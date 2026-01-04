Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αισίως το περιοδικό MOTOGP WORLD συμπλήρωσε 19 χρόνια στα περίπτερα, στα σημεία διανομής τύπου και ως free press στις Ελληνικές πίστες και τα περισσότερα track day που γίνονται στη χώρα μας. Το MOTOGP WORLD με την κρίση που υπάρχει παγκοσμίως στα τυπωμένα σε χαρτί περιοδικά, εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, με το τεύχος που κρατάμε στα χέρια μας να μας κάνει παρέα μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, όταν το επόμενο θα μας ενημερώνει για την ανασκόπηση του πρώτου μισού της τελευταίας χρονιάς των 1000cc στο MotoGP, πριν περάσουμε το 2027 στη νέα εποχή των 850cc.

O Marc Marquez που πήρε τον 9ο Τίτλο του, κοσμεί το εξώφυλλο και φυσικά σε αυτόν αναφέρονται αρκετές από τις σελίδες του τεύχους 124, κάτι που το αξίζει αναμφισβήτητα.

Πέρα από τις Ανασκοπήσεις για MotoGP και WorldSBK, έχουμε δύο συνεντεύξεις με εξέχουσες φυσιογνωμίες του Paddock του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας. Με τον Herve Poncaral που αποχωρίστηκε την ιδιοκτησία της Ομάδας Tech3 και με τον Massimo Rivola τον Γενικό Αγωνιστικό Διευθυντή της Aprilia, που εκτός από το φοβερά πετυχημένο τέλος της χρονιάς για το Ιταλικό εργοστάσιο, μας μιλάει και για τον Έλληνα οδηγό που θα αγωνίζεται με Aprilia το 2026 στη νέα κατηγορία WorldSPB (Sportbike) που θα γίνεται μαζί με τα SBK. Ο Γιάννης Περιστεράς λοιπόν θα μας κάνει υπερήφανους σε επίπεδο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και για την μέχρι τώρα 7χρονη αγωνιστική του πορεία με την Yamaha υπάρχει το σχετικό αφιέρωμα.

Στον τομέα των δοκιμών του τεύχους έχουμε την Harley-Davidson Pan America 1250 ST, την πλήρη σειρά των Yamaha Tracer 9, 9GT και 9GT+, την εκπληκτική αίσθηση που πήραμε στο Mugello από τη γόμα SCQ των Pirelli Diablo Superbike και μια αναφορά στην Kove 350 RR, η οποία έγινε η πρώτη Κινεζική μοτοσυκλέτα που κέρδισε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτό των WorldSSP300!

Το ότι έρχονται δυναμικά οι Κινέζοι κατασκευαστές το βλέπουμε και στο αφιέρωμα στην Έκθεση EICMA, όπου παρουσίασαν αρκετά εντυπωσιακά μοντέλα που θα δούμε στους δρόμους από το 2026 και μετά.

Με αυτήν τη θεματολογία λοιπόν το 124ο τεύχος του περιοδικού καλωσορίζει τη νέα χρονιά, στην οποία μπαίνει στον 20ο χρόνο ζωής του, έχοντας φυλλομετρήσει πάνω από 14,000 σελίδες και ελπίζοντας ότι η μυρωδιά του χαρτιού θα συνεχίζει να μας δίνει αυτή τη μοναδική αίσθηση ξεφυλλίσματος ενός περιοδικού που μπαίνει στη βιβλιοθήκη μας, μια αίσθηση που σίγουρα δεν μπορεί να σου δώσει μια οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ.