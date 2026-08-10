του Νεκτάριου Διατσίδη

Η τέταρτη γενιά του Kymco Agility, με την ονομασία Agility NX (Next Generation), αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη μιας οικογένειας scooter με ιστορία σχεδόν είκοσι ετών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από το πρώτο Agility R10 έως τις εκδόσεις R16 και S, έχουν διατεθεί περισσότερα από 500.000 μοντέλα Agility στην Ευρώπη.

Το νέο μοντέλο διατηρεί τον πρακτικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει τη σειρά, ενώ υιοθετεί ανανεωμένη σχεδίαση, σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό που απαιτούν οι καθημερινές αστικές μετακινήσεις.

Το Kymco Agility NX διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα με προβολέα LED, φώτα ημέρας DRL και νέα φωτιστική υπογραφή.

Για πρώτη φορά στη σειρά, ο κύριος προβολέας είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, συμβάλλοντας στη βελτίωση του φωτισμού κατά τη διάρκεια των στροφών.

Στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD, ο οποίος εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες, όπως ταχύτητα, στροφές κινητήρα, οδόμετρο, χιλιομετρητή, στάθμη καυσίμου, ρολόι και ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, στοιχεία που ενισχύουν τον έλεγχο του scooter σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης.

Παράλληλα, διατηρεί τον πρακτικό χαρακτήρα της σειράς, με επίπεδο πάτωμα, αναδιπλούμενο γάντζο μεταφοράς αντικειμένων, σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη και αποθηκευτικό χώρο στην ποδιά με θύρα φόρτισης USB.

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα έχει αυξηθεί και μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face μαζί με επιπλέον προσωπικά αντικείμενα, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και top case 35 λίτρων, βαμμένο στο χρώμα του scooter.

Επιπλέον, όλες οι βασικές λειτουργίες, όπως η εκκίνηση, το άνοιγμα της σέλας και το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου, ελέγχονται από ένα ενιαίο κλειδί, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση.

Την κίνηση αναλαμβάνει ο νέος κινητήρας Green Power, ένας αερόψυκτος, μονοκύλινδρος, τετράχρονος, SOHC, τετραβάλβιδος κινητήρας 125 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 11 ίππους και ροπή 10,5 Nm, με τροφοδοσία μέσω ηλεκτρονικού ψεκασμού.

Σύμφωνα με την Kymco, ο κινητήρας έχει δεχθεί στοχευμένες βελτιώσεις στο σύστημα ψύξης, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμοκρασίας και τη διατήρηση της αξιοπιστίας ακόμη και σε απαιτητική χρήση.

Η μίζα είναι ενσωματωμένη στη γεννήτρια, εξασφαλίζοντας πιο αθόρυβη εκκίνηση και περιορισμένη φθορά.

Ανάμεσα στις τεχνικές αλλαγές περιλαμβάνεται και ένας νέος επικεφαλής εκκεντροφόρος ασύμμετρης σχεδίασης, που έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την απόδοση, περιορίζοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο κινητήρας προσφέρει ομαλή λειτουργία, γρήγορη απόκριση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 7,5 λίτρων, εξασφαλίζεται αυξημένη αυτονομία και αραιότερες στάσεις για ανεφοδιασμό.

Το Agility NX χρησιμοποιεί μπροστινό τροχό 16 ιντσών και πίσω τροχό 14 ιντσών, διάταξη που συνδυάζει σταθερότητα στην οδήγηση με αυξημένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Τα πίσω αμορτισέρ διαθέτουν ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου, ενώ το χαμηλό βάρος των 121 κιλών και το ύψος σέλας στα 760 χιλιοστά διευκολύνουν την πρόσβαση σε αναβάτες διαφορετικού αναστήματος.

Παράλληλα, ο συνεπιβάτης εξυπηρετείται από αναδιπλούμενα μαρσπιέ και εργονομικές χειρολαβές.

Το νέο Kymco Agility NX 125 είναι διαθέσιμο σε ματ γκρι, ματ μαύρο και ματ λευκό, με τιμή 2.495 ευρώ, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα αγοράς με τραπεζική χρηματοδότηση σε 12 έως 72 δόσεις.