του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα τελευταία 30 χρόνια της σειράς μοντέλων KTM DUKE μπορούν να συνοψιστούν σε μια λέξη: Evolution.

Από το ταπεινό ξεκίνημά της το 1994 έως τη σημερινή της θέση ως σύμβολο απόδοσης και καινοτομίας, η ονομασία KTM DUKE έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

Το 1994, η KTM εισέβαλε στην κατηγορία δρόμου με την πρώτη μοτοσυκλέτα που έφερε την όνομα DUKE. Διέθετε έναν μεγάλο μονοκύλινδρο κινητήρα 609 κ.εκ., με εργονομία και στυλ που κάλυπτε μια νέα κατηγορία μεταξύ Supermoto και street fighter. Έφερε μια αληθινή προσωπικότητα τύπου «χούλιγκαν» στο δρόμο, χωρίς να κρύβει τίποτα και απογύμνωσε τη μοτοσικλέτα έτσι όπως έπρεπε να είναι.

Εκείνη την εποχή, η KTM DUKE του 1994 ήταν μια ριζική απόκλιση από τα παραδοσιακά σχέδια μοτοσικλετών. Διαθέτοντας εκτεθειμένο σωληνωτό πλαίσιο, μινιμαλιστικό συνδυασμό μικρών πλαϊνών καλυμμάτων και μονοκύλινδρο κινητήρα, ήταν μια διαφοροποίηση για την αγορά. Ωστόσο, τράβηξε αμέσως την προσοχή των αναβατών που αναζητούσαν μια ωμή και αχαλίνωτη εμπειρία οδήγησης.

Ήταν τέτοια η επιτυχία της που η KTM παρουσίασε μια πιο ισχυρή έκδοση DUKE II το 1999, με πιο έντονο στυλ που αντικατέστησε τα στρογγυλεμένα περιγράμματα του σχεδιασμού, με πιο επιθετικά από αυτά του προκατόχου της. Χωρίς να το γνωρίζουμε, αυτό θα εκτόξευε την κατηγορία Naked στη γκάμα μοτοσικλετών δρόμου KTM, με περισσότερο κυβισμό στους κινητήρες και κυλίνδρους να προστίθενται στη γκάμα DUKE.

Το 2005, παρουσιάστηκε η SUPER DUKE, με έναν ισχυρό κινητήρα LC8 V-Twin 990 κ.εκ.. Η KTM 990 SUPER DUKE σημείωσε γρήγορα μεγάλη επιτυχία, οδηγώντας τον δρόμο για την αναβαθμισμένη KTM 990 SUPER DUKE R στην αγορά το 2008. Το 2008 έφερε επίσης την KTM 690 DUKE στην αγορά, ανατρέποντας για άλλη μια φορά τα σχεδιαστικά πρότυπα της εποχής.

Η KTM 690 DUKE του 2008 ήταν μια ισχυρή μονοκύλινδρη μοτοσυκλέτα, με χαμηλά τοποθετημένη εξάτμιση και επιθετική στάση του αναβάτη με τους αγκώνες προς τα έξω. Αυτό θα γινόταν αργότερα το σχέδιο για τη στάση του Δούκα.

Το 2011 είδε την άνοδο των μοντέλων DUKE με κινητήρες μικρότερης χωρητικότητας, με την KTM 125 DUKE να μπαίνει στην αγορά. Αυτή η συμπαγής και ενεργητική μοτοσικλέτα παρείχε άφθονη δύναμη και εύκολους ελιγμούς, χωρίς να θυσιάζει την προσωπικότητα των DUKE. Αυτό την έκανε την ιδανική επιλογή για μελλοντικούς αναβάτες των μεγαλύτερων DUKE.

Το 2012, η KTM παρουσίασε την KTM 200 DUKE που άλλαξε τα δεδομένα, ενώ με την ονομασία CORNER ROCKET να συνοδεύει στη συνέχεια την KTM 390 DUKE που εντάχθηκε στη σειρά το 2013, η KTM 390 DUKE έγινε η αγαπημένη μοτοσυκλέτα πολλών χάρη στον εύκολο χειρισμό της και την έντονη απόδοση ισχύος.

Στη συνέχεια, η KTM ταρακούνησε την κατηγορία των Naked μοτοσυκλετών το 2014, με την εισαγωγή του THE BEAST – της KTM 1290 SUPER DUKE R. Με έναν V-twin κινητήρα 1,301 κ.εκ., η KTM 1290 SUPER DUKE R απέκτησε τη φήμη του πιο ισχυρού κινητήρα LC8, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για μια νέα κατηγορία και την KTM 1290 SUPER DUKE GT με μεγαλύτερη ευκολία στα ταξίδια και η οποία θα έφτανε στην αγορά το 2016.

Το επόμενο έτος, 2017, το “THE BEAST” έλαβε την πρώτη πραγματική αναβάθμιση. Με την ονομασία THE BEAST 2.0, η KTM 1290 SUPER DUKE R του 2017 διέθετε ισχύ, ανάρτηση και αναβαθμισμένο στυλ. Όμως, το νέο πακέτο ηλεκτρονικών ήταν στο επίκεντρο, με πιο εκλεπτυσμένα βοηθήματα αναβάτη και ένα νέο “TRACK Mode” να δίνει τον τόνο.

