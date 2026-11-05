του Νεκτάριου Διατσίδη

Η KTM αιφνιδίασε τα μέσα ενημέρωσης στην EICMA 2026, παρουσιάζοντας την KTM 450 RC, μια νέα δικύλινδρη supersport μοτοσυκλέτα που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των μικρομεσαίων σπορ μοντέλων.

Η KTM 450 RC του 2028 αποτελεί μια μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου από την KTM, με δικό της πλαίσιο, ειδικές ρυθμίσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Στόχος είναι ο συνδυασμός υψηλών επιδόσεων, ποιοτικών περιφερειακών και της αυθεντικής οδηγικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τις μοτοσυκλέτες της Αυστριακής εταιρείας.

Στον τομέα των αναρτήσεων, διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις WP APEX εμπρός και πίσω. Μπροστά συναντάμε ανεστραμμένο πιρούνι WP APEX διαμέτρου 43 mm, με δυνατότητα ρύθμισης της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς. Πίσω υπάρχει αμορτισέρ WP APEX, με ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου και επαναφοράς, το οποίο συνδυάζεται με μονόμπρατσο ψαλίδι.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός δίσκο διαμέτρου 320 mm και ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα WP με τέσσερα έμβολα. Η επιλογή ενός ελαφρού συστήματος με μονό δίσκο συμβάλλει στη μείωση των μη αναρτώμενων μαζών, υποστηρίζοντας παράλληλα τον σπορ χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ελαστικά Pirelli Diablo Rosso 4.

Η KTM 450 RC διαθέτει ακόμη ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης που συναντάμε συνήθως σε μεγαλύτερα μοντέλα της σειράς KTM Street. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Cornering ABS, το MTC, καθώς και ABS δύο καναλιών με επιλογές λειτουργίας Road και Supermoto. Παράλληλα, προσφέρονται πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης (Ride Modes), οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας στις εκάστοτε συνθήκες.

Όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες μέσω έγχρωμης οθόνης TFT 5 ιντσών, ενώ δύο θύρες φόρτισης USB-A και USB-C συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Με την 450 RC, η KTM επιδιώκει να μεταφέρει τεχνολογίες ασφάλειας και ηλεκτρονικά συστήματα υψηλότερων κατηγοριών στην κατηγορία των μεσαίων sport μοτοσυκλετών, συνδυάζοντάς τα με ευκολία στην καθημερινή χρήση και σπορ οδηγικά χαρακτηριστικά.

Η παραγωγή της KTM 450 RC προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027, ενώ το μοντέλο θα κυκλοφορήσει ως έκδοση του 2028. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά της στις αγορές θα ανακοινωθούν όσο πλησιάζει η έναρξη της παραγωγής.

Η KTM 450 RC παρουσιάζεται στο περίπτερο της KTM στην έκθεση EICMA 2026, στο Μιλάνο της Ιταλίας, από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου, στο Hall 22, περίπτερο 08.