του Νεκτάριου Διατσίδη

Η KTM 790 DUKE 2027 σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή του “SCALPEL” (Νυστέρι), αντιπροσωπεύοντας τη σημαντικότερη εξέλιξη του μοντέλου μέχρι σήμερα. Με ανανεωμένη, επιθετική σχεδίαση, πιο διαισθητική τεχνολογία και εργονομικές βελτιώσεις που εστιάζουν στον αναβάτη, ενισχύει τη θέση της ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίου κυβισμού γυμνών μοτοσυκλετών.

Για το 2027, η KTM 790 DUKE επιστρέφει στην άσφαλτο με ανανεωμένη έμφαση στον έλεγχο. Γνωστή στις προηγούμενες εκδόσεις της ως το πιο “κοφτερό” εργαλείο για την ιδανική χάραξη των στροφών, η νέα γενιά εξελίσσεται ώστε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση στον αναβάτη.

Η αλλαγή γίνεται άμεσα αντιληπτή από τη σχεδίαση. Η KTM 790 DUKE 2027 υιοθετεί την επιθετική αισθητική των KTM 990 DUKE και KTM 1390 SUPER DUKE R, με επανασχεδιασμένο προβολέα, πιο καθαρές γραμμές στο φέρινγκ, μεγαλύτερα εμπρός πλαϊνά καλύμματα και ανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Κάτω από το νέο της περίβλημα, διατηρεί τον αποδεδειγμένα αξιόπιστο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα LC8c των 799 κ.εκ., συμβατό με τις προδιαγραφές EURO 5+, αποδίδοντας 105 ίππους στη βασική έκδοση και 95 ίππους στην έκδοση που είναι συμβατή με άδεια οδήγησης κατηγορίας A2. Το σύνολο συμπληρώνεται από νέο σύστημα εξάτμισης και νέο τελικό εξάτμισης.

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις επικεντρώνονται στη συνολική εργονομία του αναβάτη. Ένα νέο τιμόνι με πιο ανοιχτή γωνία, μαρσπιέ αναβάτη και συνεπιβάτη σε διαφορετική θέση, καθώς και νέα σέλα, συνεργάζονται για να προσφέρουν πιο φυσική και άμεση θέση οδήγησης. Παρά τη μεγαλύτερη και πιο ώριμη εμφάνισή της, η μοτοσυκλέτα είναι κατά 2 κιλά ελαφρύτερη, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία της.

Το νέο υποπλαίσιο, οι νέες πλάκες τιμονιού και το ρεζερβουάρ με νέο σχεδιασμό, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο τη συμπεριφορά, την εργονομία και την πληροφόρηση που λαμβάνει ο αναβάτης από το πλαίσιο και τον εμπρός τροχό.

Πάνω απ’ όλα, η KTM άκουσε τους αναβάτες και προχώρησε σε ενέργειες. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους οδήγησαν στην σταδιακή κατάργηση του Demo Mode από τα μελλοντικά μοντέλα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη απόφαση που διαμορφώθηκε από όσους πραγματικά οδηγούν τις μοτοσυκλέτες της KTM.

Παράλληλα, η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται πλέον με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον δυναμικό χαρακτήρα της.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης κορυφαία εξαρτήματα, όπως σταμπιλιζατέρ τιμονιού WP και ολοκαίνουργια ακτινικά φρένα WP, συμβάλλοντας σε ακόμη πιο ακριβή και ελεγχόμενη οδική συμπεριφορά.

Το νέο σύστημα πέδησης WP αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την KTM και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις επιδόσεις που επικεντρώνονται στον αναβάτη. Προσφέρει μεγαλύτερη δύναμη πέδησης με λιγότερη προσπάθεια στη μανέτα, γραμμική απόκριση χωρίς απότομο αρχικό δάγκωμα και βελτιωμένη αίσθηση και έλεγχο.

Αναβαθμίσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στις αναρτήσεις. Το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πακέτο WP APEX έχει βελτιωθεί τόσο εμπρός όσο και πίσω. Το ανεστραμμένο πιρούνι WP APEX 43 χιλιοστών ανοικτού φυσιγγίου διαθέτει διαδρομή 150 χιλιοστών και τεχνολογία διαχωρισμένων λειτουργιών, με ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς.

Στο πίσω μέρος, το αμορτισέρ WP APEX Monotube με υποβοήθηση αερίου προσφέρει διαδρομή 170 χιλιοστών και διαθέτει ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς για βελτιωμένο έλεγχο.

Οι αναρτήσεις ρυθμίζονται εύκολα μέσω ενός πρακτικού επιλογέα 5 θέσεων (5-click dial), επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις προσωπικές του προτιμήσεις, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Σε επίπεδο οδηγικής εμπειρίας, η KTM 790 DUKE 2027 παραμένει πιστή στη φιλοσοφία “Cut on Command”. Λειτουργεί ως φυσική προέκταση του αναβάτη της, ανταποκρινόμενη με απόλυτο συγχρονισμό σε κάθε εντολή. Διατηρεί την ευελιξία, την ακρίβεια και τον επιθετικό χαρακτήρα που την καθιέρωσαν, προσθέτοντας παράλληλα μεγαλύτερη ωριμότητα και κύρος στην κατηγορία των γυμνών μοτοσυκλετών.

Με απλά λόγια, η KTM 790 DUKE 2027 θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στη μεσαία κατηγορία.

Παράλληλα, διατίθεται πλήρης γκάμα KTM PowerParts και KTM PowerWear, δίνοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τη μοτοσυκλέτα τους και να εξοπλιστούν με αυθεντικό εξοπλισμό οδήγησης READY TO RACE.

Η KTM 790 DUKE 2027 θα είναι διαθέσιμη στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών KTM από τα τέλη Ιουλίου, με τη διαθεσιμότητα να διαφέρει ανά αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο KTM ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της KTM.