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του Δημήτρη Διατσίδη

 

Συνεχίζεται η κυριαρχία της PIRELLI και το 2026 τόσο στο Balkan-BMU, όσο και στο Alpe-Adria “Road-Racing-Championships”. Οι οδηγοί της Intramoto – της επίσημης αντιπροσωπείας Pirelli της Ελλάδας – κυριάρχησαν ξανά, κερδίζοντας τις περισσότερες κατηγορίες & βάθρα τo 2026 στο BMU και στο Alpe-Adria.

BMU”  /  “Alpe-Adria”   2026  Championships:

Κατηγορία:             Riders:                                Χώρα:            BMU:       ALPE:

STK600:         Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης  Ελλάδα           1ος               1ος

R7cup + Jr. SPB: Kώστας  Καπούνταλης      Ελλάδα           1ος               1ος

SSP300:         Αντώνης  Βεντούρας                 Ελλάδα           1ος               2ος

SSP300:        Oguz  Tashan                              Tουρκία          2ος               1ος

F1000:           Χάρης  Ψυχογιός                       Ελλάδα           2ος

SBK + STK:  Δημήτρης  Καρακώστας           Ελλάδα           2ος                2ος

SSP600:       Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης   Ελλάδα           2ος

Jr. SPB:       Αντωνία  Κορρέ                           Ελλάδα                                2η

Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης

Kώστας Καπούνταλης

Αντώνης Βεντούρας 

Oguz Tashan

Χάρης Ψυχογιός

Δημήτρης Καρακώστας

Αντωνία Κορρέ

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Και οι διακρίσεις σε Διεθνή και Παγκόσμια Πρωταθλήματα CIV, STOCK European, WorldSBP

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Με PIRELLI Πρώτη-θέση στο Mugello o Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στο 2026 “Yamaha R7cup Italy”.

 

Βασίλης Παντελεάκης

Με PIRELLI o Βασίλης  Παντελεάκης ακολούθησε όλο το 2026 το “STOCK European Championship”.

 

Γιάννης Περιστεράς

Με PIRELLI ο Γιάννης Περιστεράς ακολούθησε το 2026 το “WorldSPB”.

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