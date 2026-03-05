Πρεμιέρα για το Κύπελλο BAJA της ΑΛΑΜΜ (Αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Μεσογαίας) στον 1ο αγώνα του 2026 στο Λουτράκι, 14-15 Μαρτίου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν αγώνες στυλ Baja (Μπάχα) με μοτοσυκλέτες, με τη δημιουργία του Κυπέλλου BAJA της ΑΛΑΜΜ.

Ενός θεσμού που υπόσχεται να φέρει το θέαμα και την συγκίνηση που προσφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων και στην Ελλάδα.

Ο νέος θεσμός αποτελείται από δύο αγώνες, με τον πρώτο να λαμβάνει χώρα στο Λουτράκι 14 & 15 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα μηχανοκίνητα σπορ στη χώρα μας.

Ένας αγώνας συναρπαστικός που αναμένεται να συγκεντρώσει Έλληνες αγωνιζόμενους από όλα τα αθλήματα μοτοσυκλέτας.

Ο αγώνας διεξάγεται με την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου.

Το Baja Λουτράκι θα διαφέρει σημαντικά από τους παραδοσιακούς αγώνες enduro, καθώς συνδυάζει στοιχεία Scramble με Rally Raid, προσφέροντας μια νέα εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Χαρακτηριστικά του αγώνα

Κλειστή διαδρομή μήκους 41 km, αποτελούμενη κυρίως από χωματόδρομους χωρίς μονοπάτια

Ατομική εκκίνηση για κάθε αγωνιζόμενο

7 γύροι με συνολική διάρκεια αγώνα 7 ώρες

Υποχρεωτική στάση 5-10 λεπτών σε κάθε γύρο για ανεφοδιασμό, χωρίς το άγχος του χρονομέτρου

Πλοήγηση με σήματα και κορδέλες καθ’ όλη τη διάρκεια, με επικουρική δυνατότητα χρήσης GPS

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι γύροι αναγνώρισης από τις 15:00 – 18:00

Ο γύρος κατάταξης θα πραγματοποιηθεί στις 15/3 στις 08:00

Έναρξη αγώνα 09:45

Κατηγορίες

Β1: 250–399 cc (δίχρονες ή τετράχρονες μοτοσυκλέτες)

Β2: 400–600 cc (δίχρονες ή τετράχρονες μοτοσυκλέτες)

Β3: 600–800 cc ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΑ (τετράχρονες)

Β4: 650–990 cc ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΑ

Β5: 1000–1300 cc ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΑ

Τετράτροχα

BQ: Quad

BSxS: Τετράτροχα SSV12

Για περισσότερες πληροφορίες: www.hellasrally.org