομάδων, η Red Bull KTM Factory Racing είναι 4η, πίσω από Ducati Lenovo, Gresini και VR46. Ο Fabiano Sterlacchini, Τεχνικός Διευθυντής MotoGP, πήγε πλέον στην Aprilia, όπου πανηγύρισε τα podium των Bezzecchi και Martin. Ο θρυλικός σχεδιαστής κινητήρων KTM, Kurt Trieb, έχει ήδη μετακομίσει στην Honda από 1η Αυγούστου.

Και ως κεραυνός εν αιθρία: η KTM έχασε τον πενταπλό Παγκόσμιο Πρωταθλητή Motocross, Jeffrey Herlings, που πηγαίνει στην Honda το 2026 με 1.5 εκ. ευρώ ετήσιες αποδοχές. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει ο Tim Gajser (μεταβιβάστηκε Yamaha), και ο θρύλος Tony Cairoli έχει ήδη αφήσει την GASGAS για την Ducati. Ο Jorge Prado, με τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, μετακόμισε στις ΗΠΑ για την εργοστασιακή Kawasaki.

Το σίριαλ KTM θα συνεχίσει να μας κόβει την ανάσα και το επόμενο διάστημα.