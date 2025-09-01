Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Στο Mandello del Lario, ανάμεσα στη γαλήνη της λίμνης του Κόμο και την επιβλητικότητα των Ιταλικών Άλπεων, το εργοστάσιο της Moto Guzzi, ενεργό για πάνω από έναν αιώνα, περνά σε μια νέα εποχή.

Εκεί όπου κάποτε σφυρηλατήθηκε ο θρύλος του αετού με τα ανοικτά φτερά, γεννιέται σήμερα ένα σύγχρονο κέντρο τεχνολογίας, καινοτομίας και πολιτισμού. Η καρδιά της ιστορικής Ιταλικής μάρκας χτυπά ξανά, με ρυθμό επόμενης γενιάς.



Δεν πρόκειται απλώς για ανακαίνιση. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου προτύπου στη σύγχρονη παραγωγή μοτοσυκλετών. Οι νέες γραμμές παραγωγής, που είναι ήδη σε λειτουργία, ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, πλήρως αυτοματοποιημένες, σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα, ταχύτητα και συνέπεια. Το πλήρες έργο αναμόρφωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026, με τα επίσημα εγκαίνια να έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το βίντεο “Made in Mandello” προσφέρει μια μοναδική ματιά στο μέλλον που έρχεται. Και για πρώτη φορά αποκαλύπτονται εικόνες από:

* Το αρχιτεκτονικό όραμα του Greg Lynn (CEO της Piaggio Fast Forward), που συνδυάζει τον βιομηχανικό σχεδιασμό με τη φουτουριστική αισθητική.

* Τη ριζική τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, με νέες αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης επόμενης γενιάς.

* Τη δημιουργία ενός σύγχρονου brand hub που θα φιλοξενεί μουσείο, κατάστημα Motoplex, café, χώρους εκδηλώσεων και διαδραστικές εμπειρίες επισκεπτών.

* Τη βαθιά συναισθηματική και πολιτιστική σημασία που έχει ο χώρος αυτός για τους Guzzisti και τους φίλους της μοτοσυκλέτας σε όλο τον κόσμο.

Το Mandello del Lario δεν είναι πια μόνο το παρελθόν της Moto Guzzi. Είναι και το μέλλον της. Ένα μέλλον που οικοδομείται με σεβασμό στην κληρονομιά και με βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της μοτοσυκλέτας.

Αυτό είναι το νέο “Made in Mandello”. Και η ιστορία μόλις ξαναρχίζει.