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του Δημήτρη Διατσίδη

Συνεχίζεται η κυριαρχία της PIRELLI και το 2026 τόσο στο Balkan-BMU, όσο και στο Alpe-Adria “Road-Racing-Championships”. Οι οδηγοί της Intramoto – της επίσημης αντιπροσωπείας Pirelli της Ελλάδας – κυριάρχησαν ξανά, κερδίζοντας τις περισσότερες κατηγορίες & βάθρα τo 2026 στο BMU και στο Alpe-Adria.

” BMU” / “Alpe-Adria” 2026 Championships:

Κατηγορία: Riders: Χώρα: BMU: ALPE:

STK600: Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης Ελλάδα 1ος 1ος

R7cup + Jr. SPB: Kώστας Καπούνταλης Ελλάδα 1ος 1ος

SSP300: Αντώνης Βεντούρας Ελλάδα 1ος 2ος

SSP300: Oguz Tashan Tουρκία 2ος 1ος

F1000: Χάρης Ψυχογιός Ελλάδα 2ος

SBK + STK: Δημήτρης Καρακώστας Ελλάδα 2ος 2ος

SSP600: Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης Ελλάδα 2ος

Jr. SPB: Αντωνία Κορρέ Ελλάδα 2η

Σπύρος-Mάριος Φουρθιώτης

Kώστας Καπούνταλης

Αντώνης Βεντούρας

Oguz Tashan

Χάρης Ψυχογιός

Δημήτρης Καρακώστας

Αντωνία Κορρέ

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Και οι διακρίσεις σε Διεθνή και Παγκόσμια Πρωταθλήματα CIV, STOCK European, WorldSBP

Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

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Βασίλης Παντελεάκης

Με PIRELLI o Βασίλης Παντελεάκης ακολούθησε όλο το 2026 το “STOCK European Championship”.

Γιάννης Περιστεράς