Η Ισπανική MACBOR παρουσιάζει στην EICMA 2026 έξι νέα μοντέλα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη και τη Διεθνή ανάπτυξή της. Με προσανατολισμό κυρίως στην κατηγορία Adventure, η νέα γκάμα καλύπτει κυβισμούς από 125 έως 625 κ.εκ., προσφέροντας επιλογές τόσο για νέους όσο και για πιο έμπειρους αναβάτες.

Η εταιρεία συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην έκθεση του Μιλάνου και πλέον δραστηριοποιείται σε 15 αγορές, έχοντας επεκτείνει την παρουσία της πέρα από την Ισπανία, αρχικά στην Πορτογαλία και στη συνέχεια στη Γαλλία. Η στρατηγική της βασίζεται στη σχεδιαστική ταυτότητα «Designed in Barcelona», με στόχο τη δημιουργία προσιτών μοτοσυκλετών που συνδυάζουν πρακτικότητα, εξοπλισμό και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η υπάρχουσα γκάμα και οι έξι νέες προτάσεις

Η σημερινή σειρά της MACBOR περιλαμβάνει επτά μοντέλα στις κατηγορίες Adventure, Street και Custom. Στην πρώτη ανήκουν οι Montana XR1 125 EVO και Montana XR5 510, με την XR1 να παρουσιάζεται στην ανανεωμένη έκδοση MY27. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέα βαλίτσα με ευκολότερη τοποθέτηση, ανασχεδιασμένη βάση τιμονιού με αντικραδασμικές βάσεις, νέο τιμόνι και αναβαθμισμένες θύρες USB και Type-C.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες συναντάμε τις Shifter 125 EVO και Eight Mile 125 LC, καθώς και τις Rockster 125 EVO, Rockster Flat 125 EVO και Rockster 410.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνουν τα έξι νέα μοντέλα: XC 125 Enduro, XC 125 SM, XC 300 Enduro, XC 300 Rally, Montana XR4 και Montana XR6.

XC 125 Enduro και XC 125 SM: Δύο διαφορετικές εκδοχές στα 125 κ.εκ.

Οι δύο νέες XC 125 συνεχίζουν την πορεία που ξεκίνησε με την Montana XR1 125, απευθυνόμενες κυρίως σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο της εκτός δρόμου οδήγησης.

Χρησιμοποιούν κοινό μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 125 κ.εκ., με απόδοση 15 ίππων, κιβώτιο έξι σχέσεων και βάρος μόλις 119 κιλών. Διαθέτουν επίσης ABS δύο καναλιών.

Η XC 125 Enduro έχει καθαρά χωμάτινο προσανατολισμό, με εμπρός τροχό 21 ιντσών, πίσω 18 ιντσών και εμπρός ανάρτηση με διαδρομή 225 χιλιοστών. Αντίθετα, η XC 125 SM ακολουθεί τη φιλοσοφία Supermotard, με τροχούς 17 ιντσών και ρυθμίσεις που ευνοούν την ευελιξία και τη δυναμική οδήγηση στην άσφαλτο.

XC 300 Enduro και XC 300 Rally: Περισσότερες δυνατότητες στο χώμα

Η MACBOR διευρύνει την παρουσία της στη μεσαία κατηγορία με δύο μοντέλα που μοιράζονται την ίδια μηχανική βάση, αλλά έχουν διαφορετικό προσανατολισμό.

Η XC 300 Enduro ζυγίζει 149 κιλά με υγρά και διαθέτει ρεζερβουάρ 11 λίτρων, ενώ η εμπρός ανάρτηση έχει διαδρομή 250 χιλιοστών. Ο μονοκύλινδρος κινητήρας αποδίδει 33.5 ίππους και 27 Nm ροπής, ενώ το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί για καλύτερο έλεγχο στις χωμάτινες διαδρομές. Απευθύνεται τόσο σε έμπειρους αναβάτες όσο και σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο Enduro.

