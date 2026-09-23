του Δημήτρη Διατσίδη

Ένα απαιτητικό αγωνιστικό τριήμερο ολοκληρώθηκε στην Cremona για τον Dinos 31, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο προκλήσεις σε μία ακόμη πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην 8η θέση, παρά το πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων που επηρέασε σημαντικά το ρυθμό του.

Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή με τις ΕΔ1, σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς περίπου το 40% της πίστας παρέμενε βρεγμένο. Ο Dinos 31 προσαρμόστηκε άμεσα στις συνθήκες και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην 3η θέση, πραγματοποιώντας ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα.

Στις ΕΔ2 ακολούθησε η 6η θέση, με τον ίδιο και την ομάδα να επικεντρώνονται παράλληλα στη συλλογή δεδομένων και στη βελτιστοποίηση του set-up ενόψει της συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Συνεχής βελτίωση του ρυθμού

Το Σάββατο, το ενδιαφέρον στράφηκε στις Κατατακτήριες Δοκιμές. Στις ΚΑΤ1, ο Dinos 31 σημείωσε τον 7ο ταχύτερο χρόνο, παρουσιάζοντας εκ νέου ανταγωνιστικό ρυθμό και έχοντας περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Η προσπάθεια στις ΚΑΤ2, ωστόσο, ολοκληρώθηκε πρόωρα. Μία πτώση στον πρώτο γύρο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τη διαδικασία και, ως αποτέλεσμα, εξασφάλισε την 8η θέση στη σχάρα εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Παρά την αναποδιά, η συνολική εικόνα του τριημέρου παρέμεινε θετική, με τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο να βελτιώνει σταθερά τους χρόνους του σε κάθε session, στοιχείο που επιβεβαίωσε την πρόοδο τόσο σε επίπεδο οδηγικής απόδοσης όσο και στην εξέλιξη του αγωνιστικού πακέτου.

Μάχη μέχρι την καρό σημαία

Στον αγώνα της Κυριακής, ο Dinos 31 πραγματοποίησε δυνατή εκκίνηση και παρέμεινε σε επαφή με το γκρουπ των πρωτοπόρων κατά τους πρώτους γύρους, δείχνοντας ότι είχε τον ρυθμό για να διεκδικήσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, όμως, ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων περιόρισε την απόδοση και δεν του επέτρεψε να διατηρήσει το ρυθμό των πρώτων γύρων.

Παρά την τεχνική δυσκολία, ο Dinos 31 συνέχισε να πιέζει μέχρι το τέλος, διαχειρίστηκε την κατάσταση και κατάφερε να υπερασπιστεί τη θέση του, περνώντας την καρό σημαία στην 8η θέση.

Η ομάδα: «Απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγωνιστικότητά του»

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η ομάδα στάθηκε στην αγωνιστική συνέπεια και στον τρόπο με τον οποίο ο Dinos 31 διαχειρίστηκε τις δυσκολίες του τριημέρου:

«Ο Ντίνος είναι ένας επαγγελματίας οδηγός και αποδεικνύει σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο την αγωνιστικότητα, την επιμονή και την ικανότητά του να διαχειρίζεται έναν αγώνα ακόμη και όταν καλείται να αντιμετωπίσει ένα τεχνικό πρόβλημα.

Είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που αντιμετώπισε. Αυτό που κρατάμε περισσότερο είναι η σταθερή εξέλιξή του: σε κάθε περίοδο δοκιμών του αγωνιστικού τριημέρου κατάφερνε να βελτιώνει τον χρόνο του. Για εμάς, αυτή η συνεχής πρόοδος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία.»

Dinos 31: «Πάλεψα μέχρι το τέλος»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος υπογράμμισε την προσπάθεια που κατέβαλε για να διατηρήσει τη θέση του, παρά το τεχνικό πρόβλημα:

«Πάλεψα όσο μπορούσα για να διατηρήσω τουλάχιστον τη θέση από την οποία ξεκίνησα. Η διαφορά από τους οδηγούς μπροστά μου ήταν μικρή, όμως με το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε δεν κατάφερα να την κλείσω όσο θα ήθελα.

Για εμένα έχει σημασία ότι, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να τερματίσουμε και να κρατήσουμε την 8η θέση. Συλλέξαμε πολλά και σημαντικά δεδομένα από αυτό το τριήμερο, γνωρίζουμε πλέον περισσότερα και στρέφουμε την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα.»

Επόμενος σταθμός: Vallelunga

Η Cremona αφήνει πίσω της πολύτιμα δεδομένα, εμπειρία και συμπεράσματα που η ομάδα θα αξιοποιήσει στην προετοιμασία για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Ο Dinos 31 στρέφει πλέον την προσοχή του στην Vallelunga, στις 10–11 Οκτωβρίου, με στόχο να αξιοποιήσει την πρόοδο των τελευταίων αγώνων και να ολοκληρώσει δυναμικά τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

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