του Νεκτάριου Διατσίδη

Η KTM επιστρέφει στις ρίζες της στο Rally Raid με την πολυαναμενόμενη KTM 690 RALLY του 2027, επανασυνδεόμενη με μια κληρονομιά που έχει χτιστεί πάνω στην εξερεύνηση εκτός δρόμου μεγάλων αποστάσεων και τις ασυμβίβαστες επιδόσεις σε απαιτητικά εδάφη.

Ως πνευματικός διάδοχος της εμβληματικής KTM 640 ADVENTURE, η KTM 690 RALLY επαναφέρει τον rally προσανατολισμό στην πλατφόρμα LC4 – μια πρόσκληση να πας πιο μακριά και να οδηγήσεις για περισσότερο. Δεν σε καλεί απλώς να βρεις τον εαυτό σου, αλλά να τον συναντήσεις πέρα από τα όρια του γνώριμου.

Σχεδιασμένη για αναβάτες που κατανοούν ότι το πραγματικό ταξίδι ξεκινά εκεί όπου τελειώνει η άσφαλτος, η KTM 690 RALLY είναι κατασκευασμένη για να αντιμετωπίζει απαιτητικά εδάφη και περιπέτειες μεγάλης διάρκειας. Μακριά από τη ρουτίνα και τις προσδοκίες, απομένουν μόνο όσα έχουν πραγματικά σημασία: το έδαφος μπροστά σου, η απόσταση που πρέπει να καλύψεις και η εμπειρία που τη συνοδεύει. Εκεί έξω, οι περισπασμοί σβήνουν και η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στην οδήγηση. Αυτό το πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης βρίσκεται στην καρδιά της KTM 690 RALLY, αποκαλύπτοντας μια πλευρά του εαυτού σου που δεν έχεις ακόμη εξερευνήσει.

Βασισμένη στην αποδεδειγμένη πλατφόρμα της KTM 690 ENDURO R, η KTM 690 RALLY εξελίσσει τη dual-sport βάση της με σαφή έμφαση στη μεγαλύτερη αυτονομία, τη σταθερότητα και την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Ένας ειδικά σχεδιασμένος πύργος rally με ενσωματωμένη ζελατίνα δημιουργεί ένα αυθεντικό rally cockpit, ενώ δύο εμπρός τοποθετημένα ρεζερβουάρ αυξάνουν τη χωρητικότητα καυσίμου σε περίπου 20 λίτρα, επιτρέποντας περισσότερη εξερεύνηση απομακρυσμένων περιοχών με αυτοπεποίθηση.

Σχεδιασμένη να αποδίδει σε κάθε είδους διαδρομή, από τεχνικά περάσματα εκτός δρόμου έως τμήματα υψηλών ταχυτήτων, η KTM 690 RALLY γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ευελιξία μιας ελαφριάς enduro και την αντοχή μιας rally μοτοσυκλέτας. Η μοτοσυκλέτα δεν είναι κατασκευασμένη απλώς για να ανταπεξέρχεται στο ταξίδι, αλλά για να το κάνει πιο έντονο. Με το ειδικά σχεδιασμένο cockpit rally, την αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου και την έμφαση στις μεγάλες αποστάσεις, επιτρέπει στους αναβάτες να κινηθούν ακόμη πιο πολύ σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα και να βιώσουν την περιπέτεια στην πιο αγνή της μορφή.

Γιατί εκεί έξω, η διαδρομή αποκαλύπτει περισσότερα από όσα βρίσκονται μπροστά σου. Εκείνες τις στιγμές, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου – τον συναντάς. Για πρώτη φορά.

Το μόνο ερώτημα είναι – θα βγεις έξω;

Η νέα KTM 690 RALLY του 2027 θα βγαίνει από την Αυστριακή γραμμή παραγωγής από τον Σεπτέμβριο και θα είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της KTM τον Οκτώβριο του 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα KTM.com.