Η XC 300 Rally διατηρεί την ίδια κινητήρια βάση, αλλά αποκτά περισσότερο ταξιδιωτικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Rally. Το ρεζερβουάρ αυξάνεται στα 18 λίτρα, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, αναρτήσεις KYB και ελαστικά Michelin Tracker. Διαθέτει επίσης δίσκους φρένων 260 χιλιοστών εμπρός και 220 χιλιοστών πίσω, με το βάρος της να φτάνει τα 159 κιλά. Το ABS έχει επίσης δυνατότητα απενεργοποίησης.

Montana XR4: Δικύλινδρη Trail με έμφαση στο χώμα

Μετά την XR5, η MACBOR παρουσιάζει τη Montana XR4, μια νέα Trail με εντονότερο Rally προσανατολισμό. Διαθέτει εμπρός τροχό 21 ιντσών με ελαστικό Pirelli Scorpion Rally, ανεστραμμένο πιρούνι διαδρομής 200 χιλιοστών και πίσω αμορτισέρ με προοδευτικό μοχλικό σύστημα και αντίστοιχη διαδρομή. Το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 835 χιλιοστά.

Την κίνησή της αναλαμβάνει δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 449.5 κ.εκ., υγρόψυκτος, με απόδοση 47 ίππων και 41 Nm ροπής. Το ρεζερβουάρ των 18 λίτρων προσφέρει δυνατότητες για μεγαλύτερες διαδρομές, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη TFT 7 ιντσών, φρένα Brembo, αναρτήσεις Marzocchi και ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Montana XR6: Η νέα ναυαρχίδα της MACBOR

Στην κορυφή της νέας γκάμας τοποθετείται η Montana XR6, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα της εταιρείας προς τις μεγαλύτερου κυβισμού Adventure μοτοσυκλέτες.

Ο δικύλινδρος κινητήρας των 625 κ.εκ. αποδίδει 66 ίππους και 59 Nm ροπής, ενώ η συνολική διαμόρφωση έχει σχεδιαστεί για συνδυασμένη χρήση σε άσφαλτο και χώμα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του εξοπλισμού είναι οι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις εμπρός και πίσω, οι οποίες προσαρμόζονται στις συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα επιτρέπει επίσης τη μεταβολή του ύψους της σέλας από τα 810 έως τα 835 χιλιοστά.

Η XR6 διαθέτει ακόμη προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ARAS, με Lane Change Assist για την αλλαγή λωρίδας, Rear Collision Warning για προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης και Blind Spot Detection για την ανίχνευση οχημάτων στα τυφλά σημεία. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται εμπρός και πίσω κάμερες, ρεζερβουάρ 20 λίτρων, οθόνη TFT 6.75 ιντσών, φωτισμός Full LED, απενεργοποιήσιμο ABS και ελαστικά Pirelli Scorpion Rally.

Με τις έξι νέες μοτοσυκλέτες, η MACBOR καλύπτει πλέον ένα πολύ ευρύτερο φάσμα στην κατηγορία Adventure, από τα μικρά 125 κ.εκ. μέχρι την ισχυρότερη XR6 των 625 κ.εκ.

Στο Dakar 2027 με τον Gerard Farrés

Παράλληλα με τη νέα γκάμα, η MACBOR ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη συμμετοχή της στο Rally Dakar 2027, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Ιανουαρίου. Στην προσπάθεια αυτή θα συνεργαστεί με τον Ισπανό Gerard Farrés, ο οποίος επιστρέφει στην κατηγορία των μοτοσυκλετών για πρώτη φορά μετά το 2018.

Ο Farrés έχει 19 συμμετοχές στο Dakar, με σημαντικότερες διακρίσεις το βάθρο στην κατηγορία μοτοσυκλετών το 2017 και τη δεύτερη θέση στα Side-by-Side το 2022.

Η συμμετοχή στον σκληρότερο Αγώνα Rally Raid αποτελεί μέρος της στρατηγικής Διεθνούς ανάπτυξης της MACBOR, ενισχύοντας την προβολή της σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη νέα σειρά Adventure και την είσοδό της στο Dakar, η Ισπανική εταιρεία επιχειρεί να περάσει σε μια νέα εποχή, διευρύνοντας τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητες όσο και την παρουσία της στη Διεθνή αγορά.