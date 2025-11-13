του Δημήτρη Διατσίδη

«Ο Valentino κερδίζει σε χάρισμα, αλλά ο Marc είναι πιο ολοκληρωμένος αναβάτης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται δύο επίπεδα πάνω από όλους. Ο Bagnaia δεν περίμενε αυτή τη διαφορά. Τον αποθάρρυνε και τον έκανε να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας.»

Ο Jorge Lorenzo γνωρίζει πολύ καλά τον Marc Marquez. Τον έχει αντιμετωπίσει μέσα στην πίστα και τον γνώρισε ακόμη καλύτερα ως ομόσταυλο, όταν βρίσκονταν και οι δύο στη Honda, κάτω από την ίδια στέγη. Τώρα που ο αναβάτης από τη Μαγιόρκα έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Jorge δεν διστάζει να εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Marc, όπως έκανε και σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύμφωνα με τον Lorenzo, στο σημερινό grid του MotoGP δεν υπάρχει άλλος αναβάτης στο επίπεδο του Marquez.

«Αυτή τη στιγμή, όχι. Τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν», εξήγησε. «Το γεγονός ότι ο Bagnaia έχει την ίδια μοτοσυκλέτα με εκείνον, όπως και ο Di Giannantonio, καθώς και δύο ή τρεις ακόμη αναβάτες που έχουν μια ελαφρώς υποδεέστερη μοτοσυκλέτα – αλλά, βασικά, μεταξύ του 2024 και του 2025 λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά – και παρ’ όλα αυτά κανείς τους δεν μπορεί να πλησιάσει τις ίδιες επιδόσεις με τον Marc… Αυτό δείχνει, αγώνα με τον αγώνα και πίστα με την πίστα, ότι ο Marc δεν είναι μόνο ένα βήμα μπροστά αυτή τη στιγμή, αλλά, για μένα, είναι δύο βήματα μπροστά απ’ όλους.»

Λογικά, αυτός που το αντιλήφθηκε καλύτερα και πρώτος απ’ όλους ήταν ο Bagnaia, ο ομόσταυλός του.

«Στο τέλος, αυτό που σε καταστρέφει περισσότερο είναι όταν βγάζεις το κράνος σου, κοιτάζεις τους χρόνους και βλέπεις ότι ο ομόσταυλός σου σε έχει κερδίσει με μισό ή και ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Περισσότερο κι απ’ ό,τι μπορεί να ειπωθεί εκτός πίστας, με δηλώσεις, μέσα σε εκείνον τον διάσημο “ψυχολογικό πόλεμο” που, για παράδειγμα, λεγόταν ότι υπήρχε έντονα ανάμεσα στον Valentino Rossi και στους Gibernau, Capirossi, Biaggi. Απλά, ο Valentino ήταν λίγο πιο γρήγορος απ’ αυτούς σχεδόν σε κάθε πίστα και τους κέρδιζε εκεί, μέσα στην πίστα. Γιατί, αν τόσο ο Gibernau όσο και ο Biaggi και ο Capirossi ήταν μισό δευτερόλεπτο ταχύτεροι από τον Valentino, όλος εκείνος ο ψυχολογικός πόλεμος εκτός πίστας δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα», παρατήρησε ο Jorge, μιλώντας από προσωπική εμπειρία.

«Αυτό που αποσυντονίζει τον ομόσταυλό σου είναι η ανωτερότητά σου σε ό,τι αφορά την ταχύτητα – κι αυτό, στην περίπτωσή μου, συνέβη το 2012 με τον Ben Spies. Ήμουν ξεκάθαρα πιο γρήγορος από τον Spies, κι εκείνος άρχισε να καταρρέει ψυχολογικά. Κάπως έτσι είναι και η κατάσταση μεταξύ Bagnaia και Márquez», συνέχισε.

«Ο Bagnaia σίγουρα δεν περίμενε αυτή τη διαφορά ταχύτητας με τον Marc. Νόμιζε ότι, στη χειρότερη περίπτωση, θα ήταν λίγο πιο αργός, ή πάνω-κάτω στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν περίμενε έναν Márquez που να είναι συνεχώς ανώτερος. Αυτό τον αποθάρρυνε κάπως. Σε κάνει να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου και να μπαίνεις στην πίστα με αμφιβολίες για την ταχύτητά σου, για τις ικανότητές σου. Θες δεν θες, αυτό αποτυπώνεται στο υποσυνείδητό σου και στον τρόπο που οδηγείς. Ένας αναβάτης πεπεισμένος, με αυτοπεποίθηση, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνει το γιατί, πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα και πηγαίνει πιο γρήγορα. Έτσι είναι. Είναι καθαρή ψυχολογία.»

Για τον Lorenzo, ο Marquez συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών – και ακόμα περισσότερο τώρα που κατάφερε να κατακτήσει τον Τίτλο με δύο διαφορετικές μάρκες στο MotoGP.

«Αναμφίβολα πρόκειται για ένα επίτευγμα που κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι, αν δεν είναι ο καλύτερος, τότε βρίσκεται σίγουρα μέσα στους τρεις κορυφαίους αναβάτες στην ιστορία», είπε. «Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που θα πουν ότι ο Agostini έχει δεκαπέντε Τίτλους και πως αυτό είναι κάτι που ο Marquez δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει ή να ισοφαρίσει. Όμως, αν μιλήσουμε καθαρά για το ταλέντο και την ταχύτητα, μόνο για αυτά τα δύο στοιχεία, για μένα είναι ο πιο δυνατός και πιο γρήγορος αναβάτης στην ιστορία. Αν κατάφερνε να κερδίσει και με μια τρίτη μάρκα, τότε δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία. Όσοι αμφισβητούν ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών δεν θα είχαν πλέον κανένα επιχείρημα.»

Ποια όμως είναι η άποψη του Lorenzo για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών;

«Από άποψη marketing, προσωπικότητας, επιρροής στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, χαρίσματος και πρωτοτυπίας, ο Valentino. Δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Valentino, πιστεύω. Όμως, από άποψη καθαρής ταχύτητας και έμφυτου ταλέντου, από το να μην φοβάται να φτάσει στα όρια και να προσπαθεί πάντα να κερδίσει ανεξαρτήτως συνθηκών, ανεξαρτήτως του πώς αποδίδει η μοτοσυκλέτα ή του πώς αισθάνεται σε εκείνη την πίστα, δεν έχει υπάρξει κανείς σαν τον Marquez, κατά τη γνώμη μου.

Άρα, αν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος και πιο ολοκληρωμένος αναβάτης, αυτός είναι ο Marquez.»