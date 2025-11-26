του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά την πρόσφατη πρώτη παρουσίαση του KTM 990 RC R CUP, πάνω από το 50% των θέσεων έχει ήδη εξαντληθεί, αφήνοντας πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις για ολόκληρη τη σεζόν.

Με μόνο 35 συνολικές θέσεις, ο χρόνος τελειώνει για να εξασφαλίσουν οι αναβάτες τη συμμετοχή σε αυτή την μοναδική Ευρωπαϊκή αγωνιστική σειρά.

Το KTM 990 RC R CUP προσφέρει σε παθιασμένους αναβάτες την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα επαγγελματικά οργανωμένο, οικονομικά ελεγχόμενο πρωτάθλημα, με κανονισμούς προσεκτικά διαμορφωμένους ώστε να εξασφαλίζουν δίκαιη αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση και μέγιστη οδηγική απόλαυση σε 6 εμβληματικές Ευρωπαϊκές πίστες:

1ος Γύρος: 23–26 Απριλίου – Almería (Ισπανία)

2ος Γύρος: 22–24 Μαΐου – Brno (Τσεχία)

3ος Γύρος: 26–28 Ιουνίου – Hockenheim (Γερμανία)

4ος Γύρος: 07–09 Αυγούστου – Misano (Ιταλία)

5ος Γύρος: 21–23 Αυγούστου – Red Bull Ring (Αυστρία)

6ος Γύρος: 04–06 Σεπτεμβρίου – Most (Τσεχία)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Η συμμετοχή απαιτεί κατοχή ενός επιλέξιμου μοντέλου CUP – είτε της KTM 990 RC R παραγωγής, είτε της KTM 990 RC R TRACK (διαθέσιμη από Φεβρουάριο 2026). Και τα δύο μοντέλα πρέπει να αγοραστούν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου KTM.

Οι συμμετέχοντες στην πλήρη σεζόν επωφελούνται από προτεραιότητα στην απόκτηση της KTM 990 RC R TRACK, καθώς και από αποκλειστική τεχνική υποστήριξη και ένα ειδικό αγωνιστικό κιτ αναβάθμισης με KTM PowerParts και ανάρτηση WP PRO Components.

Προθεσμία Εγγραφών:

Οι εγγραφές πλήρους σεζόν κλείνουν στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα διατίθενται μόνο συμμετοχές ανά μεμονωμένη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε κράτηση για ολόκληρη τη σειρά, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://shop.mtms.at/organizer/bg-sportpromotion-gmbh/tickets/ktm-990-rc-r-cup