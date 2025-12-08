του Δημήτρη Διατσίδη

Λαμπρό φινάλε σε μια συγκλονιστική αγωνιστική χρονιά για την FIM, την Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας, όταν οι κορυφαίοι του πλανήτη στη μοτοσυκλέτα γέμισαν το SwissTech Convention Center.

Η Ελβετία έγινε για πρώτη φορά το κέντρο της παγκόσμιας μοτοσυκλέτας, με τη Λωζάνη να φιλοξενεί τη λαμπερή τελετή των FIM Awards 2025. Οι κορυφαίοι αναβάτες όλων των αγωνιστικών θεσμών ανέβηκαν στη σκηνή του επιβλητικού SwissTech Convention Center, κλείνοντας με χρυσό τρόπο μια χρονιά γεμάτη μάχες, ένταση και ιστορικές στιγμές.

Με χίλιους καλεσμένους και εκπροσώπους από 121 εθνικές ομοσπονδίες, η 15η διοργάνωση των FIM Awards ένωσε σε μία βραδιά θρύλους, ενεργούς πρωταθλητές, προσωπικότητες της βιομηχανίας και ολόκληρη την οικογένεια της FIM. Με παρουσιαστές τους Lauriane Gilliéron και Gavin Emmett και live μετάδοση σε όλο τον κόσμο, η ατμόσφαιρα θύμιζε τη γιορτή των κορυφαίων του motorsport.

Χρυσές στιγμές: Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του 2025 στη σκηνή

Ο Πρόεδρος της FIM Jorge Viegas, μετά την εναρκτήρια ομιλία του, βράβευσε το Καντόνι Vaud με το Gold Medal Nicolas Rodil del Valle, πριν ανοίξει τον χορό των απονομών.

Τον τόνο έδωσε ο θρύλος Jonathan Rea, που απένειμε τα μετάλλια στους Πρωταθλητές του Circuit Racing, ανάμεσα στους οποίους:

• José Antonio Rueda – Moto3

• Diogo Moreira – Moto2

• Alessandro Zaccone – MotoE

• Maria Herrera – Women’s Circuit Racing

Ο νεοεισελθών στο Hall of Fame Harry Everts ανέβηκε στη σκηνή για το Motocross, ενώ ο Sammy Millerβράβευσε τους κορυφαίους του Trial, με τον Toni Bou – τον “απόλυτο κυρίαρχο” – να σηκώνει ακόμη ένα παγκόσμιο τρόπαιο.

Στο Enduro, ο Αντιπρόεδρος της FIM Giovanni Copioli τίμησε κορυφαίους όπως οι:

• Manuel Lettenbichler – Hard Enduro

• Billy Bolt – SuperEnduro

• Rachel Gutish – Women’s Enduro

• Josep Garcia – Enduro E1

Η σκυτάλη πέρασε στο Track Racing, με τον Jean-Baptiste Ley να απονέμει τίτλους σε νέους και established πρωταθλητές όπως ο Bartosz Zmarzlik στο Speedway GP.

Ομάδες, έθνη, θεσμοί – Η παγκόσμια μοτοσυκλετιστική κοινότητα ενωμένη

Ο Jorge Viegas επέστρεψε στη σκηνή για να βραβεύσει τις Εθνικές Ομάδες. Μεταξύ άλλων τιμήθηκαν:

• Αυστραλία – Motocross of Nations

• Ιταλία – ISDE World Trophy & Junior Trophy

• Ολλανδία – SidecarCross & QuadCross of Nations

• ΗΠΑ – ISDE Women’s World Trophy

Στο Endurance, ο Ignacio Verneda τίμησε την YART Yamaha και τους Hanika, Fritz και O’Halloran, μετά από μια χρονιά συνεχούς μάχης για τον τίτλο.

Οι “Ultimate Champions” της χρονιάς – Η κορωνίδα του 2025

Η βραδιά κορυφώθηκε με τις απονομές στους Ultimate Champions, δηλαδή σε όσους κατέκτησαν το απόλυτο τρόπαιο στα μεγαλύτερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα:

• Daniel Sanders – Rally-Raid

• Toni Bou – TrialGP

• Josep Garcia – EnduroGP

• Bartosz Zmarzlik – Speedway GP

• Romain Febvre – MXGP

• Toprak Razgatlıoğlu – Superbike

• Marc Márquez – MotoGP™

Και το φινάλε; Ίσως η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς:

Ο Marc Márquez παρέλαβε το νέο FIM Sporting Trophy, μια τιμή που επισφράγισε την εκπληκτική επιστροφή του Ισπανού στην κορυφή του sport.

Jorge Viegas: «Μια ιστορική στιγμή για τη FIM και όλους τους πρωταθλητές μας»

Ο Πρόεδρος της FIM σημείωσε:

«Για πρώτη φορά γιορτάζουμε τα FIM Awards στην πατρίδα μας και το γεγονός ότι όλοι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του 2025 βρίσκονται εδώ, κάνει αυτή την έκδοση μία από τις καλύτερες της 15χρονης ιστορίας του θεσμού.

Κάθε αθλητής που ανέβηκε στη σκηνή άξιζε απόλυτα το χρυσό μετάλλιο.

Το τέλειο φινάλε ήταν η απονομή του Sporting Trophy στον Marc Márquez, μετά από μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές που έχουμε δει ποτέ.

Εύχομαι το 2026 να είναι ακόμη καλύτερο.»

Ήταν μάλλον η καλύτερη από τις πέντε Απονομές της FΙΜ που έχουμε παρακολουθήσει, με κεντρικό πρόσωπο τον Marc Marquez, που όμως ακολουθώντας την προτροπή του μάνατζέρ του δεν μίλησε στους δημοσιογράφους επισήμως. Μαζί του τα φώτα της δημοσιότητας έκλεψε και ο Toprak Razgatlioglu, αλλά και τεράστιος σεβασμός υπήρξε από όλους στο σεμνό Toni Bou, που έχει 38 Παγκόσμια Πρωταθλήματα, κερδίζοντας συνεχώς τα τελευταία 19 χ΄ρονια, από δύο Τίτλους κάθε χρόνο, έναν στο Outdoor Trial και έναν στο Indoor!