του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά τη θετική ανταπόκριση που σημείωσαν οι περσινές ημερίδες, η ΑΜΟΤΟΕ, σε συνεργασία με την KTM, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, συνεχίζει και το 2026 την πρωτοβουλία για τη νέα γενιά αναβατών, διοργανώνοντας μαθήματα οδήγησης Motocross για παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 4 έως 16 ετών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο του Motocross, με έμφαση όχι μόνο στην τεχνική κατάρτιση αλλά και στη σωστή αθλητική νοοτροπία. Βασικός στόχος της δράσης είναι η:

Εκμάθηση του σωστού χειρισμού της μοτοσυκλέτας

Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας

Σωστή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού

Βελτίωση της φυσικής κατάστασης

Υιοθέτηση υγιούς αθλητικού πνεύματος

Γνωριμία με τους κανόνες του αθλήματος, εντός και εκτός πίστας

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε παιδιά που δεν διαθέτουν δική τους μοτοσυκλέτα KTM, καθώς η ακαδημία διαθέτει μοτοσυκλέτες για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση στο άθλημα.

Για το 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας:

Ζάκυνθος (Μάιος 2026)

Αίγιο – Mx Land Aigio (Σεπτέμβριος 2026)

Νέα Μηχανιώνα (Οκτώβριος 2026)

Ξεχωριστή ενημέρωση θα ακολουθήσει σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες συμμετοχής για κάθε ημερίδα.

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο πιστοποιημένος προπονητής και βετεράνος αθλητής Motocross, Γιώργος Ηλιόπουλος (Frozen), ο οποίος αναλαμβάνει να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του στους νεαρούς αναβάτες, με έμφαση στην ασφάλεια και τη σωστή αγωνιστική παιδεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6973247983 ή στο e-mail: iliopfrozen@yahoo.gr.