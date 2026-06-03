Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Kymco ανανεώνει το Agility S 125i, ένα από τα πιο γνωστά scooter της ελληνικής αγοράς, με σημαντικές αλλαγές στον κινητήρα και επιμέρους βελτιώσεις που αφορούν την καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν μια πρακτική λύση μετακίνησης στην πόλη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και για τους κατόχους διπλώματος αυτοκινήτου που μπορούν πλέον να οδηγούν δίκυκλα 125 κυβικών.

Νέος κινητήρας προδιαγραφών Euro5+

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η υιοθέτηση του κινητήρα που φοράει το Skytown 125.

Ο μονοκύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας 125 κ.εκ., προδιαγραφών Euro5+, διαθέτει νέο εκεντροφόρο και αποδίδει 11,2 ίππους με 10,6 Nm ροπής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 2,1 λίτρα/100 χλμ. (WMTC).

Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 7 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Βελτιώσεις σε μετάδοση και αναρτήσεις

Παράλληλα με τον νέο κινητήρα, το Agility S 125i αποκτά αναθεωρημένη μετάδοση, με στόχο πιο ομαλή λειτουργία στην καθημερινή μετακίνηση.

Αλλαγές έχουν γίνει επίσης στο ψαλίδι και στα πίσω αμορτισέρ, με στόχο τη βελτίωση της σταθερότητας και της οδικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, η Kymco αναφέρει ότι έχει αυξηθεί και ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα.

Sport σχεδίαση και σύγχρονος εξοπλισμός

Η σχεδίαση του νέου Agility S διατηρεί τον σύγχρονο χαρακτήρα της σειράς, με full LED φωτισμό, φώτα ημέρας DRL και ανανεωμένα σχεδιαστικά στοιχεία στο εμπρός τμήμα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται νέα διπλή LCD οθόνη, η οποία παρέχει πληροφορίες όπως στροφόμετρο, βολτόμετρο και τις βασικές ενδείξεις λειτουργίας του scooter.

Έμφαση στην πρακτικότητα

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου, το επίπεδο πάτωμα, η χαμηλή θέση οδήγησης και ο ανασχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος εξυπηρετούν στις καθημερινές μετακινήσεις.

Κάτω από τη σέλα μπορεί να τοποθετηθεί κράνος full-face, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη:

Θύρα USB

Εξωτερική πρόσβαση στην τάπα καυσίμου χωρίς άνοιγμα της σέλας

Γάντζο μεταφοράς αντικειμένων

Θήκη μικροαντικειμένων στην ποδιά

Τροχοί και φρένα

Το νέο Agility S 125i χρησιμοποιεί τροχούς 16 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, διάταξη που συναντάται συχνά σε scooter με προσανατολισμό στην αστική χρήση.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα εμπρός και πίσω με σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS), ενώ οι ζάντες είναι αλουμινίου.

Τιμή και διαθέσιμα χρώματα

Το Kymco Agility S 125i Euro5+ διατίθεται στην Ελληνική αγορά με τιμή 2.350 ευρώ.

Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές είναι:

Black

White

Golden Grey

Το μοντέλο συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.