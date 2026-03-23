Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η κατηγορία των sidecar έχει ως καλύτερη επιλογή την Ural.

Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, καθώς η Lifeng θέλει να μπει δυναμικά στον χώρο των sidecar, μάλιστα με σύστημα 2WD (κίνηση σε δύο από τους τρεις τροχούς).

Το να οδηγείς με συνεπιβάτη δεν είναι πάντα τόσο ιδανικό όσο ακούγεται.

Μερικές φορές, σε εκτός δρόμου συνθήκες, ο συνεπιβάτης που μετακινεί διακριτικά το βάρος του ή δεν μπορεί να σταθεί στα πίσω μαρσπιέ, δυσκολεύει την οδήγηση.

Και τι γίνεται όταν πρέπει να γίνει ένας δύσκολος ελιγμός σε κάποιο σημείο ενός χωματόδρομου όπου μπορεί να υπάρχουν πέτρες που μετακινούνται κάτω από τους τροχούς μια μεγάλης adventure μοτοσυκλέτας;

Εκεί ακριβώς χρειάζονται τα τρία σημεία επαφής! Μοτοσυκλέτες με sidecar, είναι μια λύση που κερδίσει έδαφος ξανά.

Τα τελευταία χρόνια, η μόνη μοτοσυκλέτα παραγωγής με sidecar προέρχεται από την Ural, καθώς όλες οι υπόλοιπες λύσεις με τροποποιήσεις μοτοσυκλετών να δεχθούν το καλάθι με τον επιπλέον τροχό, δεν αντέχουν πραγματικά στις απαιτήσεις της χρήσης των sidecar.

Ωστόσο, η κυριαρχία της Ural μπορεί να απειληθεί, καθώς η Κινεζική Lifeng κατοχύρωσε πρόσφατα μια πατέντα για μια μοτοσυκλέτα με sidecar που ξεκάθαρα στοχεύει να την ανταγωνιστεί.

Και μάλιστα χρησιμοποιεί κινητήρα UTV της CFMoto.

Κίνα εναντίον Ρωσίας, λοιπόν!

Οι συνάδελφοι από το UTV Driver εντόπισαν πρώτοι την πατέντα, η οποία παρουσιάζει τη μοτοσυκλέτα Lifeng Group Regal Raptor DD1000 – με το όνομα Regal Raptor να είναι η υπο-μάρκα και το DD1000 το μοντέλο.

Όσον αφορά την CFMoto, στο μοντέλο DD1000 υπάρχει ένας V-twin κινητήρας 963 κ.εκ. προερχόμενος από αυτήν, ο οποίος χρησιμοποιείται και σε ATV και UTV μοντέλα της, όπως τα UForce και ZForce.

Διαθέτει επίσης CVT κιβώτιο, που σημαίνει ότι έχει θέση Park, όπισθεν, καθώς και χαμηλή και υψηλή σχέση μετάδοσης.

Επιπλέον, Lifeng είναι 2WD, όπως τα κλασικά μοντέλα της Ural.

Όσον αφορά το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, υπάρχει άξονας που μεταφέρει τη δύναμη από τη μοτοσυκλέτα στον τροχό του sidecar, δίνοντας τη δύναμη που χρειάζεται για να ξεφύγει από δύσκολες καταστάσεις.

Με περίπου 71 ίππους, η απόδοση της Lifeng είναι επαρκής για τις περισσότερες χρήσεις, ενώ διαθέτει και εντυπωσιακό ρεζερβουάρ 38 λίτρων.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη εξερεύνηση και λιγότερο άγχος για μεταφορά έξτρα καυσίμου.

Φαίνεται ότι οι μοτοσυκλέτες sidecar και ιδιαίτερα όσες έχουν κίνηση στους δύο τροχούς, θα αποτελέσουν μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να κινούνται μαζί με συνεπιβάτη σε κάθε είδους διαδρομή.

Έχοντας μια άλλη, πιο ελεύθερη αίσθηση ασφάλειας στις χαμηλότερες ταχύτητες, αναβάτης και συνεπιβάτης μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο τις αποδράσεις στα Σαββατοκύριακα.

Αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν θα πουλήσουν εκατομμύρια, αλλά σίγουρα θα κερδίσουν μερικούς πιστούς φίλους.