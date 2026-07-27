του Δημήτρη Διατσίδη

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον 5ο γύρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU Road Racing ο 14χρονος Έλληνας αναβάτης Αντώνης Βεντούρας, ο οποίος κυριάρχησε στην ολοκαίνουργια πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας, κατακτώντας δύο νίκες σε δύο αγώνες και επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους αναβάτες της κατηγορίας SSP300.

Μετά τη σπουδαία νίκη του στον αγώνα του Σαββάτου, ο Βεντούρας κλήθηκε την Κυριακή να αντιμετωπίσει μία διαφορετική πρόκληση. Ο Τούρκος συναθλητής του, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στον πρώτο αγώνα, εξασφάλισε την πρώτη θέση της εκκίνησης, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αναβάτης να πάρει θέση στο δεύτερο σημείο της σχάρας.

Από το σβήσιμο των κόκκινων φώτων μέχρι και τον τελευταίο γύρο, ο Αντώνης παρέμεινε σταθερά στη δεύτερη θέση, ακολουθώντας σε απόσταση αναπνοής τον πρωτοπόρο και διαχειριζόμενος με υπομονή κάθε γύρο του αγώνα. Χωρίς να πιεστεί σε λάθος στιγμή, περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε στο απόλυτο.

Στον τελευταίο γύρο εξαπέλυσε την επίθεσή του, έφτασε τον αντίπαλό του και με μία αποφασιστική προσπέραση στις τελευταίες στροφές πέρασε στην κορυφή. Παρά την πίεση που δέχθηκε μέχρι την καρό σημαία, διατήρησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο αγωνιστικό διήμερο.

Το αποτέλεσμα αυτό ολοκλήρωσε ιδανικά ένα απόλυτα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο για τον νεαρό Έλληνα αναβάτη, ο οποίος σημείωσε το απόλυτο «2 στα 2» στον πέμπτο γύρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία απέναντι σε ιδιαίτερα έμπειρους και μεγαλύτερους σε ηλικία αντιπάλους.

Ιδιαίτερη αξία είχαν αυτές οι δύο νίκες, καθώς ήταν αφιερωμένες στη μνήμη του αδικοχαμένου συναθλητή του, τιμώντας μία υπόσχεση που είχε δώσει πριν από το αγωνιστικό διήμερο.

Αντώνης Βεντούρας – Yamaha R3

«Έκλεισε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο για μένα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και εγώ και η ομάδα μου. Μπόρεσα και τίμησα τη μνήμη του συναθλητή μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, γιατί ξέρω πως θα ήταν χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε ταπεινά.»

Ο Αντώνης ευχαριστεί θερμά όλες τις ομάδες του ARP Racing Academy και Pascota Racing Team, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά του.

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Επόμενος σταθμός είναι το Cremona Circuit της Ιταλίας 7-8-9/8 όπου θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria, με στόχο να συνεχίσει τις επιτυχίες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!