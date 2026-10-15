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του Δημήτρη Διατσίδη
Συνεχίζεται η κυριαρχία της PIRELLI και το 2026 τόσο στο Balkan-BMU, όσο και στο Alpe-Adria “Road-Racing-Championships”. Οι οδηγοί της Intramoto – της επίσημης αντιπροσωπείας Pirelli της Ελλάδας – κυριάρχησαν ξανά, κερδίζοντας τις περισσότερες κατηγορίες & βάθρα τo 2026 στο BMU και στο Alpe-Adria.
”BMU” / “Alpe-Adria” 2026 Championships:
Κατηγορία: Riders: Χώρα: BMU: ALPE:
STK600: Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης Ελλάδα 1ος 1ος
R7cup + Jr. SPB: Kώστας Καπούνταλης Ελλάδα 1ος 1ος
SSP300: Αντώνης Βεντούρας Ελλάδα 1ος 2ος
SSP300: Oguz Tashan Tουρκία 2ος 1ος
F1000: Χάρης Ψυχογιός Ελλάδα 2ος
SBK + STK: Δημήτρης Καρακώστας Ελλάδα 2ος 2ος
SSP600: Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης Ελλάδα 2ος
Jr. SPB: Αντωνία Κορρέ Ελλάδα 2η
Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης
Kώστας Καπούνταλης
Αντώνης Βεντούρας
Oguz Tashan
Χάρης Ψυχογιός
Δημήτρης Καρακώστας
Αντωνία Κορρέ
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Και οι διακρίσεις σε Διεθνή και Παγκόσμια Πρωταθλήματα CIV, STOCK European, WorldSBP
Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Με PIRELLI Πρώτη-θέση στο Mugello o Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στο 2026 “Yamaha R7cup Italy”.
Βασίλης Παντελεάκης
Με PIRELLI o Βασίλης Παντελεάκης ακολούθησε όλο το 2026 το “STOCK European Championship”.
Γιάννης Περιστεράς
Με PIRELLI ο Γιάννης Περιστεράς ακολούθησε το 2026 το “WorldSPB”.