Ένα σημείο καμπής στην εξέλιξη της DUKE ήρθε το 2018, όταν η KTM κυκλοφόρησε την KTM 790 DUKE, που ονομάστηκε THE SCALPEL. Αυτή ήταν η εισαγωγή μιας νέας εποχής επιδόσεων και στυλ για το όνομα DUKE, με ισχυρό δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ηλεκτρονικά αιχμής και τολμηρή σχεδίαση, που επέδειξε την αποφασιστικότητα να κυριαρχήσει στην κατηγορία των γυμνών μοτοσικλετών της μεσαίας κατηγορίας.

Τώρα, 30 χρόνια μετά, τα μοντέλα τριών επετείων μπαίνουν στη μάχη. Αρχικά, η KTM 390 DUKE μπορεί να υπερηφανεύεται για την πιο τολμηρή εξελικτική της μορφή, με ξεχωριστό στυλ, κορυφαίο πακέτο ηλεκτρονικών στην κατηγορία και ασυναγώνιστες επιδόσεις.

Η KTM 990 DUKE – που δεν πρέπει να συγχέεται με την παλιά KTM 990 SUPER DUKE – τροφοδοτείται από έναν ολοκαίνουργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα LC8c, φέρνοντας τις επιδόσεις απευθείας στην κατηγορία Naked των 1,000 κ.εκ.. Διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερη τεχνολογία και περισσότερη απόδοση στον δρόμο.

Τέλος, η KTM 1390 SUPER DUKE R και η KTM 1390 SUPER DUKE R EVO, έχουν εξελιχθεί ως το απόλυτο ζευγάρι γυμνών μοτοσυκλετών με τεράστια δύναμη, απαράμιλλα ηλεκτρονικά και μια εντελώς νέα κατεύθυνση στη σχεδίαση.

Για να γιορτάσουν αυτό το ορόσημο, τα τρία προαναφερθέντα μοντέλα αφιέρωσαν τα 30 ΧΡΟΝΙΑ DUKE, εμπνευσμένα από τα προηγούμενα μοντέλα DUKE. Η KTM προσπάθησε επίσης να ανταμείψει τους θαυμαστές της DUKE χαρίζοντας – μέσω διαγωνισμού – μία KTM 390 DUKE, μία KTM 990 DUKE και μία KTM 1390 SUPER DUKE R έχοντας στις ψηφιακές πλατφόρμες της, περισσότερες από 700,000 συμμετοχές.

Η KTM θα ξεκινήσει επίσημα την καμπάνια της – 30 YEARS OF DUKE – στο Διεθνές Συνέδριο Μέσων Ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αλμερία της Ισπανίας. Αυτό θα επιτρέψει στους εκπροσώπους του Τύπου και στους συνδεδεμένους συνεργάτες να γνωρίσουν τα μοντέλα KTM 390 DUKE, KTM 990 DUKE, KTM 1390 SUPER DUKE R και KTM 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 στο ιδανικό τους περιβάλλον.

Αυτή θα είναι επίσης η πρώτη φορά στην ιστορία της KTM που τρία νέα μοντέλα παρουσιάζονται ταυτόχρονα, με τους τρεις νικητές του διαγωνισμού DUKE να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Μαζί με τους πρεσβευτές της KTM Rok Bagaros και Jeremy McWilliams για να δείξουν ποιες είναι οι ικανότητες των νέων μοντέλων DUKE, οι εκπρόσωποι του Τύπου θα έχουν δύο ημέρες για να γνωρίσουν τα μοντέλα αυτά από κοντά. Την πρώτη μέρα οι δημοσιογράφοι θα καλύψουν 115 χιλιόμετρα στην καλύτερη ακτογραμμή της Ισπανίας με πολλές στροφές για την KTM 390 DUKE, καθώς και να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους.

Η δεύτερη μέρα, θα δώσει την ευκαιρία στο γκρουπ να οδηγήσει την KTM 990 DUKE σε μια αποκλειστική οδική βόλτα με επικεφαλής το προσωπικό της KTM, με το άλλο μισό να παραμένει με τον Jeremy McWilliams για να δοκιμάσει τις KTM 1390 SUPER DUKE R και KTM 1390 SUPER DUKE R EVO. Θα υπάρχουν επίσης τρία ειδικά κατασκευασμένα KTM 1390 SUPER DUKE R, εξοπλισμένα με όλα τα βελτιωμένα εξαρτήματα της KTM και slick ελαστικά.

Για να τελειώσει αυτό το επικό λανσάρισμα των νέων μοντέλων, τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι νικητές του διαγωνισμού DUKE, θα απολαύσουν ένα πάρτι με δείπνο στα pit, με τη σειρά KTM DUKE να έχει τον πρώτο λόγο.